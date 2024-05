Le Samsung Galaxy S23 FE n’a jamais été aussi intéressant que dans ce pack vendu chez Boulanger

Les packs regroupant smartphone + écouteurs sans fil constituent souvent une bonne affaire pour celles et ceux qui souhaitent s'équiper entièrement à moindre coût. En ce moment, Boulanger propose un pack avec le Samsung Galaxy S23 FE + Buds FE tombe à 429 euros au lieu de 799 euros.

La gamme FE de Samsung s’est fait longuement attendre, mais le S23 FE signe son grand retour. Il garde l’intention de proposer une expérience haut de gamme avec un tarif plus contenu. Il met en avant de beaux atouts, comme son écran, son interface ou encore sa belle qualité photo. Aujourd’hui, il est proposé dans un pack avec les Galaxy Buds FE pour moins de 430 euros grâce à cette offre Boulanger.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy S23 FE

Un joli design et un très bel écran Amoled

Une bonne qualité photo

Android 14 (One UI 6)

En ce moment Boulanger propose dans un pack le Samsung Galaxy S23 FE avec les Buds FE à seulement 429 euros, grâce au code 100SAMSUNG et une ODR de 70 euros. Vendu séparément, le tout coûte 799 euros.

Un joli design assez tranchant

Le Samsung Galaxy S23 FE s’inspire évidemment de ses frères Galaxy S23, mais à quelques différences près. Il prend la forme d’un smartphone plutôt épais et grand, mais manque de confort en main à cause de ses angles un peu tranchants. À l’avant, il est dommage de retrouver des bordures noires qui contournent l’écran, un tantinet trop épaisses.

Pour ceux qui aiment consommer des contenus, le S23 FE se montrera à la hauteur avec sa dalle Amoled de 6,4 pouces pour afficher des contrastes infinis et d’une définition Full HD+. On retrouve également un taux de rafraîchissement de 120 Hz pour apporter une excellente fluidité à la navigation. Sur la partie photo, on a droit à un capteur photo principal de 50 Mpx, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 Mpx, et d’un téléobjectif x3 de 8 Mpx. Dans l’ensemble, l’appareil est très bon sur la caméra principale et le mode portrait, efficace sur le zoom x3 et correct sur l’ultra grand-angle, il n’est pas pris en défaut.

Une puce à la traine…

Sous le capot du S23 FE, on a droit à une puce Exynos 2200, comme c’était le cas sur les Galaxy S22 de 2022. Un processeur qui souffrait terriblement de la comparaison avec son homologue Snapdragon, aussi bien sur les performances que sur l’efficacité énergétique. Et, bonne nouvelle : le modèle FE s’en sort mieux avec cette puce et offre même une belle expérience de jeu sur Fortnite sans les graphismes poussés au maximum. Quelques ralentissements interviennent, mais rien de rédhibitoire.

Côté logiciel, il tourne sous Android 14 avec l’interface maison Samsung One UI 6. Et avec les quatre mises à jour majeures de l’OS et cinq années de patch de sécurité, cet appareil est fait pour durer. Pour finir, c’est une batterie de 4 500 mAh qui se trouve dans les entrailles du smartphone. Avec un usage assez normal, vous n’aurez pas de souci à atteindre la fin de journée. Elle se charge en 25 W et se targue de pouvoir retrouver 50 % d’énergie en 30 minutes.

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez notre test complet sur le Samsung Galaxy S23 FE.

Si vous hésitez encore et souhaitez découvrir d’autres références du constructeur sud-coréen, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy à acheter.

