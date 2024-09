Ce forfait mobile avec 250 Go de 5G est gratuit jusqu’en 2025

En ce moment, La Poste Mobile frappe fort avec son offre imbattable niveau prix : 4 mois offerts sur son forfait 250 Go en 5G sur le réseau de SFR. Résultat, vous commencez à payer qu’à partir de janvier 2025.

La rentrée peut peser lourd sur le budget, mais La Poste Mobile a la solution : l’opérateur offre 4 mois d’abonnement sur son offre sans engagement avec 250 Go en 5G. C’est une offre imbattable et il sera difficile de trouver mieux ailleurs côté forfaits mobile.

Le forfait La Poste Mobile en bref

250 Go de 5G en France métropolitaine + 30 Go de données dans l’UE et les DOM

Appels illimités vers plus de 60 destinations, SMS/MMS

Le réseau de SFR

Actuellement et jusqu’au 29 septembre 2024, l’offre premium de La poste Mobile, avec 250 Go de 5G est offerte pendant 4 mois, de quoi profiter de cette fin d’année sans penser au budget des forfaits. L’offre passe ensuite à 19,99 euros par mois.

Notez que tous les forfaits La Poste Mobile profitent de l’offre 4 mois offerts. Vous les trouverez ci-dessous.

Une grosse quantité de données 5G gratuite jusqu’à l’année prochaine

Ce forfait ultra-complet inclut la 5G et une enveloppe data généreuse de 250 Go pour profiter pleinement de tous vos usages numériques. Que vous soyez adepte de jeux en ligne pour jouer à Fortnite ou Call of Duty Mobile, ou encore consommateur de streaming vidéo en haute définition, d’écoute musicale en continu ou de partage de connexion, vous aurez largement de quoi faire. Surtout quand on sait que la moyenne nationale de consommation de donnée s’élève à 16 Go.

La 5G ultra-rapide avec le réseau SFR, élu n°1 sur les débits

Si vous comptez voyager dans les prochains mois, sachez que ce forfait vous octroie 30 Go à utiliser en Europe et la zone DOM/COM. Vous avez même droit à 5 Go depuis le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Autrement, les appels, SMS et MMS sont bien évidemment illimités.

Pour rappel, la Poste Mobile est un MVNO (opérateur virtuel) qui utilise les antennes de SFR pour son réseau réputé pour la qualité de ses download. En effet, nPerf a publié son baromètre semestriel des connexions internet mobile en France et a classé SFR n° 1 sur les débits, exæquo avec Bouygues Telecom qui brille quant à lui par ses faibles latences.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

