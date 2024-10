À moitié prix, ce TV 4K Qled Xiaomi de 55″ sera parfait dans votre salon

Envie d’un TV Qled pas cher et de bonne qualité ? C’est possible avec le modèle Q1E de Xiaomi. Il propose quelque chose de solide avec cette référence qui est disponible à moins de 380 euros chez Darty.

Xiaomi MI TV Q1E // Source : site officiel

DatĂ©e de 2021, la Xiaomi Q1E est un modèle qui existe uniquement au format 55″. Un tĂ©lĂ©viseur connectĂ© qui a Ă©tĂ© lancĂ© Ă 799 euros sur le site de la marque et qui, Ă l’Ă©poque, Ă©tait un peu trop cher pour ce qu’il proposait. En perdant 53 % de son prix chez Darty, il devient beaucoup plus intĂ©ressant, d’autant qu’il prĂ©sente quelques bons arguments pour finir dans votre salon.

Que propose le TV Xiaomi Q1E 55″ ?

Système Android TV hautement personnalisable et réactif

Pas beaucoup d’input lag, amis gamers, foncez !

La compatibilité avec le système DTS

Sortie Ă 799 euros, le tĂ©lĂ©viseur Xiaomi Q1E 55″ est en ce moment proposĂ© Ă 379,99 euros chez Darty.

Un bon tĂ©lĂ©viseur 4K qui fait ce qu’on lui demande

Si vous ĂŞtes Ă la recherche d’un nouveau tĂ©lĂ©viseur et que vous avez un budget un peu limitĂ©, vous pouvez vous arrĂŞter quelques secondes sur ce modèle Q1E par Xiaomi. Il s’agit d’une dalle Qled 4K de 55″ avec rĂ©troĂ©clairage LED pour une frĂ©quence de rafraĂ®chissement de 60 Hz. Une configuration honnĂŞte pour le prix, et adaptĂ©e Ă toutes les pratiques.

Pour les gamers, c’est une bonne pioche, car il y a très peu d’input lag, seulement 10,4 ms. Ce qui fait qu’il y a moins de retard entre le moment oĂą vous appuyez sur une touche de la manette et oĂą l’action est rĂ©percutĂ©e Ă l’Ă©cran. Pour trouver mieux, il faut aller vers des modèles beaucoup plus chers, comme les LG C1 ou G1, et certains Samsung qui peuvent descendre Ă 9,5 ms.

En parlant de ça, pour brancher vos consoles et lecteurs externes, vous avez trois entrĂ©es HDMI 2.1, dont une compatible eARC. Par contre, pensez Ă aller dans les paramètres du tĂ©lĂ©viseur parce qu’elles sont limitĂ©es Ă la norme 1.4, il faut donc manuellement les passer en 2.0 ou 2.1.

Beaucoup plus intĂ©ressant Ă ce prix-lĂ

Lorsque le Xiaomi Q1E 55″ est sorti en 2021, Ă quasiment 800 euros, il faut ĂŞtre honnĂŞte : il ne les valait pas. MĂŞme si le design premium du tĂ©lĂ©viseur pouvait faire envie, avec en plus les promesses d’une compatibilitĂ© Dolby Vision, HDR10+ et DTS, en pratique, il n’Ă©tait pas vraiment Ă la hauteur. Les noirs tiraient plus vers le gris, les couleurs manquaient de vivacitĂ© et la colorimĂ©trie Ă©tait globalement un peu fade.

Il n’y a pas eu de miracles entre temps, mĂŞme si le tĂ©lĂ©viseur a reçu quelques mises Ă jour. Mais en passant Ă 349,99 euros, il devient clairement beaucoup plus attractif. D’autant qu’en suivant quelques tutos sur YouTube pour optimiser les rĂ©glages de l’Ă©cran, vous pouvez arriver sur un rĂ©sultat plus que convenable.

D’ailleurs, la navigation dans Android TV est plutĂ´t fluide. Le Play Store permet de retrouver toutes vos apps de streaming et de gaming. Sans oublier que vous pouvez installer des apps depuis des sources externes si vous voulez Ă©tendre les possibilitĂ©s. Tout ça se fait avec la tĂ©lĂ©commande en plastique livrĂ©e avec, avec des touches de raccourci pour Netflix et Prime, ainsi qu’un bouton central pour utiliser l’assistant Google. C’est pratique pour lancer directement des programmes en les cherchant Ă la voix.

Bref, le Xiaomi Q1E 55″ est un tĂ©lĂ©viseur honnĂŞte, surtout Ă ce prix-lĂ . En plus, il arbore un design de qualitĂ©, avec des bords fins et peu d’Ă©paisseur. PrĂ©voyez juste un meuble d’au moins 105 cm de large et environ 26 cm de profondeur.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur ce tĂ©lĂ©viseur, vous pouvez consulter le test complet du Xiaomi Q1E 55″ juste ici.

Et pour dĂ©couvrir les meilleurs TV 4K QLED ou OLED du moment, Frandroid vous a concoctĂ© un petit guide d’achat pas piquĂ© des hannetons.

