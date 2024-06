Le tout nouveau Google Pixel 8a profite des soldes pour déjà baisser son prix

C'est l'heure de profiter des soldes d'été ! Et, pour lancer cette période comme il se doit, la Fnac met en promotion le Google Pixel 8a, le dernier smartphone de la firme de Mountain View. Sept ans de MAJ, appareil photo bluffant, Gemini Nano, bonnes performances et écran enfin à 120 Hz, il a tout pour plaire et se négocie aujourd'hui à 499 euros au lieu de 549 euros.

On y est ! Les soldes d’été ont enfin commencé ! Du 26 juin au 23 juillet, chacun pourra profiter de nombreuses promotions sur le marché de la high-tech. Que ce soit un smartphone tout neuf, des écouteurs sans fil, un TV 4K, une console de jeu, un ordinateur portable ou même un robot-aspirateur, rien n’y échappe ! Et ces soldes d’été démarrent en grandes pompes puisque ce n’est ni plus ni moins que le Google Pixel 8a qui fait partie des premières promotions chez la Fnac, dans ses deux versions.

Les atouts du Google Pixel 8a

Un écran OLED rafraîchi à 120 Hz (enfin !)

Les mêmes performances que le Pixel 8 + 7 ans de MAJ

Le meilleur zoom numérique sur son segment

L’arrivée de Gemini Nano !

Au lieu de 549 euros habituellement, le Google Pixel 8a (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 499 euros chez la Fnac et Darty.

Idem pour la version de 256 Go disponible en promotion à 559 euros au lieu de 609 euros.

Le meilleur milieu de gamme, mais encore CE défaut

La sortie des Pixel a est aujourd’hui aussi attendue que celle des modèles classique et Pro, c’est que sur le segment du milieu de gamme, ils ravissent souvent la première place. En s’arrondissant au niveau des angles, le Google Pixel 8a rompt avec le design de son prédécesseur et offre une prise en main plus agréable, ses finitions sont exemplaires et il a également une certification IP67. Côté écran, la dalle OLED en FHD+ parfaitement calibrée passe enfin à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un changement qui était attendu.

Toutefois, si le Google Pixel 8a évolue sur nombre de points, il n’a daigné corriger le principal défaut de cette série, à savoir l’autonomie et la recharge. L’autonomie est plus faible dans un smartphone compact puisque la batterie a conséquemment une capacité plus réduite (4 492 mAh ici). Le Pixel 8a reste ainsi sur une journée d’autonomie, soit la même durée que le Pixel 7a, tout en sachant que sa dalle est plus énergivore. En revanche, Google s’obstine à proposer une charge de 18 W, ce qui donne un temps de recharge de plus d’une heure et demie.

Le petit frère du Pixel 8 ? Non, plutôt son grand rival

Avec le Google Pixel 8a, l’écart se réduit entre les Pixel a et les Pixel classiques, et on ne parle pas seulement du prix. D’après nos benchmarks, le Tensor G3 du Pixel 8a se montre plus véloce que celui de son aîné ! Il faut toutefois retenir que ces smartphones ne recherchent pas les meilleures performances, mais une expérience et une fluidité optimales, sur les jeux lourds, le Pixel 8a est juste bon. Mais le plus intéressant est l’aspect logiciel : 7 ans de MAJ, les fonctions IA de Google et enfin, l’arrivée il y a deux semaines de Gemini Nano !

N’oublions pas ce qui a fait le succès des Google Pixel jusqu’ici : l’appareil photo. Le Google Pixel 8a reprend la même configuration que son prédécesseur avec un capteur principal grand-angle de 64 Mpx, un ultra grand-angle de 13 Mpx et un capteur frontal de 13 Mpx. La valeur ajoutée réside ici dans le traitement d’image, et le Tensor G3 fait des merveilles ! Le piqué est bon, la colorimétrie sonne juste et le zoom numérique x8 est bluffant. Seuls les modes nuit et portrait posent quelques difficultés, mais rien qui n’entache vraiment l’expérience.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Google Pixel 8a.

