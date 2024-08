Sortie fin juin, la montre connectée Suunto Race S bénéficie déjà d’une belle baisse de prix

La marque finlandaise Suunto a présenté fin juin sa Race S, version allégée de la Suunto Race classique. La montre gagne en légèreté et en finesse, tout comme son prix. Elle est affichée à 350,07 euros chez Boulanger et passe à 315,07 euros grâce au petit code promo qui va bien.

La Suunto Race S // Source : Suunto

Suunto est une marque de montres connectées dédiées au sport, au même titre que ce que propose Garmin ou encore Polar. La Suunto Race S est disponible depuis juin 2024 et vient proposer une version lite de la Race avec un rapport qualité-prix toujours aussi intéressant. Sans oublier qu’en ce moment, vous pouvez économiser 10 % sur le prix.

Les points forts de la Suunto Race S

L’intégration de la fonction Climb Guidance pour un meilleur suivi de vos excursions

Les capteurs GPS et cardio sont d’une extrême précision

La cartographie intégrée

Un design fin et léger pour un port discret, idéal pour les petits poignets

Alors qu’elle est normalement vendue 350,07 euros sur le site de Boulanger, vous pouvez la commander pour 315,07 euros en utilisant le code SPORT10 dans le panier.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Suunto Race S Le tableau s’actualise automatiquement.

Une cure d’amincissement profitable

La Suunto Race S est une montre connectée qui est sortie environ 8 mois après la Suunto Race, dont elle reprend la plupart des caractéristiques, avec quelques concessions tout de même, ce qui justifie la différence de prix de 100 euros entre les deux modèles. Parmi les différences, vous avez une étanchéité qui passe de 100 mètres pour la Suunto Race à 50 mètres pour la Suunto Race S. Ou encore une autonomie légèrement réduite : comptez environ 40h en mode GPS ou 9 jours en mode veille. Bien sûr, tout dépend de l’utilisation que vous en faites.

Ce qui est très appréciable, et c’est souligné dans notre test maison où la Suunto Race S a obtenu la note de 9/10, c’est que le boitier est fin. Plus fin que la Race de base puisqu’il passe de 49 x 49 x 13,3 mm à 45 x 45 x 11,4 mm pour celle-ci. Même le poids est en baisse : 83 g versus 60 g. Mais aussi plus fin que ce que propose la concurrence : chez Garmin, le modèle « slim » fēnix 7 Pro fait 14 mm d’épaisseur. Bref, la montre est légère, adaptée aux poignets fins et fait tout dans la sobriété.

Une montre connectée dédiée au sport

Ce qu’il faut savoir et garder en tête sur la Suunto Race S, c’est qu’il s’agit d’une montre connectée, certes, mais qui n’en a pas les fonctionnalités. En fait, vous ne pouvez pas appeler, répondre à vos SMS ou autre : vous pouvez tout juste recevoir des notifications.

Par contre, et c’est ce qu’on lui demande pour une montre sportive, elle est dotée de nombreux capteurs pour un suivi de santé et d’entraînement poussé. Retrouvez donc un capteur cardiaque, de SpO2, une puce GNSS double fréquence et un altimètre barométrique.

La montre compte le nombre de vos pas, suit votre fréquence cardiaque et vous permet d’adapter votre entrainement, et ce, peu importe l’activité pratiquée. La montre est multisport et prend même en charge des capteurs externes sur certaines activités, comme la course à pied, le cyclisme ou encore la natation.

Sans oublier que cette montre intègre une cartographie précise, même s’il lui manque quelques options comme la possibilité de superposer des infos à la carte, pour ne pas avoir à la quitter pour les consulter. Mais quand on sait que la Garmin Forerunner 265 est vendue 150 euros de plus et n’intègre pas de cartographie, difficile d’en vouloir à la Suunto Race S.

Pour en savoir plus sur la Suunto Race S, n’hésitez pas à consulter notre test complet du produit.

Si vous souhaitez découvrir d’autres montres connectées dédiées au sport, vous pouvez consulter notre guide comparatif sur le sujet.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.