Uniquement ce dimanche, le PlayStation Portal pour PS5 est plus abordable grâce à un code promo

Le Sony PlayStation Portal est un appareil permettant de jouer Ă votre PS5 en remote play, que vous retrouvez moins cher ce dimanche uniquement : 199,99 euros au lieu de 219,99 euros.

Avec le Sony PlayStation Portal, la marque japonaise invente l’appareil ultime pour jouer Ă la PlayStation 5 en mode nomade. Alors non, ce n’est pas une console type Nintendo Switch, mais plutĂ´t un pĂ©riphĂ©rique de Remote Play est accessible aujourd’hui pour 20 euros de moins.

Qu’est-ce qu’apporte le Sony PlayStation Portal ?

L’Ă©cran de 8″ permet une bonne visibilitĂ©

C’est bien ergonomique, ça rĂ©pond bien

L’autonomie qui peut aller jusqu’Ă 8h

Le Sony PlayStation Portal est un appareil qui coûte normalement 219,99 euros un peu partout. Mais, ce dimanche, chez Rakuten, via le vendeur Carrefour et avec le code RAKUTEN20, il passe à 199,99 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Sony PlayStation Portal. Le tableau s’actualise automatiquement.

Cette console n’est pas une console

Ă€ l’origine du monde, pour jouer Ă la PlayStation 5, il fallait la console branchĂ©e sur un tĂ©lĂ©viseur, et basta. Puis vint le PS Remote Play sur PC, permettant d’afficher le contenu de votre PS5 sur un Ă©cran d’ordinateur (avec un peu de latence et une rĂ©solution limitĂ©e Ă celle de votre Ă©cran) et ainsi continuer votre partie si quelqu’un d’autre utilise le TV oĂą est branchĂ©e la console.

Enfin arriva le PlayStation Portal de Sony, un appareil hybride qui fit lever bon nombre de sourcils en l’air. L’appareil se prĂ©sente comme une manette DualSense coupĂ©e en deux avec, en son centre, un Ă©cran LCD de 8″ avec de fines bordures. Elle se connecte non pas Ă votre PS5 mais Ă votre compte PSN pour vous permettre de jouer virtuellement partout oĂą il y a du (bon) WiFi.

Un bon produit, mais Sony aurait pu mieux faire

DĂ©jĂ , vu le prix, Sony aurait pu opter pour de l’OLED plutĂ´t que de se contenter pour du LCD, mĂŞme si le rĂ©sultat est quand mĂŞme satisfaisant. Mais si mĂŞme Nintendo a pris la peine de sortir une version OLED de sa Switch il y a plusieurs annĂ©es, Sony aurait pu se fendre un Ă©cran du mĂŞme gabarit. Mais passons.

Comme nous l’avons dit, le PS Portal se connecte Ă votre compte PSN pour vous permettre de jouer exclusivement (et c’est important) Ă vos jeux installĂ©s sur le(s) SSD de votre console oĂą Ă celui insĂ©rĂ© dans le lecteur disque. Et c’est tout. Pas de Cloud Gaming avec le PS Now, et pas d’utilisation des services de streaming comme Netflix ou YouTube.

Du jeu vidéo donc, limité à de la Full HD et du 1080p. Pour ça, il faudra privilégier une connexion Ethernet sur votre PS5, avec de la fibre si possible et, de votre côté, avec le PS Portal, une connexion WiFi solide pour ne pas subir de latence. Donc un produit vraiment chouette quand il fonctionne, mais soumis à un peu trop de contraintes pour être recommandé les yeux fermés.

Pour dĂ©couvrir ce qu’en a pensĂ© notre expert tech/gaming maison, vous pouvez lire le test du PlayStation Portal rĂ©alisĂ© Ă partir d’un produit prĂŞtĂ© par Sony.

Si vous n’avez toujours pas craquĂ© pour l’une des trois consoles majeures du moment, Ă savoir la PlayStation 5, la Xbox Series (S ou X) et la Nintendo Switch, dĂ©couvrez notre guide comparatif pour trouver celle qui est faite pour vous.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.