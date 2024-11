Bouygues, SFR, Sosh, Lebara, YouPrice… Des forfaits au prix exceptionnel, il n’y a que ça pendant la Black Friday Week !

Même les opérateurs mobiles participent à la Black Friday Week avec des offres et des séries limitées à un rapport Go/prix optimal ! C’est clairement le meilleur moment de l’année pour changer de forfait. Voici notre sélection des meilleurs bons plans sur les forfaits mobile.

Il n’y a pas que les smartphones, TV 4K, montres connectées et consoles de jeux qui profitent de la Black Friday Week. Même les services par abonnement sortent le grand jeu et c’est particulièrement le cas des forfaits mobile. Voici les meilleurs bons plans à saisir pendant cette période.

Les meilleurs offres sur les forfaits mobiles de la Black Friday Week

Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection, il est toujours possible de jeter un œil à nos comparateurs où les tarifs sont régulièrement mis à jour. Nous avons notamment un comparateur sur les meilleurs forfaits 5G du moment et un autre sur le top des forfaits mobiles à moins de 10 euros par mois.

Woot de NRJ Mobile

Il s’agit probablement du seul forfait illimité à moins de 3 euros par mois. NRJ Mobile propose là une offre particulièrement intéressante pour les personnes qui ne consomment quasiment pas de data sur leur forfait. L’enveloppe de 5 Go est faible, mais les télécommunications, elles, sont illimitées ! C’est en 4G, certes, mais sur le réseau de Bouygues Telecom.

Les points forts du forfait Woot de NRJ Mobile

Un tout petit prix mais la qualité du réseau Bouygues

Les appels, SMS et MMS illimités

5 Go en 4G en France et 5 Go supplémentaires en roaming

En ce moment, NRJ Mobile propose son forfait « Woot » de 5 Go à seulement 2,99 euros par mois, et ce sans engagement !

Le petit de Prixtel

Envie d’un forfait à moins de 5 euros par mois ? L’opérateur virtuel Prixtel connu pour ses forfaits ajustables propose pendant la Black Friday Week sont forfait « Le petit ». Pour la modique somme de 4,99 euros par mois, ce forfait confère une enveloppe de 40 Go en 4G/4G+ sur le réseau SFR. Besoin de plus de données ? Vous pouvez aller jusqu’à 50 Go pour 6,99 euros mensuels et même pousser jusqu’à 60 Go pour 8,99 euros.

Les points forts du forfait Le petit de Prixtel

Un forfait sur le réseau SFR avec enveloppe de data ajustable

Jusqu’à 60 Go de data en 4G/4G+ et 15 Go en roaming

Les télécommunications illimitées en France

En ce moment, Prixtel propose son forfait « Le petit » à partir de 4,99 euros par mois et c’est sans engagement !

L’offre du moment de Sosh

Pour les nouveaux clients, Sosh propose un nouveau forfait avec une enveloppe de 100 Go en 4G depuis la France métropolitaine, et sur le réseau Orange qui plus est. Ça fait pas mal de data sur l’un des meilleurs réseaux mobiles du territoire, d’autant plus que c’est sans engagement, ce qui vous donne plus de liberté.

Les points forts du forfait 100 Go de Sosh

Un forfait 4G sur le réseau Orange

Une enveloppe de 100 Go en France et de 20 Go en roaming

Appels, SMS et MMS illimités en France

En ce moment, Sosh propose un forfait de 100 Go à 8,99 euros par mois. C’est sans engagement mais l’offre est réservée seulement aux nouveaux clients Sosh et Orange.

Le forfait 5G de B&YOU

Vous pouvez avoir quasiment le même forfait que celui de Sosh ci-dessus, mais chez Bouygues, et en 5G. L’opérateur historique propose lui aussi des offres low-cost avec sa marque B&YOU qui profitent du deuxième meilleur réseau mobile de France. Pendant cette Black Friday Week, B&YOU propose notamment un forfait 5G de 100 Go à seulement 8,99 euros par mois.

Les points forts du forfait 5G de B&YOU

Un forfait sans engagement sur le réseau Bouygues Telecom

Une enveloppe de 100 Go en 5G et de 25 Go en roaming

Les appels, SMS et MMS illimités vers la France et en Europe

En ce moment, Bouygues Telecom via sa marque B&YOU propose un forfait 5G de 100 Go pour la modique somme de 8,99 euros par mois. Et c’est sans engagement !

