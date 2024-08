Un forfait mobile 5G de 100 Go à moins de 8 €/mois, c’est l’offre de l’été à ne pas louper

En ce moment, Red by SFR a renouvelé son offre de forfait mobile. Il propose un forfait de 100 Go en 5G à moins de 8 euros par mois. L’occasion de changer pour faire des économies tout en gagnant des Go.

On trouve de plus en plus de forfaits 5G généreux en données et suffisamment abordables. Les opérateurs pratiquent de nouveau des tarifs agressifs tout en proposant des enveloppes de données 5G conséquentes. C’est notamment le cas de Red by SFR qui met actuellement à disposition un forfait 5G de 100 Go pour moins de 8 euros par mois.

Les points intéressants de ce forfait Red By SFR

Les appels/SMS/MMS illimités en France + UE/DOM

100 Go de 5G en France et 22 Go en Europe/DOM

Le réseau de SFR à prix abordable

En ce moment, le forfait mobile 100 Go de 5G chez Red by SFR est disponible à 7,99 euros par mois. Le prix de l’abonnement n’augmente pas après un an et il s’agit d’un forfait sans engagement, donc vous pouvez résilier à tout moment.

Des communications illimitées, avec un bon réseau

Dans cette offre, les appels, SMS et MMS sont illimités depuis la France métropolitaine, ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM. Sachez tout de même que les appels sont limités à 3 h maximum chacun. De même, les appels, SMS et MMS illimités sont limités à 200 destinataires différents par mois.

RED dispose des infrastructures réseau de sa maison mère, SFR, ainsi que le même support client. On profite d’un réseau d’antennes national qui a gagné en qualité ces dernières années, que ce soit en 4G ou en 5G. Il couvre plus de 99 % de la population en 4G et 96 % de la France métropolitaine, selon l’ARCEP. Et côté 5G, SFR occupe la deuxième place du podium concernant les sites 3,5 GHz, derrière Orange, avec 7 955 sites à l’heure actuelle, toujours d’après l’ARCEP.

Une quantité de data 5G généreuse

Ce forfait mobile proposé par Red ne lésine pas sur la quantité de données 5G : vous aurez donc droit à 100 Go de data. Une telle enveloppe vous permettra non seulement de naviguer sur Internet autant que vous le souhaitez, de jouer à des jeux en ligne, de regarder des contenus en streaming, mais aussi de faire du partage de connexion avec plusieurs de vos appareils.

Et même s’il y a peu de chance que vous parveniez à épuiser toute cette quantité de 5G avant la fin du mois, sachez tout de même que le débit sera réduit au-delà de ces 100 Go.

Enfin, si vous comptez voyager à l’étranger, sachez qu’une enveloppe supplémentaire de 22 Go depuis l’Europe et les DOM est disponible. Cela vous permettra de continuer à utiliser votre forfait de manière plus que confortable durant vos déplacements.

