Disney+ propose de découvrir son catalogue pendant un mois pour seulement 1,99 €

Avez-vous déjà essayé Disney+ ? C’est sans doute le bon moment de tester le service pour pas cher : l’abonnement est disponible à seulement 1,99 euro le premier mois !

Disney+ // Source : site officiel

La plateforme de SVoD Disney Plus s’apprête à ajouter encore plus de publicités et moins de partage de compte, un peu à la manière de Netflix. Une nouvelle qui fait grincer des dents, mais pour attirer de nouveaux abonnés, le service propose son abonnement standard avec publicité à moins de 2 euros, pour le premier mois.

L’offre de Disney+

Un catalogue avec des licences emblématiques : Star Wars, Marvel …

Idéale pour les enfants avec les classiques de Disney, mais aussi pour les grands avec Star

Jusqu’à deux connexions en simultané

Jusqu’à 27 septembre 2024, l’abonnement Disney+ est disponible à seulement 1,99 euro, pour le premier mois. Cette offre concerne uniquement l’offre standard avec pub.

L’univers Disney, des films mondialement connus, séries inédites et classiques, tout y est …

Après avoir racheté de nombreux studios et licences telles que Marvel, Star Wars, Pixar, National Geographic et d’autres, Disney propose un catalogue ultra-complet. On retrouve évidemment les grands classiques d’animation et longs métrages de Disney, mais aussi de nombreux contenus originaux, comme Agatha All Along, disponible prochainement.

En plus de son contenu « familial » et tout public, la plateforme américaine propose un espace aux contenus « plus adultes », avec des films et séries inédits, des films oscarisés ou au succès mondial via l’univers Star. On y trouve, par exemple, Grey’s Anatomy, Prison Break, Desperate Housewives, Titanic, 3 Billboards, Piège de Cristal, Alien, Pretty Woman…

Le catalogue comprend également plusieurs séries américaines autrefois diffusées par la Fox comme Les Simpsons, des téléréalités, des documentaires ou encore des spectacles. En clair, il y en a pour tout le monde et pour tous les goûts. Et il y a même plusieurs créations françaises disponibles.

L’offre en détail

Cette offre de rentrée est réservée uniquement aux nouveaux abonnés ou aux anciens qui souhaitent se réabonner. L’offre est disponible jusqu’au 27 septembre et est active pendant 1 mois, après cela et à moins d’une résiliation, l’abonnement basculera automatiquement sur la formule « Standard avec pub » à 5,99 euros par mois.

Disney+ est accessible depuis de nombreux appareils dont PC, smartphones, Android, iPhone, mais également les tablettes, les TV connectées, sur les box TV des opérateurs et sur consoles. Enfin, cet abonnement Standard avec pub diffuse les contenus en 1 080P sur 2 écrans différents en simultané.

N’hésitez pas à consulter notre article regroupant toutes les informations sur la plateforme (abonnements, prix, catalogue…).

Afin de comparer Disney+ avec d’autres services de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre sélection des meilleures plateformes de SVOD du moment.

