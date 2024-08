Voici un forfait mobile à prix vraiment mini, idéal pour faire des économies cet été

Il y a du nouveau côté forfait : Cdiscount Mobile met en avant un petit forfait mobile de 10 Go de 4G à moins 4 euros par mois ! Parfait pour les personnes dont le nombre de données 4G importe peu.

À côté de ses forfaits mobile gonflés à bloc en data, Cdiscount propose actuellement une offre sans engagement plus modeste, mais qui se trouve être intéressante pour les personnes consommant peu de données 4G et désirant réduire leur facture de téléphone : 10 Go pour seulement 3,99 euros par mois.

Le forfait Cdiscount mobile en détails

Les appels, SMS et MMS illimités

10 Go de 4G en France, et 8 Go en Europe et DOM

Le réseau Bouygues Telecom

En ce moment, le forfait mobile 10 Go chez Cdiscount Mobile est actuellement disponible à seulement 3,99 euros par mois. Et, si cette offre sans engagement ne vous satisfait plus, vous pouvez la résilier à tout moment.

Une enveloppe de data minime pour les moins accros aux smartphones

Les offres de forfaits mobile sont généralement proposées avec de grande quantité de data, mais la plupart n’ont besoin que de téléphoner ou envoyer des messages. Et si vous faites partie de cette catégorie, ce forfait de 10 Go en données 4G sera parfait.

Cette petite quantité va vous permettre de consulter le web, ou d’utiliser Google Maps pour retrouver son chemin, et de lancer votre service de streaming musical pendant votre trajet. Mais attention à ne pas en abuser. Nous vous conseillons donc d’utiliser une connexion Wi-Fi dans un usage domestique.

Pour L’Europe et les DOM, ce forfait choisit de proposer 8 Go de data. C’est une quantité limitée encore une fois. Il faudra plutôt attendre d’être à proximité d’un lieu ayant une connexion WiFi pour être plus à l’aise pour surfer sur le net.

Pour communiquer en illimitée

Ce forfait Cdiscount Mobile à petit prix, propose, comme les autres, les appels, SMS, MMS illimités, en France métropolitaine. Depuis l’Europe et les DOM, on retrouve les mêmes conditions concernant les appels, SMS, MMS en illimité, uniquement vers un numéro français. Il y a toutefois quelques conditions à respecter : 3 h maximum par appel, dans la limite de 129 destinataires maximum par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Ce MVMO s’appuie sur les antennes du réseau historique de Bouygues Telecom. Vous aurez donc l’assurance de bénéficier d’un réseau national de qualité : l’opérateur français couvre 95 % du territoire de la France métropolitaine et 99 % de la population selon l’ARCEP.

L’opérateur se démarque de la concurrence en proposant la carte SIM à seulement 1 euro, contre 10 euros habituellement. De quoi attirer plus facilement les potentiels clients et de faire quelques économies au passage. D’ailleurs, n’oubliez pas de fournir le code RIO de votre ligne si vous souhaitez conserver votre numéro, on vous explique tout ici.

