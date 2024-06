De 1 499 € à 699 € : belle chute de prix pour ce TV 4K Mini-LED de 65 pouces présenté au CES l’année dernière

TCL est souvent cité pour ses TV au rapport qualité-prix mettant à mal la concurrence, mais il faut savoir que le constructeur chinois propose également des modèles haut de gamme réussis et bourrés de fonctionnalités. C'est le cas du TCL 65C845 avec son écran Mini-LED et ses fonctions gaming disponible à seulement 699 euros chez Darty au lieu de 1 499 euros lors de son lancement.

Présenté lors du CES 2023 de Las Vegas, le TCL 65C845 est l’un des TV 4K les plus aboutis du constructeur chinois avec son écran alliant un fort contraste avec une haute luminosité ainsi que toutes les technologies pour profiter de la meilleure expérience gaming. Le TCL 65C845 n’est pas le modèle le plus haut de gamme de la marque, mais il reste un TV 4K premium et en ce moment, il profite d’une énorme promotion qui permet de l’obtenir à moitié prix.

Les atouts du TCL 65C845

Un affichage QLED + Mini LED sur cet écran de 65 pouces

Définition 4K et support du HDR10+ et de Dolby Vision IQ

Taux de rafraîchissement de 144 Hz et HDMI 2.1 + VRR

Google TV pour la partie Smart TV

Au lieu de 1 499 euros à son lancement, le TCL 65C845 est maintenant disponible en promotion à 699 euros chez Darty avec cette offre de remboursement de 100 euros valable jusqu’au 25 juin prochain.

Une image sublime avec une forte luminosité

Le TCL 65C845 a la particularité d’allier un rétroéclairage Mini-LED avec un filtre à points quantiques QLED, ce qui donne une qualité d’image bluffante, autant en SDR qu’en HDR. Le contraste est tout bonnement excellent, nos mesures ont aussi relevé une couverture de 96,85 % de l’espace de couleurs DCI-P3 et surtout un pic de luminosité dépassant les 2 000 cd/m². Enfin, la technologie OD20 limite le blooming, le halo lumineux autour des objets clairs sur fond sombre, les éléments à l’écran sont ainsi très bien détourés.

Bien sûr, le TCL 65C845 est en définition 4K (3 840 x 2 160 pixels) et l’image peut être sublimée grâce au support de plusieurs traitements d’image : HDR10, HDR HLG, HDR10+ ainsi que le Dolby Vision IQ. Pour ce qui est de la partie audio, ce TV embarque un système sonore configuré en 2.1 avec deux haut-parleurs avant signés Onkyo de 20 W RMS chacun et un woofer de 20 W RMS lui aussi. Ce qui donne une puissance honorable de 60 W RMS. Il est aussi compatible avec le Dolby Atmos, DTS Virtual:X

Une partie gaming avec tout ce qu’il faut

Un TV 4K avec une telle qualité d’image et de son à moins de 700 €, c’est rare, alors attendez d’apprendre que le TCL 65C845 a aussi tout ce qu’il faut pour profiter du gaming dans des conditions optimales ! Son taux de rafraîchissement de 144 Hz ainsi que ses ports HDMI 2.1 lui permettent d’atteindre le 4K 120 FPS avec une PlayStation 5 ou une Xbox Series X. De plus, le VRR avec AMD FreeSync prévient les saccades et les déchirures tandis que l’ALLM réduit l’input lag au niveau le plus bas possible.

Enfin, pour la partie Smart TV, le TCL 65C845 utilise une interface Google TV pour naviguer facilement entre les plateformes de SVOD comme Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ et autres. Google TV rend également le TV compatible avec les assistants vocaux Alexa et Google Assistant. Globalement, l’interface est réactive même s’il parfois patienter un peu pour voir s’afficher les contenus, mais la grande force de Google TV est l’énorme catalogue d’applications disponible grâce au Play Store.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le TCL 65C845.

