Le tout dernier Apple iPhone 16 a droit à 150 € de réduction, mais aujourd’hui seulement

C’est une offre qui n’a lieu qu’aujourd’hui, mercredi 30 octobre 2024 chez Rakuten : vous pouvez commander l’iPhone 16 pour 809 euros au lieu de 969 euros grâce Ă une remise immĂ©diate et un code promo.

Faut-il vraiment prĂ©senter l’iPhone 16, le nouveau smartphone d’Apple qui bĂ©nĂ©ficie de toutes les dernières innovations de la marque sur tous les domaines, y compris l’IA ? Bon, peut-ĂŞtre un peu. Mais, avant ça, sachez que vous pouvez le commander 150 euros moins cher aujourd’hui, et ça, ça fait plaisir.

Pourquoi passer Ă l’iPhone 16

La démocratisation du bouton Action, apparu sur les iPhone 15 Pro

Il est prĂŞt pour accueillir Apple Intelligence en 2025 (en France)

Des performances qui dĂ©passent l’entendement

Disponible depuis septembre dernier, l’iPhone 16 se monnaye Ă 969 euros sur le site officiel. Mais sur Rakuten, un vendeur le propose Ă 839 euros et, en ce mercredi 30 octobre, avec le code RAKUTEN30, vous pouvez l’avoir Ă 809 euros.

On trouve aussi l'iPhone 15 en promotion Ă seulement 669 euros avec le mĂŞme code promo.

Si, par la suite, l'offre mentionnĂ©e dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'Ĺ"il ci-dessous afin de dĂ©nicher d'autres offres concernant l'iPhone 16.

Des nouveautĂ©s qui manquent un peu d’attrait

Aussi ponctuel que la rentrée scolaire et le Beaujolais, Apple sort chaque année son nouvel iPhone (à quelques exceptions près), provoquant un engouement monstre parmi la communauté des utilisateurs. Cette 16ᵉ itération vaut-elle vraiment le coup ? Et bien tout dépend de votre situation. Si vous possédez un iPhone 15 depuis peu, honnêtement, vous pouvez le garder encore un peu avant de passer à une future génération.

Pourquoi ? Tout simplement parce que les ajouts ne valent peut-ĂŞtre pas l’investissement : le bouton Action, un ultra grand-angle qui embarque un mode Macro et la Commande de l’appareil photo, une sorte de touche sur la tranche qui permet de lancer instantanĂ©ment l’appareil photo. Sans oublier qu’Apple avait annoncĂ© l’arrivĂ©e d’Apple Intelligence, une IA qui n’est toujours pas disponible et est annoncĂ©e pour un très vague « 2025 ».

Ça reste tout de même un excellent smartphone

Parce qu’il faut savoir raison garder, il faut le dire : l’iPhone 16 reste quand mĂŞme un très bon tĂ©lĂ©phone. On pourrait taper sur les doigts d’Apple pour toujours proposer un Ă©cran bloquĂ© Ă 60 Hz, mais pour le reste : il dĂ©coiffe.

La puce Apple A18 avec ses 8 Go de RAM arrive Ă tenir la cadence sans s’Ă©chauffer pour autant, peu importe ce que vous faites. Lancez le plus gourmand des jeux : il ne va pas broncher. Les 60 Hz ? OubliĂ©s avec la dalle Oled de 6,1″ qui affiche tout de mĂŞme 1179 x 2556 pixels avec une compatibilitĂ© HDR pour en prendre plein les mirettes.

L’appareil photo est toujours aussi performant avec un grand-angle de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx pour filmer en 4K Ă 60 images/seconde. CĂ´tĂ© autonomie, pas de surprise ni de miracle avec une journĂ©e d’utilisation et une charge pas vraiment rapide de 27W.

Pour en apprendre plus sur l’iPhone 16, les copains de Numerama en ont fait un test complet, conjointement avec l’iPhone 16 Plus (qui est juste une version plus grande) que vous retrouvez juste ici.

Et, si jamais vous n'ĂŞtes pas du tout convaincu par l'iPhone 16, vous pouvez aller faire votre marchĂ© parmi les smartphones rĂ©pertoriĂ©s dans notre guide des meilleurs tĂ©lĂ©phones du moment.

