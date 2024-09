Moins cher que la fibre, ce forfait 5G avec 300 Go de data peut être une bonne alternative

NRJ Mobile frappe un grand coup en proposant une offre imbattable : une énorme quantité de data, des appels illimités et la puissance de la 5G, le tout à un prix défiant toute concurrence pour une offre aussi complète.

Ce forfait généreux, idéal pour les utilisateurs intensifs d’internet mobile, pourrait bien séduire également ceux qui cherchent une alternative économique à une box internet traditionnelle. NRJ Mobile propose actuellement une offre ultra-attractive pour moins de 15 euros par mois. Notre comparateur de forfait mobile est formel : c’est une offre à ne pas manquer.

Le forfait NRJ Mobile en quelques mots

300 Go de 5G sur le réseau Bouygues Telecom

25 Go de data en Europe et les DOM

NRJ Mobile, MVNO sur le réseau Bouygues Telecom, propose un forfait attractif avec 300 Go de 5G en France métropolitaine pour seulement 14,99 euros par mois.

Un forfait 5G généreux et sans limites

Ce forfait vous offre une liberté totale sur le réseau Bouygues Telecom, classé récemment numéro 1 par nPerf dans son baromètre semestriel des connexions mobiles de France.

Avec 300 Go en 5G, vous pouvez surfer sur Internet du matin au soir, regarder des VOD sur YouTube ou Twitch, télécharger et partager du contenu sans vous soucier de votre consommation. Les appels, SMS et MMS sont également illimités en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM, de quoi rester connecté avec vos proches où que vous soyez.

De plus, ce forfait profite de 25 Go à utiliser en itinérance en Europe et dans les DOM pour profiter d’internet sur son smartphone, même à l’étranger.

La 5G comme alternative à la box internet

Grâce à son énorme enveloppe data et à la puissance de la 5G, ce forfait peut tout à fait remplacer une box internet traditionnelle. Bien sûr, des box 5G sont disponibles chez tous les opérateurs et bien plus adaptées. Mais, c’est une solution envisageable pour les étudiants, les personnes en situation de mobilité ou celles qui vivent dans des zones où la fibre n’est pas encore disponible.

Ce forfait vous offre la liberté de transformer votre téléphone en routeur Wi-Fi, via le partage de connexion, mais surtout de mettre la SIM dans une véritable box 5G. Cette dernière solution vous permet de profiter d’une connexion internet plus rapide et plus stable sur tous vos appareils. Que ce soit pour travailler, étudier, regarder des vidéos en streaming ou jouer en ligne, vous bénéficiez d’une expérience fluide et sans interruption. De plus, l’absence d’engagement vous garantit une totale flexibilité, vous laissant libre de changer d’opérateur à tout moment si une meilleure offre se présente.



Néanmoins, pensez tout de même à vérifier la carte des réseaux de l’Arcep pour être sûr d’être bien couvert par le réseau Bouygues Telecom.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir à votre nouvel opérateur lors de la commande du forfait. Ce dernier aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

