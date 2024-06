En promo à moins de 600 €, mieux vaut choisir le Google Pixel 8 ou le Nothing Phone (2) ?

Le Google Pixel 8 et le Nothing Phone (2) sont des smartphones équilibrés cherchant à offrir une expérience haut de gamme, tout en parvenant à rester plus accessibles que ceux vendus à 1 000 euros. En promotion à moins de 600 euros, lequel de ses deux appareils choisir ?

Pour profiter des prestations premium sur un smartphone sans débourser beaucoup d’argent, il faut se diriger vers ceux situés à moins de 800 euros. C’est le cas du Google Pixel 8 par exemple, qui mise sur une partie photo soignée, la Pixel Experience et une belle longévité. On trouve aussi le Nothing Phone (2), un téléphone plus original avec son Glyph à l’arrière, mais aussi puissant, agréable et bien fini entre les mains.

Ce sont de très bons smartphones qui ont obtenu la note de 8/10. Une note que l’on attribue chez Frandroid, lorsque les qualités du produit en font une belle affaire pour la quasi-totalité des profils d’utilisateurs. Les quelques défauts ne sont pas rédhibitoires, tant les atouts sont nombreux. En ce moment en promotion, ils paraissent être une bonne affaire. Mais, lequel des deux choisir ? Nous allons tenter de vous éclairer dans votre choix à travers ce comparatif en détaillant chacune des qualités et des inconvénients des deux produits.

Des finitions réussies, dont un au look plus atypique

Commençons par décrire le design de ces smartphones, qui ont d’ailleurs obtenu chacun, lors de notre test, la note de 9/10 dans cette catégorie. Avec ses formes arrondies et sa petite taille, le Pixel 8 est vraiment mignon. La prise en main est très agréable, et les finitions sont réussies. Le smartphone de Nothing lui pas tout à fait comme les autres du fait de son Glyph et de son design unique tout en transparence. Les finitions sont plus travaillées que sur le premier modèle avec un verre bombé à l’arrière. Cela donne plus de place aux reflets en tout genre, et il faut bien le dire, à nos yeux, le smartphone n’en est que plus somptueux. Dommage qu’il ne soit pas étanche.

Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Nothing Phone (2)

Sur le volet photo, le Pixel 8 est sans surprise le plus doué dans ce domaine. On a un excellent capteur photo principal avec une excellente gestion de la plage dynamique et de jolies couleurs souvent très fidèles. L’ultra-grand-angle aussi est plutôt bon, mais assez limité de nuit. L’expérience se bonifie avec toutes les options de retouche dans Google Photos. Quant au mode nuit, il remplit aisément sa mission. L’appareil de Nothing s’en sort plutôt bien : son capteur principal est franchement sympathique à utiliser. Il offre un rendu plutôt flatteur, avec une belle gestion des couleurs, un piqué satisfaisant, un mode portrait sympa et un mode nuit bon. On regrette juste une gestion du HDR un peu hasardeuse et l’absence de téléobjectif.

La Pixel Experience ou Nothing OS sur de beaux écrans

Le Pixel 8 déploie une diagonale de 6,2 pouces sur laquelle on profite de l’Oled avec une bonne définition, mais aussi une bonne luminosité et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Des bases solides, même si on regrette l’absence de LTPO, et d’une couverture colorimétrique un peu décevante. Le Phone (2) lui propose un écran Oled de 6,7 pouces, en Full HD avec des couleurs naturelles, mais une luminosité un peu faible. Il reste suffisant pour profiter de vos contenus. On a droit aussi à du 120 Hz, qui apporte une navigation fluide et agréable dans l’interface. S’agissant d’une dalle LTPO, le taux peut descendre jusqu’à 10 Hz.

