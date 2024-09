Les prix des tablettes tactiles s’effondrent alors que les French Days touchent bientôt à leur fin. Voici les meilleures offres !

Largement dominé par les iPad, le marché des tablettes tactiles assiste depuis quelques mois à l’arrivée de nouveaux concurrents Android. Moins puissantes, certes, ces tablettes ont le mérite d’afficher un bien meilleur rapport qualité-prix, et même encore plus intéressant pendant ces French Days.

Pour du divertissement ou un usage professionnel, les tablettes tactiles peuvent s’avérer pratique mais elles ne sont pas souvent en promotion. Il faut bien un événement comme les French Days pour voir des offres intéressantes fleurir un peu partout chez les e-commerçants. Voici notre sélection des meilleures offres pour ces French Days 2024 !

Les meilleures offres tablettes tactiles des French Days 2024

Samsung Galaxy Tab S9

Principal concurrent à Apple sur le segment des tablettes tactiles haut de gamme, Samsung continue de proposer des modèles de qualité avec sa série Galaxy Tab S. Une des dernières en date est la Galaxy Tab S9 qui goûte enfin à la dalle AMOLED et fait le plein de puissance avec un Snapdragon 8 Gen 2. Pendant ces French Days, elle tombe à son meilleur prix !

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S9

Enfin un écran AMOLED ! Rafraîchi à 120 Hz qui plus est

Les performances de son Snapdragon 8 Gen 2

Endurante avec sa batterie de 8 400 mAh

Au lieu de 899 euros habituellement, la Samsung Galaxy Tab S9 (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 589 euros chez Amazon. D’une part grâce à une réduction de 150 euros sur le site, ensuite avec une offre de remboursement de 150 euros, et enfin avec le code promo FD10.

La Samsung Galaxy Tab S9+ (256 Go) a elle aussi droit à une énorme réduction pendant les French Days. Au lieu de 1 149,99 euros habituellement, elle est maintenant disponible en promotion à 709,99 euros chez Darty avec le code promo SAMSUNG10 et cette offre de remboursement de 200 euros.

Sachez que la version FE profite elle aussi des promotions des French Days puisqu’au lieu de 529 euros lors de son lancement, la Samsung Galaxy Tab S9 FE (128 Go) est disponible à 269 euros chez Boulanger. Ceci grâce à une première réduction de 130 euros en magasin, à une remise automatique de 30 euros au panier et à une offre de remboursement de 100 euros.

Lenovo Tab Extreme

Nouvel entrant sur le marché des tablettes tactiles haut de gamme, Lenovo a lancé l’année dernière un modèle à faire pâlir de jalousie les Samsung Galaxy Tab S. Écran OLED 3K, HDR10+, puce MediaTek Dimensity 9000… La Lenovo Tab Extreme est un foudre de guerre qui peut attirer nombre de créatifs, d’autant plus qu’elle passe sous la barre des 1 000 euros lors des French Days.

On recommande la Lenovo Tab Extreme pour :

Son écran OLED 3K de 14,5 pouces

Sa puce MediaTek Dimensity 9000

Sa grosse batterie de 12 300 mAh

Au lieu de 1 299,99 euros habituellement, la Lenovo Tab Extreme est maintenant disponible en promotion à 999,99 euros chez la Fnac. N’oubliez pas de rentrer le code FRENCHDAYS pour recevoir 70 euros en bons d’achat.

Lenovo Tab P12

Toute indiquée pour les créations graphiques, la Lenovo Tab P12 mêle haute résolution, puissance et fonctionnalités nombreuses, le tout pour un excellent rapport qualité-prix. Elle est de plus accompagnée d’un stylet doué de plus de 4 000 niveaux de sensibilité d’après le constructeur chinois, mais également d’un bouton pour déclencher l’appareil photo à distance !

Que retenir de la Lenovo Tab P12 ?

Un écran 3K de 12,7 pouces pouvant se diviser en quatre

Un stylet avec 4 000 niveaux de sensibilité et un déclencheur photo

Une énorme batterie de 10 200 mAh

Au lieu d’un prix barré de 449,99 euros, la Lenovo Tab P12 avec son stylet est maintenant disponible en promotion à 349,99 euros chez la Fnac.

Samsung Galaxy Tab A9+

En plus de la Galaxy Tab S9, la Samsung Galaxy Tab A9+ est elle aussi en promotion durant les French Days. Appartenant au segment du milieu de gamme, elle se contente d’une dalle LCD et d’un processeur Snapdragon 695, mais elle voit grand avec son écran de 11 pouces. En ce moment, il est possible de l’obtenir à presque moitié prix.

La Samsung Galaxy Tab A9+ en bref

Une dalle TFT de 11 pouces rafraîchie à 90 Hz

Dotée d’un Qualcomm Snapdragon 695

Compatible avec la 5G et Samsung DeX

Au lieu de 259,99 euros habituellement, la Samsung Galaxy Tab A9+ (64 Go) est maintenant disponible en promotion à 134,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 15DES129.

Besoin de plus de stockage ? La version de 128 Go est elle aussi en promotion chez Cdiscount à 164,99 euros au lieu de 299,90 euros avec le même code promo.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024

Cette année, Samsung a sorti une édition revue de sa Galaxy Tab S6 Lite, le but étant de proposer une tablette plus évoluée sur le plan technique tout en gardant un prix contenu. Pendant les French Days, la réédition de ce succès commercial est disponible à un prix très avantageux. C’est probablement la Samsung Galaxy Tab au meilleur rapport qualité-prix.

La Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024, c’est quoi ?

Une tablette de 2020 remise au goût du jour avec un S-Pen

Une belle autonomie avec sa batterie de 7 040 mAh

Tourne avec un Qualcomm Snapdragon 720G

Au lieu de 499,99 euros habituellement, le pack Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2024 (128 Go) avec son étui de protection est maintenant disponible en promotion à 279,99 euros chez la Fnac avec cette offre de remboursement de 50 euros.

Lenovo Tab M9

Malgré ses allures de liseuse, la Lenovo Tab M9 est bien une tablette tactile. Étant donné qu’elle est d’entrée de gamme, il faut se contenter d’un usage basique entre navigation et visionnage de vidéos. C’est un modèle tout trouvé pour un usage familial, en revanche, il faut aller voir ailleurs si vous cherchez une tablette pour un usage professionnel ou créatif.

La Lenovo Tab M9 en bref

Un écran HD de 9 pouces

Une batterie de 5 100 mAh

Une béquille pour la faire tenir debout

Au lieu d’un prix barré de 159,99 euros, la Lenovo Tab M9 (64 Go) est maintenant disponible en promotion à 139,99 euros chez la Fnac.

