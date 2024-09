Boulanger lance un pack smartphone quasi premium + écouteurs sans fil à moins de 500 € pour la fin des French Days

Le Motorola Edge 50 Pro est un récent smartphone qui se révèle particulièrement équilibré, avec notamment quelques atouts plutôt rares pour son prix. C’est en ce dernier jour des French Days qu’il devient encore plus intéressant puisqu’il est inclus dans un pack Boulanger, avec des écouteurs Bose, proposé à 499,99 euros, alors que le smartphone seul a été lancé à 699 euros.

Motorola a lancé cette année un nouveau smartphone, le Motorola Edge 50 Pro, un modèle équilibré sur lequel la marque compte énormément pour rayonner. Si ce smartphone n’est pas parfait, sa fiche technique comporte tout de même de très bons points, à l’image de son superbe écran ou encore sa charge très rapide. Le tout, en n’étant pas hors de prix, surtout pendant ces French Days : actuellement, il est disponible à moins de 500 euros, avec en prime une paire d’écouteurs Bose qui l’accompagne.

Les points forts du Motorola Edge 50 Pro

Une superbe dalle Amoled de 6,7 pouces + 144 Hz

Une interface épurée

Une batterie de 4 500 mAh compatible avec la charge rapide 125 W

Lancé à 699 euros, le Motorola Edge 50 Pro est aujourd’hui inclus dans un pack, comprenant également Bose QC Earbuds II, affiché à 499,99 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Motorola Edge 50 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un écran qui flatte la rétine

Le Motorola Edge 50 Pro est un smartphone qui présente une belle finesse et un design raffiné, malgré un cadre en aluminium plutôt classique. Ses angles sont également arrondis et offrent donc une prise en main bien confortable. Au dos, le module photo plus ou moins carré se fond dans la face arrière, et l’effet est vraiment soigné. Autre atout de ce design : sa certification IP68, qui veut dire qu’il est protégé contre les poussières et l’immersion.

Ce qu’on va surtout retenir dans ce design, c’est bien évidemment cette dalle de 6,67 pouces avec un affichage OLED en 2 712 x 1 220 pixels, qui profite en plus d’un taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 144 Hz et d’une compatibilité avec la technologie HDR10+. Cerise sur le gâteau : avec le mode « Couleurs lumineuses » activé, le Motorola Edge 50 Pro couvre 148 % du spectre sRGB et 99 % du DCI-P3. La palette de couleurs affichée est donc particulièrement riche. Et au niveau de la luminosité, la marque n’a pas fait les choses à moitié et permet à son smartphone d’atteindre 1 150 cd/m² en SDR et 1 500 cd/m² en HDR.

Une charge ultra-rapide qui fait bien plaisir

Côté performances, le Motorola Edge 50 Pro embarque un Snapdragon 7 Gen 3, un processeur qui lui permet d’assurer sans heurts les tâches classiques du quotidien, mais qui peut montrer ses limites sur les jeux 3D les plus éprouvants, surtout que le smartphone a tendance à beaucoup chauffer quand il est poussé dans ses retranchements. Pour ce qui est de son interface, Moto UI basée sur Android 14 ici, celle-ci se révèle très fluide et facile à utiliser, avec juste ce qu’il faut de personnalisation. C’est moins bon côté suivi logiciel, puisque seuls trois ans de versions d’Android et quatre ans de patchs de sécurité sont ici proposés.

Côté photo, le Motorola Edge 50 Pro est équipé de trois capteurs : un grand-angle de 50 Mpx avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 13 Mpx et un téléobjectif x3 de 10 Mpx avec stabilisation optique. Il se montre donc polyvalent et équilibré dans ses rendus, avec notamment des clichés offrant une fidélité correcte à la réalité de la scène et des tons chaleureux avec le capteur principal. Petit bémol pour l’ultra grand-angle, qui manque de punch.

Enfin, côté autonomie, le Motorola Edge 50 Pro renferme une batterie de 4 500 mAh qui permet de tenir la journée relativement facilement avec une utilisation « normale ». Mais ce qui lui permet de se démarquer nettement de la concurrence, c’est ce bloc de 125 W qui permet au smartphone de passer de 0 à 100 % de batterie en à peine plus de 20 minutes. Attention, au bout de ces 20 minutes, le smartphone peut être quasiment bouillant…

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Motorola Edge 50 Pro, ainsi que celui des Bose QC Earbuds II.

