Pendant les French Days, même les iPhone et les pliants de Samsung sont en promotion ! Voici les meilleures offres smartphones

Batterie Ă l’agonie ? Plus de mises Ă jour de sĂ©curitĂ© ? Écran fissurĂ© ? Bugs Ă foison ? Les raisons de changer son smartphone sont nombreuses, mais ce sont les occasions (lire « les promotions ») qui manquent. Hormis lors des French Days oĂą les meilleurs modèles sont Ă prix rĂ©duit, voici notre sĂ©lection.

Le mois de septembre est toujours riche concernant l’actualitĂ© des smartphones, rien qu’avec la sortie des nouveaux iPhone d’Apple et des Google Pixel. C’est dire Ă quel point les French Days tombent Ă point nommĂ© si l’on souhaite changer de smartphone, mĂŞme les modèles haut de gamme et rĂ©cents sont en promotion ! Voici notre sĂ©lection des meilleures offres sur cette Ă©dition 2024.

Les meilleures offres smartphones des French Days

Apple iPhone 16

Ă€ peine arrivĂ©, le voilĂ dĂ©jĂ en promotion ! Attendu comme Ă chaque rentrĂ©e, le nouvel iPhone d’Apple profite des French Days pour afficher une belle rĂ©duction dès sa sortie. Chaque gĂ©nĂ©ration a beau sentir le fond de tiroir, on ne peut nier la qualitĂ© premium de ces smartphones. Au rang des quelques nouveautĂ©s cette annĂ©e : une batterie lĂ©gèrement amĂ©liorĂ©e et l’arrivĂ©e du bouton Camera Control !

L’Apple iPhone 16 en quelques points

L’arrivĂ©e du bouton Action et du bouton Camera Control

Doté de la puce Apple A18 compatible avec Apple Intelligence

Compatible avec la norme Wi-Fi 7

Au lieu de 969 euros habituellement, l’Apple iPhone 16 (128 Go) est maintenant (dĂ©jĂ !) disponible en promotion Ă 879,99 euros chez Rakuten (vendeur POMMEGEAR). Notez qu’il s’agit d’une version globale !

Sachez que l’Apple iPhone 16 Pro (128 Go) profite lui aussi d’une rĂ©duction avec un bonus reprise de 100 euros chez la Fnac. Vous pouvez Ă©galement obtenir 70 euros en bons d’achat en rentrant le code FRENCHDAYS.

Samsung Galaxy Z Flip 6

Après le succès commercial du Galaxy Z Flip 5, il incombait au Samsung Galaxy Z Flip 6 de lui succĂ©der dignement, ce qu’il a rĂ©ussi avec brio. Quand bien mĂŞme la prise de risques se fait moins sentir ici, le Galaxy Z Flip 6 gagne Ă glaner quelques Ă©lĂ©ments du S24 au niveau du design et du logiciel. Surtout, il apporte une autonomie lĂ©gèrement meilleure et une bonne polyvalence en photo.

Que retenir du Samsung Galaxy Z Flip 6

Écran très lumineux et pliure moins visible

Bonne polyvalence en photo

One UI avec 7 ans de MAJ !

Au lieu de 1 199 euros habituellement, le Samsung Galaxy Z Flip 6 (256 Go) est maintenant disponible en promotion Ă 699,99 euros chez Rakuten avec le code promo HAPPY20.

Google Pixel 8 Pro

Au cas oĂą vous n’auriez pas Ă©tĂ© convaincu par la dernière gamme des Google Pixel 9, c’est le moment d’investir dans la gĂ©nĂ©ration prĂ©cĂ©dente, celle des Pixel 8 ! Non seulement le prix conseillĂ© a baissĂ© avec la sortie des Pixel 9, mais les French Days permettent en sus d’avoir une rĂ©duction supplĂ©mentaire. On obtient au final un prix vraiment intĂ©ressant pour ce smartphone qui Ă©tait considĂ©rĂ© comme Ă©tant le roi de la photo y a pas si longtemps.

