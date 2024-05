OnePlus Watch 2 : -30 % sur la montre aux 100 heures d’autonomie pour les French Days

Les French Days prennent fin ce soir à minuit, il ne reste donc plus que quelques heures pour profiter des meilleures promotions sur le marché de la high-tech et à l'ordre du jour, nous avons une belle promotion sur cette récente montre connectée. Chez Cdiscount, la OnePlus Watch 2 notée 8/10 dans nos colonnes est disponible à seulement 239 euros au lieu de 329 euros.

Après une entrĂ©e ratĂ©e sur le marchĂ© des montres connectĂ©es, OnePlus est passĂ© par la case rattrapage et a su tirer les leçons de ses erreurs en concevant la OnePlus Watch 2. D’une smartwatch anodine avec un logiciel dans les choux, le constructeur chinois est passĂ© Ă une montre connectĂ©e Wear OS avec de nombreuses applications tierces sans sacrifier une autonomie gĂ©nĂ©reuse. Alors qu’aujourd’hui sonne le dernier jour des French Days, la OnePlus Watch 2 profite d’une rĂ©duction gĂ©nĂ©reuse avec cette baisse de 90 euros chez Cdiscount.

Ce qu’il faut retenir de la OnePlus Watch 2

Un design soigné et un écran OLED de qualité

Les nombreuses applications Wear OS

La promesse de 100 heures d’autonomie

Au lieu de 329 euros habituellement, la OnePlus Watch 2 est maintenant disponible en promotion Ă 239 euros chez Cdiscount.

Aussi Ă©lĂ©gante qu’une Huawei Watch

Avec un format unique de 47 mm et un poids de 80 grammes, la OnePlus Watch 2 est plus imposante que ses concurrentes et ne sied pas aux poignets fins, mais cela s’explique avant tout par les matĂ©riaux utilisĂ©s dans sa construction. Force est de constater que OnePlus n’a pas nĂ©gligĂ© la robustesse de sa smartwatch : acier inoxydable, verre saphir, certification IP68 et Ă©tanchĂ©itĂ© 5 ATM. Elle fait rapidement penser Ă une Huawei Watch pour ce qui est de l’Ă©lĂ©gance, il est seulement dommage de retrouver des bordures larges autour de l’Ă©cran.

La OnePlus Watch 2 embarque Ă©galement une dalle OLED qui donne un rapport de contraste infini et des noirs parfaits Ă l’affichage. Elle est en dĂ©finition 466 x 466 pixels, ce qui donne une rĂ©solution de 326 ppp, cela correspond Ă la mĂŞme densitĂ© de pixels que sur une Apple Watch. Le constructeur chinois avance aussi une luminositĂ© de 1 000 cd/m² et le mode Always-On. Pour ce qui est de l’autonomie, la promesse de 100 heures est crĂ©dible. Lors de notre test, la OnePlus Watch 2 a tenu 62 heures avec l’Always-On et diffĂ©rents suivis activĂ©s en permanence.

Une combinaison RTOS + Wear OS gagnante

Entre l’absence de Wear OS et la non-gestion des notifications, la première OnePlus Watch est une catastrophe et c’est tout d’abord sur ce point que la Watch 2 s’est amĂ©liorĂ©e. La combinaison RTOS + Wear OS est une vĂ©ritable rĂ©ussite. L’interface est fluide et de nombreuses applications tierces sont disponibles, la OnePlus Watch 2 devient tout de suite plus attrayante. En revanche, l’application OHealth permettant de connecter la montre Ă un smartphone est disponible uniquement sur Android.

Enfin, la OnePlus Watch 2 s’appuie sur les capteurs classiques tels que l’accĂ©lĂ©romètre, le cardiofrĂ©quencemètre, l’oxymètre et le gyroscope, et assure un suivi dans une centaine de disciplines sportives. Si le suivi est particulièrement poussĂ© dans certaines d’entre elles, il est cependant impossible de paramĂ©trer en amont les sĂ©ances d’entraĂ®nement ni d’exporter les donnĂ©es d’exercice en aval. Du cĂ´tĂ© du suivi GNSS Ă double frĂ©quence, c’est assez prĂ©cis pour convaincre les amateurs, mais on regrette que la prĂ©cision du capteur de frĂ©quence cardiaque soit Ă la traĂ®ne.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la OnePlus Watch 2.

