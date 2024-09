Xiaomi Redmi 13 : un bon smartphone à moins de 135 € pendant les French Days

le Xiaomi Redmi 13 est un smartphone qui, de base, est une entrée de gamme, sorti il y a peu de temps (juin 2024) que vous pouvez déjà retrouver en promo pour les French Days avec une douce réduction de 33 %.

Xiaomi Redmi 13 // Source : Frandroid

Avec le Xiaomi Redmi 13, vous avez un bon petit smartphone qui offre toutes les fonctions classiques, avec une compatibilitĂ© 5G pour bĂ©nĂ©ficier des forfaits les plus rapides du moment. Juste : il s’agit de la version non NFC, donc vous ne pourrez pas payer avec, ou utiliser d’autres services sans-fil.

Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi 13 ?

Le capteur principal de 108 Mpx

Batterie de 5 030 mAh pour une autonomie solide de 1,5 jour

Possibilité de rajouter une carte microSD pour le stockage

Sur le site de Xiaomi, le Redmi 13 est affiché à 201,90 euros. Pendant les French Days chez Rakuten, il est à 149,99 euros et si vous ajoutez le code promo RAKUTEN15 dans le panier, il passe même à 134,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Xiaomi Redmi 13. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une entrée de gamme qui fait plaisir

Le Xiaomi Redmi 13 est un smartphone compatible 5G qui, esthĂ©tiquement, ressemble Ă ce que fait la gamme Redmi avec ses autres modèles. Rien de nouveau sous le soleil donc, avec un Ă©cran plat et des bords plats pour une prise en main agrĂ©able. Il mesure 168,6 x 76,28 x 8,3 mm pour 205g, ce qui est un peu imposant, mais pour un modèle d’entrĂ©e de gamme, ça reste correct.

D’autant plus que vous avez un Ă©cran LCD de 6,79″ qui affiche 2460 x 1080 pixels avec un taux de rafraĂ®chissement adaptatif qui peut s’ajuster automatiquement entre 30 et 90 Hz en fonction de ce que vous faites avec. En plus l’Ă©cran est solidement protĂ©gĂ© avec une Gorilla Glass et une certification IP53. Ce qui signifie qu’il n’est pas Ă©tanche, mais au moins, il rĂ©siste un peu aux Ă©claboussures.

La puissance contenue permet un usage agréable

Le Xiaomi Redmi 13 fonctionne avec une puce Helio G91-Ultra de chez MediaTek, que vous retrouvez aussi sur le Xiaomi Poco M6, par exemple. Il est associĂ© Ă 8 Go de RAM et 256 Go de mĂ©moire, ce qui permet d’installer toutes vos apps. Ce qu’il y a de bien, c’est qu’il peut recevoir une carte microSD pour Ă©tendre son stockage. Option qui disparaĂ®t dans les smartphones haut de gamme, ce qui est bien dommage.

Pour l’interface, vous avez l’OS de Xiaomi, HyperOS, par-dessus Android. Donc quelque chose de fluide et agrĂ©able, malgrĂ© quelques apps prĂ©installĂ©es qui ne servent un peu Ă rien. L’autonomie du smartphone est solide, avec jusqu’Ă une journĂ©e et demi d’utilisation classique. En plus il est compatible charge rapide 33W pour ne pas vous laisser attendre trop longtemps.

Enfin, le bloc photo est de bonne facture, notamment grâce Ă son capteur principal de 108 Mpx, accompagnĂ© d’un capteur macro de 2 Mpx qui permettent de filmer en 1080p Ă 30 images/seconde. On aurait aimĂ© du 60 fps ou de la 4K, mais pour le prix, on ne va pas se plaindre.

Si vous avez un budget limitĂ© et que vous souhaitez quand mĂŞme avoir un tĂ©lĂ©phone qui vaut le coup, n’hĂ©sitez pas Ă consulter notre guide des meilleurs smartphones Ă moins de 300 euros.