Les atouts du Google Pixel 8 Pro

Design et écran maîtrisés à souhait

Des photos canons avec retouche IA

7 ans de MAJ OS !

LancĂ© Ă 1 099 euros puis ramenĂ© depuis peu Ă un prix conseillĂ© de 999 euros, le Google Pixel 8 Pro (128 Go) est maintenant disponible en promotion Ă 749 euros chez la Fnac. De plus, avec le code FRENCHDAYS, il est possible de recevoir 70 euros en bons d’achat.

Apple iPhone 15

Le meilleur moment pour investir dans un iPhone rĂ©cent, c’est après la sortie de la gĂ©nĂ©ration suivante. Non seulement l’iPhone 15 a perdu 100 euros sur son prix de dĂ©part depuis la sortie de l’iPhone 16, mais il profite en plus des promotions pendant les French Days. En ce moment, l’Apple iPhone 15 est disponible Ă son prix le plus bas chez Amazon.

Ce que propose l’Apple iPhone 15

Une dalle OLED très lumineuse

Un capteur principal très efficace

Le premier smartphone Apple avec de l’USB-C

LancĂ© Ă 969 euros puis ramenĂ© Ă 869 euros avec la sortie de l’iPhone 16, l’Apple iPhone 15 (128 Go) est maintenant disponible en promotion Ă 749 euros chez Amazon.

Samsung Galaxy A55

Encore tout chaud de cette annĂ©e, le Samsung Galaxy A55 est le fleuron du milieu de gamme du constructeur sud-corĂ©en. Niveau rapport qualitĂ©-prix, c’est une valeur sĂ»re, alors on ne vous dit pas quand ce sont les French Days… Quand bien mĂŞme cette gĂ©nĂ©ration a le droit Ă un surplus de puissance et un design plus premium, ce ne sont pas les nouveautĂ©s qui se bousculent.

Les atouts du Samsung Galaxy A55

Un design efficace avec bords en aluminium

Une excellente dalle digne du haut de gamme

Deux jours d’autonomie

En ce moment, le Samsung Galaxy A55 est au prix de 274,99 euros au lieu de 499 euros sur Cdiscount grâce au code promo 15DES129.

Honor Magic 6 Lite

Voici le milieu de gamme selon Honor. Grillant la politesse au Magic 6 Pro en sortant avec lui, le Honor Magic 6 Lite s’impose comme Ă©tant la rĂ©fĂ©rence des smartphones Ă©quilibrĂ©s du constructeur chinois. Avec sa dalle AMOLED rafraĂ®chie Ă 120 Hz et son autonomie confortable, il peut aisĂ©ment vous satisfaire si vous n’ĂŞtes pas trop exigeant en la matière. En revanche, l’OS en retard et limitĂ© Ă deux MAJ est son gros dĂ©faut.

Les atouts du Honor Magic 6 Lite

Un design réussi avec des formes harmonieuses

Une dalle AMOLED lumineuse et fluide

Une autonomie d’une journĂ©e et demi

Au lieu de 399,99 euros habituellement, le Honor Magic 6 Lite est maintenant disponible en promotion Ă 250,80 euros chez Amazon.

Samsung Galaxy A53

Un autre fleuron du milieu de gamme de Samsung, mais en 2022. Il a beau avoir deux ans, le Samsung Galaxy A53 reste une excellente alternative, en particulier si votre budget est serrĂ©. Pour mĂŞme pas 250 euros, il propose un Ă©cran OLED, deux jours d’autonomie, un mode portrait maĂ®trisĂ© et un processeur Exynos qui fait le boulot. Sachez enfin qu’Ă l’Ă©poque de sa sortie, il avait reçu la note de 9/10 dans nos colonnes.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy A53

Une dalle digne d’un smartphone premium

Un design maîtrisé avec prise en main agréable

Une bonne partition photo, surtout le mode portrait

Au lieu de 459 euros Ă sa sortie, le Samsung Galaxy A53 (128 Go) se retrouve en promotion Ă 170 euros chez Cdiscount avec le code promo 15DES129 valable pendant les French Days.

