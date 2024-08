Seulement aujourd’hui, le nouvel iPad Air M2 (2024) coûte près de 200 € de moins

L’iPad Air 2024 gagne en puissance en intĂ©grant la puce M2. Si cette tablette vous fait de l’œil, sachez qu’en ce moment, son prix passe de 719 euros Ă 535 euros.Â

L’iPad Air M2 (2024) // Source : ChloĂ© Pertuis pour Frandroid

C’est lors de sa keynote Let Loose de mai qu’Apple a dĂ©voilĂ© les iPad Pro M4 et les iPad Air M2 11 et 13 pouces. Toutes ces tablettes ont profitĂ© de plusieurs amĂ©liorations : par exemple, l’iPad Air 11 version 2024 est enfin Ă©quipĂ© de la puce Apple M2, ce qui lui confère davantage de puissance. Et cet iPad Air a beau avoir Ă©tĂ© lancĂ© rĂ©cemment, cela ne l’empĂŞche pas de profiter de près de 200 euros de remise aujourd’hui.

Les Ă©lĂ©ments Ă retenir de l’iPad Air M2 11 pouces

Un Ă©cran de 11 pouces

Une puce M2

Une compatibilitĂ© avec l’Apple Pencil Pro

LancĂ© Ă 719 euros, l’iPad Air M2 11 pouces (128 Go) est actuellement proposĂ© Ă 534,99 euros chez Rakuten avec le code promo RAKUTEN15.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres promotions concernant l’iPad Air M2 11 (2024). Le tableau s’actualise automatiquement.

Le passage vers la puce M2, enfin

L’iPad Air M2 11 est certes une nouvelle tablette sortie dernièrement, elle reprend certains points de la fiche technique de sa prĂ©dĂ©cesseure, l’iPad Air M1. D’abord, alors que l’ancien modèle embarquait une dalle Liquid Retina Display (LCD) de 10,9 pouces rafraĂ®chie Ă 60 Hz, on retrouve ici le mĂŞme Ă©cran, sauf que pour la version 2024, sa diagonale s’Ă©tablit Ă 11 pouces. Pas une grande diffĂ©rence, donc. Le design est Ă©galement similaire avec les traditionnelles tranches plates, les angles arrondis ainsi que le châssis en aluminium recyclĂ© ; les finitions sont heureusement toujours aussi exemplaires. On retrouve aussi le mĂŞme capteur selfie de 12 mĂ©gapixels, avec la fameuse fonction Cadre CentrĂ©, bien pratique pour les appels en visio.

Ce qui change nettement, en revanche, ce sont les performances de l’iPad Air : dĂ©sormais dotĂ©e de la puce Apple M2, la tablette bĂ©nĂ©ficie d’une puissance de traitement supplĂ©mentaire. Selon la marque, la puce M2 offre une augmentation de 15 % des performances du processeur et de 25 % des performances graphiques par rapport Ă la puce M1 de l’iPad Air prĂ©cĂ©dent. Ainsi, l’iPad Air M2 11 2024 est censĂ© ĂŞtre 50 % plus rapide que son prĂ©dĂ©cesseur, c’est dire.

On est tout de mĂŞme loin des performances de la puce M4 qui Ă©quipe Ă prĂ©sent l’iPad Pro, mais ce gain de puissance n’est clairement pas Ă nĂ©gliger. D’ailleurs, la puce M2 permet aussi de profiter du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3.

Compatible avec le dernier stylet

L’iPad Air M2 11 a Ă©galement l’avantage d’ĂŞtre compatible avec l’Apple Pencil Pro, le nouveau stylet de la firme californienne. Il embarque notamment un nouveau capteur pour que vous puissiez presser le stylet afin de dĂ©clencher certaines interactions. Le clavier Magic Keyboard est Ă©galement compatible avec l’iPad Air M2 11, histoire de gagner en productivitĂ©.

Parmi les autres changements notables, on compte Ă©galement un stockage minimum qui passe enfin Ă 128 Go, comme sur le modèle que l’on prĂ©sente ici, alors qu’auparavant, on devait se contenter d’une petite capacitĂ© de 64 Go.

N’hĂ©sitez pas Ă consulter notre test sur l’iPad Air M2 (2024).

Si vous souhaitez dĂ©couvrir d’autres modèles de la gamme d’Apple, nous vous invitons dès maintenant Ă consulter notre sĂ©lection des meilleurs iPad du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.