Arlo Pro 5 (2K) : le pack de 4 caméras connectées est à moitié prix pendant le Prime Day

La caméra de surveillance connectée Arlo Pro 5 offre d'excellentes prestations, de jour comme de nuit. Toutefois, son prix peut être assez rédhibitoire pour certains. Le Prime Day est heureusement passé par là : sur Amazon, le pack de 4 caméras est actuellement proposé à 399 euros au lieu de 799 euros.

Avec sa qualité vidéo 2K, son excellente vision nocturne en couleur ou encore ses technologies de détection efficaces, la caméra de surveillance connectée Arlo Pro 5 mérite entièrement sa place parmi nos modèles favoris. Une véritable référence sur le marché qui a tout de même un gros inconvénient : son prix, trop élevé pour certains. On attendait donc avec impatience le Prime Day d’Amazon pour espérer voir une baisse de prix significative. Et elle est bel et bien arrivée puisque actuellement, le pack de 4 caméras est affiché à -50 %.

Les points essentiels de l’Arlo Pro 5

Une qualité vidéo en 2K

Une vision nocturne en couleur

Une excellente technologie de détection

Un angle de vue très large

Initialement proposé à 799,99 euros, le pack de 4 Arlo Pro 5 est désormais vendu à 399,99 euros sur Amazon.

Une caméra résistante et efficace

Bien reconnaissable avec sa coque en plastique blanc et son design tout en rondeurs, la caméra de surveillance connectée Arlo Pro 5 ressemble bel et bien aux précédentes références de la marque. Elle garde heureusement cette même solidité caractéristique des autres modèles et peut évidemment prendre place en extérieur grâce à sa certification IP68 : elle est donc résistante aux intempéries et peut même fonctionner sur une plage de températures allant de -20 °C à 45 °C. Pour l’installer, rien de plus simple : vous pouvez la poser sur un meuble ou alors utiliser le système de fixation mural livré avec et qui se visse ensuite dessus, offrant ainsi une amplitude de rotation de 360° et une inclinaison maximale de 90°.

La caméra s’accompagne par ailleurs d’une application Arlo Security, très complète, qui recense notamment toutes les alertes des Arlo Pro et qui permet aussi de programmer des routines, affiner le numéro de luminosité ou encore l’angle de vision. À l’usage, la caméra Arlo Pro 5 se révèle particulièrement efficace avec sa qualité vidéo 2K qui promet des images bien détaillées. L’angle de vision de 160° est plutôt impressionnant et permet de surveiller une très grande zone, mais vous pourrez aussi le réduire si besoin. Notons aussi que même à 9 mètres, il est possible de deviner les visages des personnes passant dans le champ de la caméra.

De nombreuses fonctionnalités, mais…

Les Arlo Pro 5 sont également dotées d’une vision nocturne, et en couleurs, s’il vous plaît. Elle est tout simplement excellente, surtout qu’elle peut être soutenue par la torche de la caméra. Parmi les autres fonctionnalités de ce modèle, on compte évidemment la détection de mouvements et leur suivi, une sirène intelligente intégrée ou encore un projecteur lumineux puissant pour éclairer les visages jusqu’à 7 mètres. En revanche, pour profiter pleinement de l’Arlo Pro 5, il est quasiment indispensable de souscrire un abonnement à Arlo Secure, dont un essai gratuit est proposé pour l’achat du pack.

En effet, sans l’abonnement, la caméra propose uniquement des alertes de mouvement de base et la possibilité de visionner le flux de la caméra en direct. L’Arlo Pro 5 se contente également d’envoyer des notifications à chaque mouvement détecté, y compris un mouvement de feuilles, ce qui peut être embêtant à la longue, alors qu’avec Arlo Secure, les notifications sont plus intelligentes et pertinentes et vous pourrez sélectionner les alertes qui vous préoccupent le plus. La caméra peut alors vous alerter uniquement si une personne passe devant son champ de détection, ou si un livreur dépose un colis devant chez vous, par exemple. Avec l’abonnement, l’Arlo Pro 5 est capable de détecter précisément les personnes, les véhicules et même les animaux. Enfin, Arlo Secure permet aussi d’enregistrer des vidéos dans un cloud.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la caméra Arlo Pro 5.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

