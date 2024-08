Une très belle réduction pour cette barre de son JBL SB510

La JBL SB510 est une barre de son compatible Dolby Audio permettant des basses profondes. Un choix intéressant pour accompagner votre téléviseur surtout qu’on la trouve aujourd’hui à 99,99 euros chez Cultura au lieu de 169,99 euros.

Ajouter une barre de son à votre téléviseur est toujours un atout de choix pour apporter une meilleure expérience audio dans la maison. Connue pour ses enceintes et ses casques audio, JBL propose aussi des barres de son et aujourd’hui la SB510 coute moins de 100 euros.

La JBL SB510 en trois points

Un son Dolby Audio de 200 watts

Une conception compacte

Un haut-parleur à canal central dédié au dialogue

Au lieu de 169,99 euros, la JBL SB510 est aujourd’hui disponible en promotion à 99,99 euros sur Cultura.

Une clarté vocale supérieure

Qui n’est jamais tombé sur des films et séries ou les dialogues étaient inaudibles, forçant à jouer avec le volume toutes les cinq minutes pour sursauter au moindre bruit ?

Avec le haut-parleur à canal central entièrement dédié aux dialogues, plus besoin de revenir en arrière ou de jongler avec les commandes de volume de la télécommande. Cette barre de son compacte vous permettra de profiter d’une meilleure écoute lors de vos soirées Netflix.

Un caisson de basse intégré offrant des basses profondes sans avoir besoin d’un caisson externe, ce qui permet une installation sans encombre de boitier ou câbles supplémentaires.

Une configuration simple et efficace

La connexion de cette barre de son JBL se fait via HDMI ARC, un seul câble pour une expérience utilisateur plus qu’intuitive et surtout facile.

La technologie Bluetooth (version 5.3) fait aussi partie de la fiche technique de la JBL SB510 permettant de diffuser en streaming la musique de tous vos appareils.

À noter que la boite contient les câbles d’alimentations, un câble HDMI, un kit de support mural avec les vis permettant d’installer la barre de son là où vous le souhaiter sans dépense supplémentaire.

