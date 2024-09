Pour les French Days, Boulanger retire 100 € sur le prix de cet excellent Chromebook

Si vous n’avez pas encore craquĂ© pour un nouvel ordinateur portable en cette fin d’annĂ©e, les French Days risquent de vous faire changer d’avis avec cette offre de -100 euros sur le Lenovo IdeaPad 3, un Chromebook idĂ©al pour les Ă©tudiants.

La rentrĂ©e a beau ĂŞtre dĂ©jĂ passĂ©e, il se peut que les Ă©tudiants Ă l’universitĂ© n’aient pas encore rejoint les amphithéâtres. Si c’est votre cas (ou pour tout autre usage bien entendu) et que vous cherchez un ordinateur pour assurer votre prise de note cette annĂ©e et celles Ă venir, vous pouvez retrouver le Lenovo IdeaPad 3 avec 100 euros de rĂ©duction pendant les French Days.

Les raisons de choisir le Lenovo IdeaPad 3

Aussi lĂ©ger et compact qu’un MacBook

L’Ă©cosystème ChromeOS est rapide et sĂ©curisĂ©

L’Ă©cran de 14″ est tactile, pour l’utiliser comme une tablette

Alors qu’il Ă©tait jusque-lĂ affichĂ© Ă 349 euros, le PC portable Chromebook Lenovo IdeaPad 3 est disponible chez Boulanger pendant les French Days Ă 249 euros.

Un PC portable pouvant se transformer en tablette

Connaissez-vous les Chromebook ? Ces ordinateurs portables qui ont la particularitĂ© de fonctionner sous ChromeOS, un système d’exploitation alternatif Ă Windows et iOS (et ses dĂ©clinaisons) dĂ©rivĂ© de ceux que les utilisateurs de smartphones et tablettes Android ont dĂ©jĂ sur leurs appareils. Ça fonctionne d’ailleurs de la mĂŞme façon : des apps Ă tĂ©lĂ©charger sur le Play Store de Google pour une utilisation intuitive.

D’ailleurs, certains modèles, dont le Lenovo IdeaPad 3, poussent si loin le mimĂ©tisme qu’ils ont un Ă©cran tactile, ce qui fait que vous pouvez toucher l’Ă©cran pour naviguer dans les menus. Celui-ci est une dalle Full HD de 14″ avec une charnière pouvant s’ouvrir Ă 180°. Pour le reste, vous retrouvez un clavier classique, sous pavĂ© numĂ©rique, un trackpad si jamais vous n’avez pas de souris : bref, de quoi assurer vos journĂ©es de travail, prise de note ou divertissement multimĂ©dias sans problème.

Une machine légère à emmener partout

Comme l’OS ressemble Ă celui d’une tablette ou d’un smartphone, les applications dessus ne pèsent pas lourd. Ce qui explique que vous n’ayez « que » 128 Go de mĂ©moire eMMC. En plus, vous pouvez ajouter une carte microSD pour ajouter de la mĂ©moire, si besoin. Avec les 8 Go de RAM vous ĂŞtes tranquille cĂ´tĂ© fluiditĂ©. Par contre, dites-vous bien que seules les apps du Play Store sont disponibles. Si votre travail/facultĂ©/Ă©cole utilise des logiciels spĂ©cifiques qui tournent uniquement sous Windows/MacOS, vous serez bloquĂ©.

Il y a aussi une petite connectique physique, pour brancher tout ce que vous voulez : deux ports USB 3.2 Gen1 et une prise jack. C’est un peu chiche, donc n’hĂ©sitez pas Ă acheter un hub pour complĂ©ter. L’ordinateur est compact et lĂ©ger : avec des dimensions de 32,59 x 22,18 x 1,86 cm pour 1,3 kg, vous le sentirez Ă peine dans votre sac.

Si les Chromebooks vous intĂ©ressent et que vous souhaitez comparer celui-ci avec d’autres modèles avant de choisir le vĂ´tre, n’hĂ©sitez pas Ă consulter notre guide comparatif dĂ©diĂ© Ă ce sujet.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.