Chez Dell, ce PC portable doté d’un Ultra Core 5 qui pivote à 360° chute sous les 500 € pendant les French Days

PC ou tablette ? Dell balaye cette question d’un revers de la main en proposant l’Inspiron 14 2-en-1, un ordinateur portable oĂą le clavier pivote Ă 360° pour ĂŞtre utilisĂ©e en tablette, avec une rĂ©duction de 260 euros sur le site de la marque.

Le Dell Inspiron 14 proposĂ© ici est un ordinateur portable hybrique qui peut devenir une tablette tactile. C’est donc une machine Ă la puissance pondĂ©rĂ©e qu’il faut choisir si vous cherchez un PC pour surtout de la bureautique, du divertissement ou Ă usage professionnel. Ne comptez pas sur lui pour du gaming intensif, mais son cĂ´tĂ© 2-en-1 est vraiment agrĂ©able dans de nombreuses situations. D’autant que pendant les French Days, il est disponible Ă moins de 500 euros, ça devient une vraie bonne affaire.

Les avantages du Dell Inspiron 14 2-en-1

Un processeur mobile basse consommation Intel Core 5 120U

L’Ă©cran tactile de 14″ qui affiche de la FHD+ Ă 60 Hz

8 Go de RAM DDR5 5200 MT/s + SSD de 512 Go

En ce moment, le Dell Inspiron 14 avec un processeur Intel Core 5 120U est affiché à 759,36 euros sur le site de la marque. Avec le code promo Save260 (attention à la casse) à entrer avant de payer, il passe à 499,36 euros.

Une ouverture Ă 360° plus tard : c’est une tablette

Le Dell Inspiron 14 est un modèle 2-en-1. Il se prĂ©sente comme un PC portable classique Ă la diffĂ©rence que les charnières peuvent faire pivoter le clavier et l’Ă©cran Ă 360°, ce qui permet de les coller dos Ă dos pour le transformer en tablette tactile. Une utilisation hybride est aussi possible, ou vous utilisez le clavier comme support avec l’Ă©cran tournĂ© vers vous, très pratique pour prendre des notes ou dessiner sans avoir le clavier qui gĂŞne.

Bien entendu, qui dit tablette dit Ă©cran tactile : c’est donc le cas ici. Vous avez une dalle de 14″ qui affiche de la Full HD+, soit 1920 x 1200 pixels Ă 6. Hz. La luminositĂ© de 250 cd/m² est dans la moyenne. Avec vos doigts ou un stylet, pour Ă©viter les traces, vous naviguez dans les menus et utilisez toutes ses fonctions. Pour ça, le Dell Inspiron 14 est Ă©quipĂ© d’un processeur spĂ©cial : l’Intel Core 5 120U un modèle basse consommation (15W) avec 12 Mo de cache, 10 cĹ“urs, 12 threads pouvant ĂŞtre boostĂ© jusqu’Ă 5,00 GHz. Avec, vous retrouvez une petite puce graphique suffisante pour un usage classique, quelques petits jeux pas trop gourmands, mais pas plus.

Une configuration qui tient la route

Cet ordinateur est pour vous si vous cherchez un PC Ă emmener partout pour travailler ou prendre des notes. Sa transformation en tablette le rend particulièrement attractif pour les Ă©tudiants, car ça Ă©vite d’avoir Ă acheter deux produits. Il mesure 314 x 226,16 x 15,97/17,56 mm pour 1,75 kg, ce qui le rend facilement transportable.

Le reste de la configuration est de bonne facture, sans pour autant faire de miracles, avec 8 Go de RAM DDR5 Ă 5200 MT/s et un SSD M.2 de 512 Go avec Windows 11 Famille. La batterie de 54 Wh permet une autonomie de 8h environ, de quoi partir avec une journĂ©e entière. Vous profitez du WiFi 6E AX211 et du Bluetooth pour le sans-fil. Et cĂ´tĂ© connectique physique il y a deux ports USB-C 3.2 Gen2 avec Power Delivery et DisplayPort 1.4, deux ports USB-A 3.2 Gen1, un port audio et un port HDMI 1.4. On regrette l’absence de pavĂ© numĂ©rique sur le clavier, mais ça participe Ă son format compact.

Si vous cherchez un bon PC portable pour la fin d’annĂ©e, de nombreuses rĂ©fĂ©rences vous attendent dans notre guide des meilleurs PC du moment.

