Marshall Emberton II + Major IV : le duo audio parfait de l’été en promo à moins de 160 €

Si vous appréciez particulièrement la marque Marshall, alors le pack actuellement proposé par Boulanger devrait vous plaire. Celui-ci contient une enceinte Marshall Emberton II ainsi qu'un casque Marshall Major IV, soit un bon petit duo à emporter partout cet été. Et le tout est proposé à 159,99 euros au lieu de 249,98 euros.

Reconnaissables entre mille avec leur look vintage et rock inspiré du design des fameux amplis de la marque, les enceintes et casque audio signés Marshall ont de quoi attirer les mélomanes qui tiennent aussi à avoir des appareils esthétiquement soignés chez eux. Mais les modèles de la marque ne doivent pas être que beaux : ils doivent aussi être suffisamment efficaces, évidemment. Les fans de la marque pourront en tout cas retrouver deux bons modèles dans un pack proposé à -36 % : l’enceinte portable Emberton II et le casque Major IV, deux références qui se révèlent notamment très endurantes.

Que peut-on trouver dans ce pack Marshall ?

Une enceinte Bluetooth et un casque audio au look emblématique

Deux appareils hyper endurants

Des performances audio assez satisfaisantes

Initialement affiché à 249,98 euros, le pack comprenant une enceinte Marshall Emberton II et un casque audio Marshall Major IV est désormais proposé à 159,99 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Marshall Emberton II et le Marshall Major IV. Les tableaux s’actualisent automatiquement.

Une enceinte bien finie et endurante

Que serait une enceinte signée Marshall sans son fameux revêtement en similicuir qui nous rappelle le design des amplis de la marque ou encore sa belle grille acoustique ? L’enceinte Bluetooth portable Marshall Emberton II s’inscrit clairement dans la droite lignée des autres références phares du fabricant britannique, visuellement parlant. Sa qualité de finition est évidemment irréprochable et les petites touches dorées très appréciables. On a également droit à une certification IP67 ici, ce qui permet d’utiliser l’enceinte même dans les environnements poussiéreux ou près de l’eau. Pratique pour cet été.

L’enceinte Marshall Emberton II se présente par ailleurs sous la forme d’une petite brique facile à porter grâce à son poids de 700 g seulement. Un unique bouton permet de la contrôler, mais les mauvaises manipulations restent possibles ; on préfère ainsi recourir à l’assistant vocal d’un smartphone pour régler plus facilement le volume ou passer au titre suivant. Côté audio, la Marshall Emberton II embarque deux petits transducteurs large bande de 4 cm associés chacun à un radiateur passif, qui permet en théorie d’étendre la reproduction des basses fréquences et d’en augmenter le rendement.

Malheureusement, le format compact de l’enceinte et le choix de petits transducteurs empêchent l’appareil de reproduire correctement les basses fréquences. L’enceinte manque de caractère et de punch, malgré un son harmonieux, ce qui est dommage pour une enceinte Marshall. Heureusement, l’autonomie est bien meilleure : lors de notre test, nous avons pu l’utiliser pendant plus de 21 heures à 50 % de son volume maximal.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Marshall Emberton II.

Un casque confortable qui tient lui aussi sur la durée

Le pack comporte également un casque Bluetooth Marshall Major IV, un modèle supra-aural léger et confortable que l’on prend plaisir à porter, y compris durant plusieurs heures. Et là encore, Marshall n’a pas oublié ce similicuir sur l’arceau et les oreillettes. Dans leurs entrailles, on retrouve deux transducteurs dynamiques de 40 mm, qui offrent, selon la marque, une signature sonore équilibrée et des basses maîtrisées. En revanche, n’espérez pas profiter de la réduction de bruit active ici, et l’isolation passive offerte par le format supra-aural n’est pas des plus convaincantes.

C’est sur l’autonomie que le Marshall Major IV brille bien plus puisque le fabricant promet pas moins de 80 heures d’utilisation. Il est en plus compatible avec la recharge Qi sans-fil, mais aussi avec la recharge USB-C classique. La recharge filaire permet enfin de récupérer 15 heures d’écoute en 15 minutes.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures enceintes Bluetooth portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.