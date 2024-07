Ce moniteur gaming MSI 4K et 144 Hz est à un prix rarement vu grâce aux soldes d’été

Il est possible de trouver de vraies pépites pendant les soldes d'été et cet écran gamer MSI G321CU en est un bel exemple. Ce grand moniteur incurvé 4K rafraîchi à 144 Hz, avec deux ports HDMI 2.1 en prime, est en effet disponible à un prix rarement vu pour un tel produit : 399,95 euros sur Amazon au lieu de 671,55 euros.

Le portrait robot d’un écran PC gaming efficace et vraiment recommandable est assez simple : taux de rafraîchissement élevé, grande dalle incurvée, compatibilité avec une technologie de rafraîchissement variable… Le hic, c’est qu’il est rare de pouvoir profiter d’un tel moniteur sans s’être ruiné avant. Heureusement, il n’est pas impossible de dénicher des références très bien équipées à un prix contenu, surtout pendant ces soldes d’été. Par exemple, vous pourrez vous tourner vers le modèle MSI G321CU, dont la dalle incurvée 4K rafraîchie à 144 Hz pourrait attirer plus d’un gamer exigeant, que l’on trouve actuellement à un prix assez rare pour ce type de produit.

Les points forts du moniteur MSI G321CU

Une dalle incurvée 4K de 31,5 pouces

Un taux de rafraîchissement de 144 Hz + un taux de réponse de 1 ms

Compatible AMD FreeSync Premium

Deux ports HDMI 2.1

Initialement affiché à 671,55 euros, le moniteur gaming MSI G321CU est désormais proposé à 399,95 euros sur Amazon.

Une immersion maximale

L’immersion : voici ce qu’a probablement été le maître mot de la marque MSI quand elle a conçu ce moniteur G321CU. Elle a ainsi d’abord misé sur une grande dalle incurvée de 31,5 pouces qui enveloppe le regard du joueur et lui offre un meilleur confort visuel grâce à un champ de vision plus large. Plus précisément, on peut ici compter sur une courbure de 1500R, soit une valeur qui se rapproche des capacités de l’œil, qui a lui une plage de 1000R environ. Bref, une courbure idéale pour être placé au cœur de l’action à tout moment. Mention spéciale d’ailleurs pour l’ergonomie de l’écran, dont l’inclinaison peut être modulée pour encore plus de confort.

Cette dalle bénéficie par ailleurs de la technologie d’affichage VA, qui promet de bons contrastes, des couleurs plus vives (avec en prime un espace DCI-P3 couvert à 91%) et des angles de vision larges, mais pas seulement : elle offre aussi et avant tout une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels). Les images affichées seront donc bien détaillées, ce qui est tout de même plus agréable en jeu.

Une grande réactivité dans tous les combos

Le MSI G321CU marque aussi des points avec son taux de rafraîchissement de 144 Hz, qui garantit un affichage très fluide lors de chaque combo. Autant dire que les mouvements rapides ne souffrent ici d’aucun ralentissement, tandis que les lags sont efficacement éliminés. Ajoutons à cela un taux de réponse de 1 ms, grâce auquel les images floues et les retards sont grandement minimisés, ce qui est bien plus utile lors de parties où la réactivité est primordiale, comme sur les FPS.

L’écran est aussi compatible avec la technologie AMD FreeSync Premium qui se charge de limiter les déchirures d’écran et les saccades en synchronisant le taux de rafraîchissement de l’écran avec le nombre d’images délivrées par la carte graphique. Et cerise sur le gâteau : l’écran embarque deux ports HDMI 2.1 qui permettent de connecter une console next-gen et de jouer dans les meilleures conditions, c’est-à-dire avec l’affichage en 4K@120fps. Outre ces ports, on trouve aussi un DisplayPort 1.4, un port USB-C, un port jack et une sortie audio.

