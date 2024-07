Le MacBook Air M2 d’Apple a attendu le Prime Day d’Amazon pour chuter sous les 1 000 €

Le MacBook Air 2022 est un PC portable de choix chez Apple. Il embarque la puce M2, qui a su démontrer sa puissance et son efficacité. Et, si son prix de départ était un frein, aujourd'hui, le laptop de la Pomme passe sous les 1 000 euros avec le Prime Day.

Il y a quelques mois, Apple a fait passer sa gamme MacBook Air à la puce M3. Le MacBook Air 2022 reste encore très recommandable avec sa puce M2. Ce laptop a encore de beaux jours devant soi, et assure de très bonnes performances au quotidien. C’est d’ailleurs notre recommandation si vous souhaitez choisir un nouveau MacBook avec un rapport performance/prix excellent. Il a d’ailleurs l’avantage de se négocier à moins de 1 000 euros grâce au Prime Day d’Amazon.

Les avantages du MacBook Air M2

Un écran bien calibré

Le rapport performance/autonomie inégalé

Une machine parfaitement silencieuse

Lancé à 1 499 euros, puis réduit à 1 199 euros, l’Apple MacBook Air 13 M2 2022 est en ce moment proposé à 999 euros lors du Prime Day d’Amazon.

Un design hérité de la gamme Pro

Contrairement au modèle 2020, le MacBook Air de 2022 introduit un nouveau design. Il s’inspire des modèles Pro sortis en 2021, avec des bords amoindris autour de l’écran, l’apparition d’une encoche, ainsi que d’un nouveau système de haut-parleur dissimulé dans la charnière… Et aussi la disparition de la mention « MacBook Air », que l’on trouvait sur les versions précédentes, sous l’écran.

Les finitions restent toujours aussi soignées, avec le très bon clavier aux touches rétroéclairées, ainsi que le large trackpad confortable. Au niveau de l’affichage, on a droit à un simple écran LCD IPS 60 Hz. Heureusement, c’est une dalle très agréable à regarder, d’excellente qualité avec une bonne luminosité, une haute définition (2 560 x 1 664 pixels) et une calibration idéale des couleurs. Attention toutefois aux reflets du soleil, car l’écran est plutôt brillant.

Une machine silencieuse et performante pour travailler sans peine

Si à présent, on trouve sur la gamme Air une puce M3, le MacBook Air 2022 équipée de la puce M2 (avec 8 Go de RAM et un SSD de 256 Go) offre encore de belles performances. L’ultrabook s’allume instantanément, les logiciels s’ouvrent rapidement, y compris avec les applications gourmandes et tourneront sans problème et dans le silence, même si la version Pro est un peu plus à l’aise dans ce dernier domaine.

Enfin, dans la plupart des scénarios, l’autonomie du MacBook Air M2 est très impressionnante. Il vous accompagnera des heures durant sans jamais perdre en fluidité. Durant notre test, nous avons tout de même constaté une baisse d’autonomie un peu forte lorsque le MacBook se met à chauffer après une utilisation intensive (applications lourdes, plusieurs onglets ouverts…). Quant à la recharge, comptez 1 à 2 heures selon la puissance du chargeur.

Envie d’en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur l’Apple MacBook Air 13 M2 2022.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.