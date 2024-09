Conçu pour les gamers, cet écran PC MSI de 27″ QHD 180 Hz s’affiche à -44 % en cette fin de French Days

C’est une très bonne réduction qui vous attend chez Amazon jusqu’à ce soir seulement grâce au code promo exclusif pour les French Days : l’écran MSI MAG 274QRF QD E2 est à -200 euros.

Pour bien profiter d’un jeu, il faut une configuration solide avec des composants puissants, mais aussi un écran qui assure le rendu pour le plaisir des yeux. C’est ce que vous propose Amazon avec le MSI MAG 274QRF QD E2 que vous retrouvez à moins de 250 euros en cette fin de French Days.

Les avantages du MSI MAG 274QRF QD E2

Le taux de rafraîchissement de 180 Hz pour la fluidité

Le temps de réponse GtG (gray to gray) d’une milliseconde

La résolution WQHD (2560 x 1400) + Quantum Dot pour une image au top

Quand il n’est pas en promotion, cet écran MSI WQHD de 27″ coûte 449,99 euros. Pendant les French Days chez Amazon, il est affiché à 259,99 euros et avec le code FD10 à ajouter avant de payer, il passe même à 249,99 euros.

Un écran de jeu qui a tout pour séduire

Pour profiter de vos jeux dans les meilleures conditions possibles, rien ne vaut un bon écran comme ce MSI de 27″. Non seulement vous aurez de beaux graphismes, mais en plus si vous faites du compétitif, vous bénéficiez de ses technologies de traitement de l’image pour prendre l’avantage en ayant devant les yeux plus de détails que sur un écran classique. Et comme chacun le sait, une frame peut faire toute la différence.

Avec cet écran MSI MAG 274QRF QD E2, vous avez donc une dalle qui affiche de la WQHD, soit 3840 x 2160 pixels, avec une fréquence de rafraîchissement que vous pouvez faire grimper jusqu’à 180 images/seconde. Le must pour jouer, avec en plus un temps de latence d’une milliseconde GtG. Rien n’échappera plus à votre œil de faucon.

MSI utilise l’IA pour améliorer vos jeux

En plus de tout ça, MSI vous propose d’utiliser son logiciel Gaming Intelligence qui se sert de l’IA pour améliorer le rendu en jeu. Là, vous pouvez régler de nombreuses options au millimètre près, avec la luminosité, le contraste, l’activation du HDR, la température de couleur, vous pouvez afficher un viseur intelligent sur l’écran, passer en mode PIP… Elles sont trop nombreuses pour être toutes évoquées ici, mais vous pouvez personnaliser votre profil dans les moindres détails.

Sans oublier la technologie FreeSync, pour réduire les déchirements à l’écran et améliorer la fluidité. Bon par contre pas de compatibilité Nvidia GSync, il faudra faire avec, ou plutôt sans. Mais même comme ça, il reste un très bon choix. Surtout qu’il met à votre disposition une connectivité généreuse, avec un port USB-C 65W pour charger vos appareils ou lire du contenu via le support du DisplayPort Alt mode. Vous avez aussi deux ports USB, deux ports HDMI 2.0b, une prise casque, un DisplayPort 1.4a. Il ne vous reste plus qu’à jouer !

Pour vous faire plaisir avec un bon écran PC, si celui-ci ne vous convainc pas, n’hésitez pas à piocher une idée dans notre guide d’achat des meilleurs écrans gaming du moment.

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième édition des French Days pour l'année 2024 durera toute une semaine pour se clôturer le dernier jour du mois de septembre.

Les French Days par marchands

Les French Days par catégories