Le Google Pixel 8 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Le Nothing Phone (2)

Sur l’expérience logicielle, si les deux utilisent Android, on a la surcouche Nothing OS sur le Nothing Phone (2) contre la Pixel Expérience sur le petit téléphone de la firme de Montainview. La « Pixel Experience », et Android 14, est un combo particulièrement fluide et très agréable. Il y a beaucoup d’IA pour le traitement photo et ça fait des miracles, clairement, mais le plus important, c’est sans aucun doute la promesse des 7 ans de mises à jour (majeure + sécurité). Avec le Pixel 8, vous avez donc un téléphone extrêmement durable, que vous pourrez utiliser sans problème jusqu’en 2030. Nothing OS 2.0 reste néanmoins intéressant, l’ensemble est d’ailleurs très plaisant à utiliser avec tout un tas de widgets à disposition et des options de personnalisation. Par contre, ce n’est pas sept, mais trois versions d’Android pour votre smartphone.

Performances : Nothing gagne haut la main le duel

Pour faire tourner efficacement son Pixel 8, Google y intègre son processeur maison, le Tensor G3. Même s’il y a du mieux par rapport à son prédécesseur, il ne propose pas un bon rapport performances/prix, mais rien d’étonnant, il n’est pas prévu pour ça. Il a du mal à lancer quelques jeux 3D gourmands dans de bonnes conditions, mais d’autres non, et à tendance à vite chauffer.

De son côté, le Nothing Phone (2) intègre une puce résolument haut de gamme, véloce et relativement peu portée sur la chauffe : le Snapdragon 8+ Gen 1. Résultat, il est capable d’exécuter rapidement des tâches lourdes, et est extrêmement à l’aise en jeu sans broncher.

Une autonomie satisfaisante chez l’un et l’autre

Au vu de son petit gabarit, il n’est pas étonnant que le Google Pixel 8 abrite une batterie plus petite que son rival. Avec un accumulateur de 4 575 mAh, le smartphone de Google peut facilement atteindre une journée et demie, mais pas en jouant beaucoup à des jeux vidéo ou en enchaînant les épisodes de votre série favorite. Seul hic, son chargeur d’une puissance de 27 W est limité : il faut 30 minutes pour passer de 10 % à 51 %.

À l’inverse, le Phone (2) est mieux loti avec son chargeur de 45 W. Sans être la plus véloce du marché, le Phone (2) à là une charge plutôt confortable. En 30 minutes, le téléphone passe de 10 % à 71 %. On regrette que le chargeur ne soit pas fourni. Quant à son autonomie, sa batterie de 4 700 mAh lui permet d’assurer une journée d’utilisation sans problème, mais difficile d’embrayer sur une deuxième journée complète.

Google Pixel 8 ou Nothing Phone (2) ?

D’un côté ou de l’autre, les qualités ne manquent pas, mais des différences sont à prendre en compte avant de faire votre choix.

Si vous aimez prendre des photos avec votre smartphone, le Pixel 8 conviendra le mieux. Il offre de jolis clichés en toute situation. Les possibilités de retouches amenées par l’IA sont très pratiques. Un très bon photophone au format mignon et compact pour se lover parfaitement dans la paume de la main. Amoled, fluide et lumineux, son écran est satisfaisant et donne accès à la Pixel Experience et surtout à 7 ans de mises à jour majeurs sur Android. C’est un téléphone avec une longue durée de vie, mais qui a quelques limites, notamment pour lancer des jeux ou encore sa charge lente.

Le Nothing Phone (2) est un smartphone aussi intéressant. Il fait mieux que son prédécesseur en proposant un design plus raffiné, une puce plus véloce, et une expérience peaufinée. Sa partie logicielle est l’un de ses gros points forts : Nothing OS 2.0 est un bon mélange entre Android et iOS. Il propose une réelle identité graphique avec un tas de widgets pour éviter de solliciter le tiroir d’applications. Et si vous êtes du genre à jouer à Fortnite ou bien Genshin Impact, c’est plutôt vers celui-ci qu’il faudra vous tourner. Il est d’ailleurs capable d’endurer une journée d’usage et se recharge plus rapidement que le Pixel 8. En revanche, il ne propose que trois ans de mise à jour Android, et il est moins bon en photo, mais loin d’être mauvais.

