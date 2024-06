Xiaomi 12 : ce smartphone premium de 2022 ne coûte plus que 279 €, contre 899 € à sa sortie

Difficile de recommander le Xiaomi 12 à sa sortie, surtout quand ce dernier coûtait 899 euros. Aujourd’hui, le voilà à seulement 279 euros, pour donner aux petits budgets une expérience haut de gamme sans se ruiner.

Le Xiaomi 12 est un smartphone vraiment séduisant. Un appareil qui plaira à quiconque cherche un petit format, avec un bel écran et une bonne puissance de charge. Malgré ses quelques défauts, ce téléphone reste intéressant… Peut-être a-t-il justement été lancé à un prix trop élevé ? Et bien maintenant, il coûte 620 euros de moins qu’à sa sortie.

Les points forts du Xiaomi 12

Un joli smartphone, agréable à prendre en main

Un superbe écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz

Sa charge rapide 67 W

Initialement à 899,90 euros, le Xiaomi 12 se négocie aujourd’hui à seulement 279 euros sur le site Red by SFR.

Un petit smartphone au look réussi

Le Xiaomi 12 mise sur un petit format et une diagonale de 6,28 pouces, là où le marché est rempli de grands téléphones. Si l’absence de certification IP et son côté glissant inquiètent, il est vraiment agréable à prendre en main par sa légèreté et sa finesse. À l’avant, on trouve une dalle Amoled en Full HD+ très lumineuse et contrastée est très agréable pour regarder du contenu, et ça l’est encore plus avec les deux haut-parleurs signés Harman Kardon, compatibles Dolby Atmos. On retrouve aussi un taux de rafraichissement capable de monter jusqu’à 120 Hz pour une meilleure fluidité dans l’interface.

Une fois retournée, on découvre trois capteurs : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 13 mégapixels et un télémacro de 5 mégapixels. En pratique, il sera un bon compagnon, mais ne brillera pas pour les photographes en herbe.

Une puce puissante, mais il y a un hic

Le Xiaomi 12 n’a pas fait l’unanimité, et a d’ailleurs obtenu la note de 6/10 à notre test. C’est notamment dû pour sa chauffe excessive. Après quelques minutes de jeu, il devient limite désagréable de le tenir. Sur d’autres usages, le téléphone ne rencontre pas de problème. Le Snapdragon 8 Gen 1 est tout à fait efficace au quotidien. Vous pourrez tout de même compter sur une expérience fluide, et même du réseau 5G.

Enfin, pour tenir la cadence, l’appareil possède une batterie de 4 500 mAh. Il n’est pas très endurant et peut tenir sur une journée avec une utilisation modérée, sans aller au-delà. La charge rapide 67W sauve la mise puisqu’elle permet de récupérer rapidement de la batterie. Lors de notre test, le téléphone de Xiaomi est passé de 28 à 98 % de charge en 30 minutes seulement.

Découvrez plus de détails dans notre test sur le Xiaomi 12.

