Ce PC portable gaming équipé d’une RTX 4060 perd un tiers de son prix sur Amazon

La rentrée, c’est souvent l’occasion de renouveler ses fournitures scolaires. L’achat d’un nouveau sac, des nouveaux cahiers, une nouvelle trousse et surtout un PC tout neuf équipés d’une carte graphique dernière génération. Pour profiter en paix et sans compromis des nouvelles sorties, Dell propose son portable gaming modèle G15 5530 à -33 % sur Amazon, passant ainsi de 1 499 euros à 999 euros.

Avec sa carte graphique dernière génération, son core i7 et son écran de 15.6″, ce Dell G15 5530 à moins de 1 000 euros à beaucoup d’atouts à faire valoir. Il permet de faire tourner tous les jeux du moment sans la moindre contrainte et avec une qualité bien au rendez-vous.

Les forces de ce Dell G15 5530 en bref

Une RTX 4060 permettant de faire tourner tous les jeux sans compromis

Un processeur ultra-rapide pour gérer toutes les taches sans problème

Un excellent rapport qualité prix, pour une configuration axé gaming

Au lieu de 1 499 euros habituellement, le Dell G15 5530 est en ce moment en promotion à 999 euros sur Amazon.

Un bon écran et un clavier agréable

Pour ce prix, l’écran du Dell G15 5530 est de bonne qualité : un écran 15,6 pouces classique avec une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 165 Hz, des couleurs précises et la technologie G-Sync pour une expérience de jeu fluide. Bien que ce ne soit pas le meilleur écran du marché, il est confortable et adapté à la puissance de l’ordinateur.

Le clavier est d’ailleurs en AZERTY de type Chiclets (clavier dont les touches sont plates, carrées avec des coins arrondies et légèrement espacées, offrant une sensation de frappe douce et silencieuse.) rétro-éclairé et avec un pavé numérique qui ravira beaucoup d’utilisateurs.

Une grosse config’ pour jouer

Le laptop est équipé d’un puissant processeur Intel Core i7-13650HX, capable de gérer les tâches exigeantes et les jeux grâce à ses 14 cœurs et sa fréquence élevée. Il dispose également d’une puce graphique intégrée pour les tâches de base et d’un circuit graphique dédié plus puissant pour les jeux et les applications gourmandes. À cela s’ajoute une puissante RTX 4060 de Nvidia, capable de gérer facilement toutes les sorties des jeux récents, mais aussi de permettre des tâches exigeantes comme le montage vidéo ou la gestion de logiciels de MAO (musique assistée par ordinateur).

Un défaut mineur qui peut freiner

Malgré ses nombreux atouts, le Dell G15 5530 présente quelques inconvénients qui pourraient freiner certains utilisateurs. Par exemple, sa capacité de stockage de seulement 512 Go via SSD, bien que décente pour un usage standard, peut rapidement devenir insuffisante pour les gamers passionnés. Les jeux modernes, tels que les titres AAA comme God of War: Ragnarok ou le prochain Call of Duty, occupent souvent plus de 100 Go d’espace disque.

