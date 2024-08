À -40 %, l’élégant TV The Frame de Samsung (QLED, 4K, 32″) est un super deal

Le Samsung The Frame est le téléviseur le plus atypique du marché, son format se dessine comme un tableau de grand maitre. Avec de bonnes performances, le modèle de 32 pouces de 2023 passe de 499 euros à 302 euros sur Amazon.

Samsung The Frame (2023) // Source : Samsung

Samsung a toujours cherché à faire de ses TV des objets uniques pour les intérieurs, et avec sa gamme The Frame c’est mission accomplie ! La version 2023 continue dans son idée d’en faire un objet de décoration lorsqu’il est inactif en y ajoutant un nouveau revêtement pour dissimuler la dalle. Si ce luxueux téléviseur vous intéresse, sachez qu’aujourd’hui, il coûte pratiquement 200 euros de moins sur Amazon dans sa version 32 pouces.

Qu’y a-t-il dans ce chef-d’œuvre ?

Une dalle QLED 4K de 32 pouces

Des ports HDMI 2.1 avec un taux de rafraichissement de 120 Hz

Un téléviseur qui décore la pièce

Au lieu de 499 euros, le Samsung The Frame QE32LS03BBUXZT est aujourd’hui disponible en promotion à 302,43 euros sur Amazon.

Une toile de maitre dans la maison

La gamme The Frame de Samsung ne cache pas son intention de faire partir de la décoration intérieure de votre logement. La toile QLED de l’année 2023 est doté d’un revêtement mat afin d’éliminer les reflets qui trahissait sa fonction première de téléviseur. Le The Frame propose donc un mode veille lui permettant l’affichage d’œuvre d’art disponible sur l’Art Store, en plus de pouvoir afficher vos photos. Un capteur de mouvement lui permet de détecter si une personne se trouve devant afin déclencher son affichage, sans mouvement, l’écran restera éteint, une très bonne chose pour éviter de payer un Rembrandt en énergie.

Pour l’affichage, le The Frame s’appuie sur une dalle QLED de 32 pouces compatible 4K UHD, HDR10+ afin de proposer des images d’une qualité exceptionnelle. Le processeur Quantum 4K permettra de profiter d’un upscalling en ultra haute définition de tous les contenus. La partie audio n’est pas digne d’un masterpièce, mais le résultat est assez convaincant, néanmoins avec une barre de son, vous profiterez d’un son plus immersif, surtout que le Dolby Atmos est supporté la toile connectée.

Un téléviseur avec du coffre pour le gaming

Doté de quatre ports HDMI 2.1, qui permettra à tous les joueurs de consoles de profiter d’un affichage en 4K. Les gamers sur PC ne sont pas oubliés puisque le The Frame de Samsung permet aux cartes graphiques d’AMD d’utiliser la technologie d’Adaptive Sync FreeSync Premuim Pro, permettant ainsi d’utiliser le GPU a toute puissance sur ce téléviseur.

Le Samsung The Frame est géré par le logiciel d’exploitation maison de la firme : Tizen OS. À l’instar de ses concurrents, ce système permettra d’avoir accès à l’internet, de télécharger vos applications de streaming comme Netflix, Disney+, Prime Vidéo et tous les autres. Les assistants comme Bixby (Samsung), Alexa (Amazon), et Google Assistant feront aussi équipe avec le The Frame pour contrôler le téléviseur à la voix.

Afin de comparer le Samsung The Frame QE32LS03BBUXZT avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les téléviseurs QLED et OLED du moment.