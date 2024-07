La Google Nest Cam (filaire) est quasi à moitié prix sur Amazon pendant le Prime Day

La Google Nest Cam est une petite caméra de surveillance connectée très intelligente et polyvalente. Un petit appareil pratique pour surveiller son domicile que l'on a la chance de trouver en promotion sur Amazon pendant le Prime Day : la caméra y est en effet affichée à 55,99 euros au lieu de 99,99 euros.

Parmi les nombreux objets connectés que l’on trouve dans le catalogue de Google, on trouve notamment la Nest Cam filaire, une petite caméra de surveillance qui n’est certes plus toute jeune, mais qui vaut encore aujourd’hui largement le détour tant son efficacité est rassurante. Reconnaissance facile bluffante, belle qualité de l’image, interface simple… Cette caméra assure sur pas mal de points, et on peut d’ailleurs en profiter pour un prix nettement moins élevé que d’habitude pendant le Prime Day grâce à une réduction de 44 %.

Les points forts de la Google Nest Cam

Une bonne qualité d’image

Une interface simple à appréhender

Une reconnaissance faciale excellente

Au lieu de 99,99 euros, la Google Nest Cam filaire est actuellement proposée à 55,99 euros sur Amazon.

Une jolie caméra qui ne loupe rien chez vous

Avec son dôme blanc en plastique (un peu salissant, attention), ses lignes minimalistes et son design tout rond, la Google Nest Cam emprunte pas mal de ces codes stylistiques qui ont fait la renommée de la marque. La conception est heureusement solide, mais attention, cette version filaire ne dispose pas de la certification IP54 comme le modèle doté d’une batterie : elle n’a donc pas vocation à être installée à l’extérieur.

Toutefois, elle a toute sa place en intérieur et peut d’ailleurs être installée très facilement. La caméra peut ainsi être posée sur un meuble avec son socle ou fixée sur son support mural. Une fois bien placée, il suffit de la configurer sur l’application Google Home, qui vous guidera pas à pas.

Des fonctionnalités ultra efficaces

C’est sur cette application que vous pourrez retrouver le flux vidéo de la caméra en direct ou encore les vidéos enregistrées. D’ailleurs, notez que la caméra est capable de vous afficher les moments lors desquels, après une détection de mouvement ou de visage, la caméra a enregistré une séquence. Pratique pour parcourir les alertes durant la journée. L’app peut également vous permettre de choisir des notifications à tout moment ou seulement quand vous êtes absent, paramétrer les événements qui donneront lieu à une notification (comme un mouvement ou le passage d’un visage devant la caméra) ou encore configurer le micro et régler le volume du haut-parleur intégré pour interagir à distance avec des personnes chez vous.

En action, la Nest Cam peut filmer en 1920 x 1080 pixels avec un champ de vision de 130°. En plein jour, la qualité d’image est vraiment bonne et détaillée, malgré un petit manque d’éclat des couleurs. Les visages sont facilement identifiables s’ils sont situés à moins de 6 mètres de la caméra. De nuit, le résultat est satisfaisant, mais moins précis sur les bords. Surtout, la reconnaissance des visages est tout simplement bluffante : l’application peut ainsi vous alerter rapidement lorsqu’un visage connu passe devant elle. Naturellement, la Nest Cam est capable de différencier animaux et êtres humains. Retenez tout de même que pour profiter de la reconnaissance faciale, un abonnement est obligatoire. Au niveau de la détection d’intrusion, la Nest Cam fait le job de façon efficace, mais pourrait être plus performante, d’autant que les sons ne sont pas pris en compte comme ils devraient l’être, notamment en cas d’intrusion. Enfin, Google oblige, Google Assistant est de la partie. Vous pourrez d’ailleurs, grâce à une simple requête vocale, visionner le flux vidéo sur un écran connecté de l’écosystème de la marque.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Google Nest Cam (batterie).