Apple iPhone SE 5G (2022)

Voici l’iPhone le moins cher pour supporter iOS 18. Troisième gĂ©nĂ©ration de la gamme iPhone SE, ce smartphone est Ă©galement un beau ticket d’entrĂ©e vers l’Ă©cosystème Apple grâce Ă son prix attractif. Pour moins de 450 euros, il profite de la puissance de la puce A15 Bionic, tout de mĂŞme… En revanche, il doit se contenter d’un Ă©cran LCD et d’un unique capteur photo. Reste qu’il a encore de beaux jours devant lui.

Les points positifs de l’Apple iPhone SE 5G (2022)

La puissance de la puce A15 Bionic

Un design compact et bien fini

La connectivité 5G

Au lieu de 529 euros habituellement, l’Apple iPhone SE 5G (2022) (64 go) est maintenant disponible en promotion Ă 442,95 euros chez Amazon.

Honor 200 Lite

Le champion catĂ©gorie poids plume, c’est lui. En dĂ©but d’annĂ©e, Honor a crĂ©Ă© la surprise en sortant un smartphone Ă©tonnamment fin et lĂ©ger, malgrĂ© sa diagonale de 6,7 pouces. En plus de ses dimensions, il maĂ®trise aussi le sujet concernant les selfies qui sont prix avec un capteur frontal de 50 Mpx. Enfin, on retient surtout cette promotion des French Days qui permet d’obtenir le Honor 200 Lite pour un peu plus de 200 euros.

Pourquoi opter pour le Honor 200 Lite ?

Un champion de légèreté et de finesse

Avec un Ă©cran AMOLED de 6,7 pouces en FHD+

La partie photo portée par un capteur principal de 108 Mpx

Au lieu de 329,90 euros habituellement, le Honor 200 Lite est maintenant disponible en promotion Ă 223 euros chez Cdiscount. Mais c’est sans compter le code promo 15DES129 qui permet de l’obtenir pour seulement 208 euros !

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G

Autre modèle de 2024, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G fait partie des derniers modèles accessibles du gĂ©ant chinois. Quand bien mĂŞme son SoC est incompatible avec la connectivitĂ© 5G, ce smartphone reste intĂ©ressant Ă plusieurs titres, que ce soit par son Ă©cran de bonne facture, son appareil photo ou encore sa charge rapide. Bref, un choix plus qu’intĂ©ressant pour ceux ayant un petit budget Ă mettre dans un nouveau smartphone.

Ce que le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G propose

Un écran en Full HD+ rafraîchi à 120 Hz

Un capteur principal Ă 200 Mpx

Une batterie de 5 000 mAh avec une recharge de 67 W

Au lieu de 399,99 euros en temps normal, le Xiaomi Redmi Note 13 Pro 4G (512 Go) est en ce moment disponible Ă 214,99 euros sur Cdiscount avec le code promo 15DES129.

Il est mĂŞme possible de l’obtenir pour encore moins cher dans sa version de 256 Go, elle aussi en promotion Ă 187,68 euros au lieu de 349,99 euros sur Cdiscount grâce au mĂŞme code promo.

Xiaomi Redmi 13

Le Xiaomi Redmi 13 est un smartphone qui se positionne sur l’entrĂ©e de gamme mais qui a le mĂ©rite d’afficher quelques caractĂ©ristiques intĂ©ressantes, dont la compatibilitĂ© 5G. Sorti il y a Ă peine quelques mois, on le retrouve dĂ©jĂ en promotion pendant les French Days. Mais attention ! Il s’agit de la version non NFC.

Les points Ă retenir sur le Xiaomi Redmi 13

Design aux bords plats et dos en verre, comme un iPhone

Un capteur principal de 108 Mpx efficace

Une batterie de 5 030 mAh avec recharge de 33 W

Au lieu de 201,90 euros habituellement, le Xiaomi Redmi 13 est maintenant disponible en promotion Ă seulement 149,99 euros chez Rakuten.

