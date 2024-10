La Fnac brade le Google Pixel 8a dans un pack avec près de 200 € de réduction

Le Google Pixel 8a à de belles choses à offrir : 7 ans de mises à jour, appareil photo bluffant, Gemini Nano, bonnes performances et écran enfin à 120 Hz. Intéressé ? Aujourd’hui, il se négocie dans un pack avec des écouteurs sans fil, pour 469 euros au lieu de 659 euros le tout.

Si des fuites sont déjà en ligne pour le prochain Pixel 9a, l’actuel smartphone le plus abordable de Google, le 8a, est un très bon choix. Il a l’avantage d’être doué en photo, d’offrir un excellent suivi logiciel, mais aussi de faire profiter de bonnes performances. Il est intéressant de se diriger vers ce modèle, d’autant plus qu’il se négocie dans un pack à un prix très séduisant.

Ce qu’on apprécie du Google Pixel 8a

Un écran 120 Hz bien calibré et lumineux

Aussi performant qu’un Pixel 8 + 7 ans de MAJ

Le meilleur zoom numérique de son segment

Au lieu de 659 euros, le pack Google Pixel 8a + Pixel Buds A est actuellement disponible à 469 euros sur fnac.com. On trouve aussi le smartphone dans un pack au même prix avec un Fitbit Charge 6 chez Boulanger.

Un excellent photophone, loin d’être sans défauts

Google est reconnu pour les capacités photographiques de ses smartphones et le Pixel 8a n’échappe à la règle. Il reprend la même configuration que son prédécesseur avec un capteur principal grand-angle de 64 Mpx, un ultra-grand-angle de 13 Mpx et un capteur frontal de 13 Mpx. La valeur ajoutée réside ici dans le traitement d’image, et le Tensor G3 fait des merveilles ! Les clichés sont détaillés, avec une colorimétrie juste, et le zoom numérique x8 est bluffant. Seuls les modes nuit et portrait posent quelques difficultés, mais rien qui n’entache vraiment l’expérience.

Cette génération n’apporte pas de réelle amélioration sur la partie autonomie, qui pêchait déjà sur le modèle précédent. Il est capable de tenir un peu plus d’une journée d’autonomie avec un usage classique, mais il manque de sérénité pour une utilisation plus active. Quant à la charge, elle est bien trop lente par rapport à la concurrence, avec seulement 18 Watts.

Le petit frère du Pixel 8 n’a pas à rougir

Niveau esthétique, le Pixel 8a s’arrondit nettement et offre une prise en main plus confortable que le 7a. Il est aussi fin, voire plus qu’un Pixel 8, et jouit de belles finitions malgré son dos en plastique qui a le bon goût d’être mat. L’évolution continue à l’avant, avec le passage au 120 Hz pour une fluidité exemplaire. Son écran Oled en FHD+ bien calibré est agréable à consulter, même en extérieur.

Terminons sur les performances, qui fut une bonne surprise. Suite à nos benchmarks, le Tensor G3 du Pixel 8a se montre aussi véloce que celui de son aîné ! Retenez tout de même que ces smartphones ne recherchent pas les meilleures performances, mais il est à l’aise dans toutes les tâches et surtout profite des optimisations de Google pour fonctionner parfaitement avec Android. Mais le plus intéressant est l’aspect logiciel : 7 ans de MAJ, les fonctions IA de Google et de Gemini Nano.

