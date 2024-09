Les French Days réduisent de 500 € le prix de cette puissante barre de son JBL compatible Dolby Atmos

On compte profiter des French Days pour s’offrir un nouveau TV 4K ? Alors autant se faire plaisir jusqu’au bout en accompagnant sa nouvelle acquisition d’une barre de son toute neuve et capable d’apporter une véritable expérience cinéma dans son salon. Les barres de son haut de gamme sont onéreuses, mais celles en promotion profitent tout de même de réductions intéressantes comme cette JBL Bar 1300 lancée à 1 490 euros et maintenant à 990 euros chez Boulanger.

Au-dessus de la fameuse JBL Bar 1000 se trouve la JBL Bar 1300 dont la fiche technique se révèle impressionnante. Autant dire que le constructeur américain y a mis le paquet, en particulier avec cette connectique généreuse et la prise en charge de tous les formats Dolby et DTS. La JBL Bar 1300 reprend également certains aspects techniques de sa petite sœur comme le caisson de basses et les enceintes surround détachables. Pendant les French Days, son prix est beaucoup plus correct grâce à cette réduction de 500 euros.

Ce qu’il faut retenir de la JBL Bar 1300

Un home cinéma à 16 haut-parleurs d’une puissance de 1 170 W RMS

Un volume sonore impressionnant et une excellente spatialisation

Connectique généreuse et tous les formats Dolby et DTS pris en charge

Au lieu de 1 490 euros habituellement, la JBL Bar 1300 est maintenant disponible en promotion à 990 euros chez Boulanger.

Un ensemble bien fini à la connectique complète

La JBL Bar 1300 est une grande barre de son qui a la particularité d’être dotée de deux enceintes surround fixées sur ses côtés, celles-ci sont détachables et peuvent fonctionner sur batterie avec une autonomie de 20 heures selon le constructeur américain. On retrouve également un caisson de basses avec un gros transducteur de 26 cm capable de descendre très bas en fréquence. Si la qualité de fabrication est au rendez-vous, la JBL Bar 1300 est loin d’être la barre de son la plus élégante du marché avec ses lignes anguleuses et un look un peu industriel.

Elle a au moins le mérite d’être particulièrement généreuse pour ce qui est de la connectique avec quatre ports HDMI. Trois d’entre eux sont des entrées compatibles avec les signaux en 4K 60 Hz tandis que la sortie prend en charge le retour ARC et eARC. Avec cette dernière, la JBL Bar 1300 est en mesure de prendre en charge les formats audio immersifs Dolby Atmos et DTS:X. On retrouve aussi une entrée audio numérique optique TosLink, une prise Ethernet RJ45 ainsi qu’un port USB-A pour lire des fichiers MP3. Pour la connectivité, cette barre de son peut se connecter en Wi-Fi 6 et est compatible avec Alexa, Google Assistant ainsi que AirPlay 2 et Google Cast.

Une barre de son impressionnante qui nous laisse sur notre faim

La JBL Bar 1300 est configurée en 11.1.4 canaux avec un total de 16 haut-parleurs et est capable de déployer une puissance de 1 170 W RMS. Des chiffres impressionnants et qui se ressentent dans le volume au maximum et la scène sonore horizontale très immersive, particulièrement lorsque les enceintes surround sont placées à l’arrière du spectateur. Toutefois, un manque criant de résolution vient noircir le tableau. La restitution des dialogues est en berne et la spatialisation verticale avec le Dolby Atmos est quasiment imperceptible.

Malheureusement, ce n’est pas là l’unique défaut de la JBL Bar 1300. Pour une barre de son lancée à 1 500 euros, trop peu de réglages sont proposés sur l’application JBL One. Le canal central n’est pas ajustable, les canaux Atmos et ceux des enceintes surround sont réglables sur trois niveaux seulement et l’égaliseur se limite à trois bandes pour modifier les graves, les médiums et les aigus. Quant au mode nuit, il est tout simplement absent. Mais la JBL Bar 1300 corrige un peu le tir avec une calibration acoustique qui parvient à améliorer la spatialisation.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la JBL Bar 1300.

