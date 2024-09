Xiaomi lance le pack idéal pour se remettre au sport à la rentrée, le tout pour moins de 50 €

Le prix des montres connectées ne convient pas toujours à toutes les bourses. C’est pourquoi il est intéressant de se diriger vers les bracelets connectés, comme ce Smart Band 8 de Xiaomi est proposé dans un pack à moitié prix.

Xiaomi Smart Band 8 // Source : © Florent Lanne pour Frandroid.com

On souhaite souvent bien s’équiper pour la rentrée, mais quand certains choisissent un nouveau smartphone, ou un nouveau PC portable, certains préfèrent jeter leur dévolu sur les équipements sportifs connectés, comme ce bracelet connecté de chez Xiaomi. En effet, le Smart Band 8 est disponible dans un pack avec une paire d’écouteurs en promotion à seulement 49 euros.

Que contient ce Bundle Xiaomi ?

Un bracelet avec des fonctionnalités pertinentes

Une excellente autonomie et des accessoires diversifiés

Des écouteurs sans fils corrects

En ce moment, le Xiaomi Smart Band 8 accompagné des Redmi Buds 4 Lite coûte seulement 49,99 euros, au lieu de 89,98 euros sur le site de la marque.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Xiaomi Smart Band 8. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un bracelet connecté complet à prix bas

Le Xiaomi Smart Band 8 se montre avec un format de pilule allongée et un écran Amoled de 1,62 pouce avec une multitude de cadrans proposés. Ce modèle propose également deux systèmes d’accroche plus originaux. L’un fait office de collier, et prend la forme d’un pendentif, et l’autre, est dédié pour la course à pied avec le « running clip ». Il faut tout simplement l’accrocher à votre chaussure, et lors de votre séance de running, le bracelet va pouvoir analyser la vitesse, la hauteur ou la longueur des foulées avec une marge d’erreur de seulement 5 %, d’après Xiaomi.

Il est capable d’analyser votre rythme cardiaque, votre taux d’oxygène dans le sang (Sp02), mais aussi le stress, le suivi du sommeil, les menstruations. Autrement, il peut mesurer le nombre de pas quotidiens, les calories brûlées, et prend en charge 150 activités sportives. Le tracker d’activités propose un nouvel usage qui concerne la boxe.

Et il peut tenir durant 16 jours d’utilisation en mode standard, et 6 jours d’utilisation avec écran activé en permanence. Bien sûr, ces données sont amenées à varier, une fois tous les suivis activés. Toutefois, il sera possible de mesurer votre sommeil deux jours de suite sans nécessité de le charger le soir.

Des écouteurs simples, mais suffisants pour lire votre playlist sur Spotify

Enfin, ce pack ajoute un deuxième produit, les Redmi Buds 4 Lite. Des écouteurs sans fil qui sont loin d’être les meilleurs dans leur catégorie, mais sont en revanche parfaits pour celles et ceux dont le budget est serré et les exigences sont minimes.

Ils sont très confortables à porter, y compris durant une longue session d’écoute, et peuvent d’ailleurs être utilisés sans crainte pendant vos sessions de sport, étant certifiés IP54. Ils sont suffisamment endurants pour tenir 5 heures, d’après la marque. Pas de réduction de bruit active, mais une fonction similaire est tout même présente durant vos appels, afin de se faire clairement entendre par votre interlocuteur sans être perturbé par le bruit autour de vous.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur le Xiaomi Smart Band 8.

Pour celles et ceux qui cherchent à garder la forme, il existe d’autres bracelets connectés sur le marché. Et si vous souhaitez comparer le Xiaomi Smart Band 8, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs bracelets connectés.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.