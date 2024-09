Cette station de charge 2-en-1 compatible MagSafe et Qi2 est à -40 % pour les French Days

La Belkin BoostCharge Pro est une station de charge pratique qui va pouvoir remplir la batterie de deux appareils en même temps. Compatible avec la technologie MagSafe, elle l’est aussi avec la norme Qi2. Un appareil pratique et polyvalent, donc, que l’on trouve, pendant les French Days, à 49,99 euros au lieu de 79,99 euros sur Amazon.

Voilà plusieurs années que Belkin fait partie des partenaires privilégiés d’Apple. La marque américaine a ainsi lancé de nombreux chargeurs rapides compatibles avec la technologie MagSafe, et donc avec les iPhone, Apple Watch et AirPods. La station de charge Belkin BoostCharge Pro 2-en-1 fait partie de ces appareils, et ses atouts sont nombreux : deux emplacements, compatibilité avec la norme Qi2… Si elle vous intéresse, sachez qu’elle est 38 % moins chère sur Amazon pendant les French Days.

Les avantages de la Belkin BoostCharge Pro 2-en-1

Un format compact

Deux emplacements disponibles

Compatible MagSafe + Qi2

Une puissance de charge de 15 W

Auparavant proposée à 79,99 euros, la station de charge Belkin BoostCharge Pro 2-en-1 est aujourd’hui disponible en promotion à 49,99 euros sur Amazon.

Une petite station de charge pratique

La station de charge Belkin BoostCharge Pro 2-en-1 est avant tout un appareil compact et pratique à transporter. Elle adopte en effet un format plat de pilule, ce qui fait que l’on peut la glisser dans un petit sac ou même une grande poche. Elle s’accompagne par ailleurs de tout le nécessaire pour bien fonctionner, à savoir un adaptateur secteur de 30 W et un câble USB-C vers USB-C.

Sur cette station, on retrouve également deux emplacements aimantés, destinés à accueillir un iPhone et un boîtier d’AirPods, par exemple. Oui, cette station est bel et bien compatible avec la technologie MagSafe, comme la majorité des produits signés Belkin. La marque a également pensé à ajouter un port USB-C de sortie pour pouvoir par exemple y brancher un chargeur d’Apple Watch.

La norme Qi2 prise en charge

Si la Belkin BoostCharge Pro 2-en-1 est compatible MagSafe, elle l’est aussi avec la norme de charge sans fil Qi2, dévoilée l’an dernier par le Wireless Power Consortium (WPC). Il s’agit concrètement d’un standard basé sur la technologie MagSafe d’Apple qui permet donc de recharger les produits Apple, mais aussi d’autres appareils compatibles. Ces derniers doivent évidemment être équipés de ces fameux aimants, utilisés pour aligner parfaitement la bobine de charge d’un smartphone avec celle d’un chargeur. D’ailleurs, cet alignement aimanté précis permet d’avoir une recharge constante et efficace.

Enfin, concernant la puissance de charge de cette station Belkin, celle-ci s’élève à 15 W. Si vous pensez que c’est peu, retenez que les appareils Apple n’ont pas besoin d’une puissance extravagante pour être rechargés rapidement.

