Ce forfait mobile 5G incluant 130 Go est le moins cher du moment : 8,99 €/mois seulement

Certains opérateurs virtuels, ou MVNO, offrent de grosses enveloppes de données 5G sans faire casser votre tirelire chaque mois. C'est par exemple le cas avec Cdiscount mobile qui propose actuellement un forfait 5G de 130 Go pour seulement 8,99 euros par mois.

Les forfaits mobile généreux en données 5G sont généralement affichés à des tarifs mensuels élevés. Il faut donc se tourner vers des opérateurs low cost qui permettent de consommer une grosse quantité de data sans payer le prix fort, et sans faire de concessions. Et en ce moment, c’est Cdiscount mobile qui tente d’attirer de nouveaux clients avec son offre 5G de 130 Go à moins de 9 euros par mois.

Que propose ce forfait Cdiscount mobile ?

130 Go de données 5G en France et 27 Go en UE/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

La qualité du réseau de Bouygues Telecom

En ce moment, le forfait 5G de 130 Go de Cdiscount mobile est proposé à seulement 8,99 euros par mois, sans engagement. De plus, la carte SIM n’est qu’à 1 euro, au lieu de 10 euros habituellement.

De la data 5G quasi non-stop

Le forfait 5G de Cdiscount Mobile a beau coûter moins de 9 euros par mois, il se montre plus que généreux. On a en effet droit à 130 Go de data : cette quantité est plus que confortable pour naviguer sur Internet durant de longues heures, de jouer à des jeux en ligne, de visionner des contenus en streaming, ou encore de faire du partage de connexion avec plusieurs appareils sans craindre de voir son enveloppe totalement vide au bout de quelques jours.

Et, si vous comptez voyager dans un pays européen ou dans les DOM, vous pourrez avoir accès à une enveloppe de 27 Go, mais attention, elle sera décomptée du forfait de base. À moins d’avoir une utilisation vraiment intensive, cette petite concession n’est pas embêtante, et les 27 Go seront largement suffisants durant votre séjour, surtout lorsqu’il n’y a pas de Wi-Fi à proximité.

Des communications illimitées sur un réseau de bonne qualité

Cette offre comprend également les appels, SMS et MMS illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. Certaines conditions doivent quand même être respectées : ne pas dépasser les 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’Europe et les DOM.

Enfin, Cdiscount mobile étant un opérateur virtuel qui ne dispose pas de son propre réseau, l’opérateur Bouygues Télécom est automatiquement attribué dès la mise en marche du forfait. De quoi bénéficier d’un réseau national de qualité sans payer trop cher.

Sachez d’abord que vous devrez rajouter 1 euro (et non 10, comme habituellement !) au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe, qui sera expédiée en 48 h. Et si vous voulez conserver votre numéro de téléphone, vous pouvez tout à fait en faire la demande gratuitement. Il faudra simplement vous munir de votre RIO. Si vous ne savez pas comment le récupérer, on vous explique tout ici. En faisant ainsi, le changement d’opérateur se fera sans coupure.