La série limitée Black Friday de SFR

Alors que Sosh privilégie les nouveaux clients, SFR préfère récompenser ses clients historiques pendant la Black Friday Week. L’opérateur au carré rouge propose une série limitée avec un forfait 5G de 100 Go à utiliser partout en Europe et dans les DOM. Un beau cadeau pour les baroudeurs. Les nouveaux clients peuvent aussi en profiter mais ce sera plus cher.

Les points forts de la série limitée Black Friday de SFR

Un forfait 5G sans engagement avec SFR TV inclus

Une enveloppe de 100 Go pour la France, les DOM et l’Europe

Les télécommunications illimitées vers la France et les DOM

En ce moment et pendant la période du Black Friday, SFR propose un forfait 5G de 100 Go à 8,99 euros par mois pour ses clients box. Autrement, ce forfait sans engagement revient à 15,99 euros par mois.

Le forfait 5G de Lebara

Lebara est l’un des nombreux MVNO sous la coupe de SFR qui a la particularité de proposer non pas des forfaits en abonnement mais « renouvelables tous les 30 jours ». Pas de grandes différences avec les forfaits classiques sans engagement, si ce n’est qu’ici vous n’êtes pas lié à l’opérateur par un contrat, comme si vous aviez acheté une carte pré-payée. En ce moment, Lebara propose un forfait de 250 Go pour même pas un kebab par mois.

Les points forts du forfait 5G de Lebara

Un forfait 5G sur le réseau de SFR

Une enveloppe de 250 Go mais seulement 5,5 Go en roaming

Zéro hors-forfait et carte SIM gratuite

En ce moment, Lebara propose un forfait 5G de 250 Go à seulement 7,99 euros par mois. Comme d’habitude, c’est sans engagement puisque qu’il n’y a pas de contrat avec l’opérateur.

Infinity de YouPrice

YouPrice est un autre opérateur virtuel mais qui a la particularité de s’appuyer sur les réseaux de deux gros opérateurs : SFR et Orange. Le forfait Le Cloud en question s’appuie sur le réseau Orange et pour moins de 10 euros par mois, vous aurez droit à une enveloppe de 200 Go en 5G, sans engagement bien sûr ! En revanche, contrairement aux autres forfaits du MVNO, celui-ci n’est pas ajustable.

Les points forts du forfait Le Cloud de YouPrice

Un forfait 5G sans engagement et sur le réseau Orange

Une enveloppe de 200 Go et de 16 Go en roaming

Les télécommunications illimitées depuis la France, l’UE et les DOM

En ce moment, YouPrice propose son forfait « Le Cloud » sur le réseau Orange avec une enveloppe de 200 Go à 9,99 euros par mois. Ce forfait est sans engagement.

Le forfait Black Friday de Cdiscount Mobile

Pour cette Black Friday Week, Cdiscount Mobile a décidé de marquer le coup en proposant un forfait spécial avec une enveloppe de 300 Go à moins de 10 euros par mois. Un forfait justement baptisé « Black Friday » et qui est probablement la meilleure offre de ce guide, d’abord en raison de son Go/prix, mais aussi parce qu’il s’appuie sur l’un des meilleurs réseaux mobiles du moment, celui de Bouygues Telecom.

Les points forts du forfait Black Friday de Cdiscount Mobile

Une enveloppe de 300 Go en 5G et de 19 Go en roaming

Les appels, SMS et MMS illimités depuis l’UE et les DOM

La qualité du réseau Bouygues Telecom

En ce moment, Cdiscount Mobile propose un forfait spécial Black Friday de 300 Go à seulement 9,99 euros par mois. C’est sans engagement et la carte SIM est à 1 euro !

Le Spécial Voyage de RED by SFR

Alerte RED pendant la Black Friday Week ! Juste après Free Mobile, l’opérateur low-cost de SFR a à son tour augmenter l’enveloppe de son forfait à 19,99 euros par mois, la portant ainsi à 350 Go. Baptisé Spécial Voyage, ce forfait permet notamment de profiter de 35 Go en roaming depuis 124 destinations, dont plus de 60 hors de l’Europe.

Les points forts du Spécial Voyage de RED by SFR

Un forfait 5G et sans engagement sur le réseau SFR

350 Go de data dont 35 Go en roaming depuis 124 destinations

Télécommunications illimitées en France métropolitaine

En ce moment, RED by SFR propose son forfait Spécial Voyage avec 350 Go de data pour 19,99 euros par mois. Ce forfait est sans engagement.

