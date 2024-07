Ce TV 4K 43″ de Sony devient une très belle affaire avec cette baisse de 300 € pendant le Prime Day

Le Prime Day est l'une des meilleures périodes pour changer son vieux TV contre un écran 4K flambant neuf. Aujourd'hui, ces TV sont tellement démocratisés qu'il est possible d'en trouver à un bon prix, comme ce Sony KD-43X80L disponible à seulement 599 euros au lieu de 899 euros chez Amazon.

Envie de remplacer son vieil écran cathodique par une dalle 4K toute neuve et mater les JO comme il se doit ? Le Prime Day d’Amazon est la période idéale pour faire de bonnes affaires sur le marché des TV avec des réductions autant sur les modèles haut de gamme que ceux abordables tels que ce Sony KD-X80L de 43 pouces. Il n’embarque pas de technologie d’affichage à la pointe ni de ports HDMI 2.1 pour le gaming en 4K 120 FPS, mais il a au moins le mérite d’afficher un prix correct avec cette réduction de 300 euros sur Amazon.

Ce qu’il faut retenir du Sony KD-43X80L

Un TV de 43 pouces en définition 4K

Compatible avec le HDR10 et Dolby Vision

L’interface Google TV pour la partie Smart TV

Au lieu de 899 euros habituellement, le Sony KD-43X80L est maintenant disponible en promotion à 599 euros chez Amazon.

Un TV 4K qui s’en tient au strict minimum

Le Sony KD-43X80L est un téléviseur d’entrée de gamme, il ne faut donc pas en attendre grand chose mais les personnes qui n’ont pas un gros budget à investir dans un nouvel écran peuvent s’en contenter. Avec son design fin et minimaliste, il peut facilement trouver sa place dans un intérieur, qu’il s’agisse d’un salon ou d’une chambre. De plus, son cadre borderless renforce la sensation d’immersion, c’est parfait pour profiter de sa définition 4K (3 840 x 2 160 pixels). Pour ce qui est de l’affichage, il faut se contenter d’une simple dalle TFT avec rétroéclairage LED.

Sony prodigue quand même des efforts pour donner un peu de couleurs à cette fiche technique, comme le support du HDR10 et du Dolby Vision pour conférer à l’image une meilleure plage dynamique et donc plus de détails et de contraste. On retrouve aussi d’autres technologies maison comme Triluminos Pro qui permet d’enrichir la palette de couleurs. Côté audio, ce TV embarque simplement deux haut-parleurs de 10 W RMS chacun compatibles avec le Dolby Atmos et DTS. On ne risque pas d’avoir une expérience sonore riche avec ça, les amateurs de bon son feraient mieux d’accompagner ce TV d’une barre de son.

Un volet Smart TV plutôt riche

Pour la partie Smart TV, le Sony KD-43X80L s’appuie sur l’interface Google TV. En plus d’afficher les raccourcis vers les principales plateformes de SVoD telles que Netflix et Amazon Prime Video, elle met à disposition toute la palette d’outils Google comme le Play Store et son catalogue de milliers d’applications, le Chromecast intégré et la compatibilité avec Google Assistant (ainsi qu’avec Alexa et Siri). Et TV Sony oblige, on retrouve un accès à Bravia Core, la plateforme de SVoD de Sony qui donne accès à un catalogue de centaines de films à louer.

En revanche, alors que le reste de la gamme des X80L profitent de ports HDMI 2.1, ce n’est pas le cas de la version de 43 pouces. Ses ports HDMI 2.0 acceptent des signaux 4K 60 Hz grand maximum, ce n’est donc pas le meilleur TV vers lequel se diriger si l’on possède une PS5 ou une Xbox Series X. Le VRR est aussi aux abonnés absents mais on profite quand même de l’ALLM. Les amateurs de barre de son peuvent de leur côté y trouver leur compte puisque les ports HDMI sont compatibles avec les protocoles ARC et eARC pour une restitution en haute résolution.

Amazon Prime Day 2024 : tout ce qu’il faut savoir

Le premier Prime Day de l’année 2024 se déroule du 16 au 17 juillet. Cependant, les promotions mises en avant ne sont pas accessibles à tout le monde. Les offres sont exclusivement réservées aux membres Prime.

Comment s’abonner gratuitement à Amazon Prime ?

Pour bénéficier des prix attractifs du Prime Day, il est indispensable d’être membre Amazon Prime. Si vous êtes déjà abonnés au service, vous n’avez rien de plus à faire. En revanche, si ce n’est pas encore le cas, sachez qu’il est possible de bénéficier d’un essai de 30 jours, ou 90 jours si vous êtes étudiant. Cela concerne uniquement les nouveaux comptes ou celles et ceux qui n’ont pas été abonnés au service depuis un certain temps.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.