Le nouveau Dell XPS 13 (9340) avec Intel Core Ultra 5 est déjà 600 € moins cher à l’occasion du Prime Day

Le Dell XPS 13 a bénéficié de plusieurs changements cette année. Son principal atout est évidemment l’intégration d’un processeur Intel Core Ultra 5. Un tel ajout est souvent synonyme de prix qui grimpe, mais pendant le Prime Day d’Amazon, ce laptop est enfin de retour en promotion : le site le propose ainsi à 949 euros au lieu de 1 549 euros.

La nouvelle gamme XPS de Dell, qui a débarqué cette année, a profité d’un lifting bienvenu, notamment côté design et surtout au niveau de ses performances. La marque a ainsi misé sur les récentes puces Intel Core Ultra. Dans le modèle Dell XPS 13 (9340) qui nous intéresse ici, c’est l’Intel Core Ultra 5 que l’on retrouve et qui promet une belle puissance au quotidien. Les PC portables comme celui-ci équipés d’un tel processeur sont rarement bon marché, mais en ce Prime Day d’Amazon, le Dell XPS 13 peut vous revenir à moins de 1 000 euros, ce qui reste onéreux, certes, mais bien moins que d’habitude…

Les points essentiels du Dell XPS 13 (9340)

Un design soigné

Une dalle IPS LCD de 13,4 pouces rafraîchie à 120 Hz

Un combo Intel Core Ultra 5 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Initialement proposé à 1 549 euros, le Dell XPS 13 (9340) est aujourd’hui disponible en promotion à 949 euros sur Amazon.

Un laptop fin, léger et premium

Le Dell XPS 13 (9340) de 2024 adopte le même design que le modèle Plus de la gamme, et on ne va clairement pas s’en plaindre, tant il est bien plus soigné. Il embarque notamment un pavé tactile haptique bien réactif en verre et un clavier aux grandes touches qui se fondent à même l’armature de la machine. Pour couronner le tout, ce laptop s’inscrit dans la lignée des autres XPS en termes de finesse et de légèreté : ce Dell XPS 13 ne pèse que 1,17 kg, un poids plume qui le rend particulièrement facile à transporter. Seul bémol de ce design : la connectique trop peu fournie, qui n’est composée que de deux ports USB-C Thunderbolt 4.

On s’attardera donc bien plus sur son écran, par exemple, puisque ici, on a droit à une dalle IPS LCD Full HD+ (1 920 x 1 200 pixels) de 13,4 pouces, avec un ratio de 16:10. Le taux de rafraîchissement peut même monter jusqu’à 120 Hz, même s’il est réglé par défaut en 60 Hz, mais cela augure une fluidité exemplaire. La luminosité maximale de 527 cd/m² est quant à elle un vrai régal et permet de lire l’écran même en plein soleil. L’écran ne brille pas autant côté calibration puisque s’il supporte 96,1 % de l’espace sRGB, seulement 68,1 % de l’espace DCI-P3 est couvert ici…

L’Intel Core Ultra, pour vous servir

À l’intérieur du Dell XPS 13, se niche une puce Intel Core Ultra 5-125H, qui intègre une puce graphique Intel Arc, et est épaulée par 16 Go de RAM LPDDR5X pour gérer efficacement le multitâche et complétée par un SSD de 512 Go pour plus de rapidité. De quoi délivrer une belle puissance pour les tâches de bureautique et celles plus gourmandes en ressources. De plus, rappelons que les nouveaux Dell XPS sous Intel Core Ultra sont tous équipés d’un NPU (Unité de traitement neuronal) pour accélérer toutes les tâches et applications liées à l’intelligence artificielle. Les applicatifs exploitant l’IA seront ainsi optimisés. Vous pourrez par exemple traiter des images ou des vidéos plus rapidement, ou générer des images via Stable Diffusion ou ChatGPT en un clin d’œil.

Enfin, le Dell XPS 13 gère très bien son refroidissement et ses ventilateurs restent assez discrets. Côté autonomie, une batterie de 51 Wh permet d’utiliser ce laptop pendant environ 8 ou 9 heures avant de devoir passer par la case recharge. Cette dernière se fait d’ailleurs par le biais d’un bloc d’alimentation de 45W en USB-C supportant la norme Power Delivery.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Dell XPS 14 (9340).

