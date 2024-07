Seulement 179 € au lieu de 399 € pour cette barre de son Samsung compatible Dolby Atmos lors des soldes

Une barre de son reste la meilleure solution pour profiter d’une meilleure expérience audio sur votre TV. Le modèle HW-S61B devrait bien remplir ce rôle et profite des soldes pour s’afficher à seulement 179 euros.

Hormis quelques exceptions, la partie audio est souvent délaissé sur les téléviseurs, même haut de gamme. Il est donc intéressant d’ajouter une barre de son pour donner un coup de boost à votre salon. Pour cela, la Samsung HW-S devrait faire l’affaire. Elle tire avantage de sa compatibilité avec les technologies Dolby Atmos et DTS pour offrir une bonne immersion. Aujourd’hui, elle a l’avantage d’être bien moins chère : pendant les soldes, on peut la trouver à moins de 180 euros.

Que propose la Samsung HW-S61B ?

Un format compact et bien fini

Un son riche et puissant permis par 7 haut-parleurs

Compatible Dolby Atmos sans fil et DTS:X

Initialement à 399 euros, la barre de son Samsung HW-S61B se négocie à un prix plus doux pendant les soldes : elle s’affiche au prix de 179 euros seulement chez Boulanger.

Élégante, compacte, facile à installer

La Samsung HW-S61B mise sur un format compact et moins massif que la plupart des barres de son. Avec ses 67 cm de largeur, elle peut facilement se glisser sous des téléviseurs, et avec ses 6,2 cm de hauteur, elle parvient à se fondre aisément dans le décor, sans empiéter sur le bas de l’image diffusée à l’écran. Notez d’ailleurs qu’elle peut aussi bien se placer sur un meuble TV qu’être fixée au mur, d’autant plus que son poids de 2,7 kg est plutôt contenu.

À l’arrière de la barre de son, on trouve une connectique assez légère, une sortie HDMI et une entrée optique. Outre le Bluetooth, elle sera aussi compatible avec le Wi-Fi et HDMI eARC, ainsi qu’avec les assistants Google et Alexa. AirPlay 2 est aussi de la partie pour diffuser du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Une expérience audio plus immersive

Avec son gabarit, la barre de son de Samsung intègre tout de même 7 haut-parleurs, dont un central pour assurer une restitution plus claire et nette des voix. Si ce modèle ne dispose pas de caisson de base, il délivre une expérience sonore riche et immersive grâce à ces 5 canaux. Elle propose ce que les amateurs de cinéma et de séries recherchent pour se plonger dans leurs contenus : un effet surround qui renforce l’immersion.

En effet, ce modèle est compatible avec les technologies Dolby Atmos, assurant un son vaste et immersif, et DTS:X, qui offre quant à elle un rendu sonore optimisé, avec notamment des basses bien présentes pour un résultat plus enveloppant. Et en l’associant à un TV QLED de la marque, vous pourrez profiter de la technologie Q-Symphony développée par le constructeur, qui apporte une expérience plus poussée, plus immersive ainsi qu’une meilleure restitution sonore. Enfin, on a droit à la fonction SpaceFit Sound, qui permet à l’appareil de s’adapter à votre pièce et d’affiner ses réglages en fonction de la configuration de votre espace, est aussi présente.

