Xiaomi multiplie les promotions pour le Black Friday : le top 15 des deals au rapport qualité-prix excellent

Le vendredi 29 novembre a lancé le TOP départ du Black Friday. Les offres continuent ce week-end et Xiaomi lance une vague de promotions sur ses meilleurs produits : smartphones, montres connectées, tablettes, TV…

Les produits Xiaomi sont bien souvent lancés à des tarifs agressifs, mais avec le Black Friday en plus, on ne dit pas non à une petite remise supplémentaire. Et cela tombe bien, puisqu’on trouve des produits avec un meilleur rapport qualité-prix. Il y a de choix et de quoi trouver votre bonheur dans cette sélection.

Les meilleures offres Xiaomi pendant le Black Friday

Xiaomi 13T

Le Xiaomi 13T est un smartphone compatible 5G disponible depuis le 29 septembre 2023. Il a récemment fêté son premier anniversaire et continue de vivre une belle vie grâce à ce genre d’offres comme au Black Friday.

Que retenir du Xiaomi 13T ?

Les quatre ans de mises à jour annoncées (trois maintenant)

L’écran AMOLED de 6,67″ 144 Hz avec Gorilla Glass 5

La charge rapide 67W qui le recharge en 43 minutes

Au lieu de 651,90 euros, le Xiaomi 13T est aujourd’hui disponible en promotion à 349 euros chez Boulanger. Il est affiché à 399 euros, mais une remise au panier de 50 euros s’ajoutera automatiquement.

Xiaomi 14T

Le Xiaomi 14T est la version la plus accessible de la famille Xiaomi 14. La gamme T est l’alternative des modèles plus haut de gamme avec un prix contenu, sans pour autant sacrifier la fiche technique. Testé et noté 8/10 par nos soins, le 14T affiche un rapport qualité/prix très convaincant, surtout avec 200 euros de réduction.

Que retenir du Xiaomi 14T ?

Un joli produit, avec écran Amoled à 144 Hz

Un SoC qui offre des performances haut de gamme

Un bloc de charge 67W pour faire le plein rapidement

Dans sa version 12 + 256 Go, le Xiaomi 14T est vendu à 651 euros, mais grâce à cette offre du Black Friday, vous pouvez l’avoir à seulement 399 euros grâce à un bonus reprise chez Boulanger. De plus, des écouteurs sans fil Redmi Buds 4 sont offerts !

Xiaomi Redmi Note 13 5G

C’est en début d’année que Xiaomi a annoncé l’arrivée de cinq nouvelles références dans sa gamme de smartphones abordables Redmi. L’une des plus recommandables ? Le Xiaomi Redmi Note 13 5G, qui propose, pour un prix assez bas, des caractéristiques que l’on a davantage l’habitude de voir sur des modèles premium bien plus onéreux.

Que retenir du Xiaomi Redmi Note 13 5G ?

Une dalle Amoled FHD+ de 6,67 pouces + 120 Hz

Une puce Dimensity 6080 compatible 5G

Une bonne autonomie

Au lancement à 299,99 euros, le Xiaomi Redmi Note 13 5G est aujourd’hui disponible en promotion à 197 euros sur Amazon.

Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker

Vous avez toujours rêvé de réaliser un riz cuisiné dans les règles de l’art ? Alors la promotion proposée par Xiaomi sur son site officiel est pour vous : au lieu de 49,99 euros, le cuiseur de riz est à 39,99 euros grâce au Black Friday.

Les trois points forts du Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker

Une cuisson du riz parfaitement et huit modes de cuisson

Contrôlable à distance via l’app Mi Home

Un design compact et moderne

Au lieu de 49,99 euros, le Xiaomi Smart Multifunctional Rice Cooker est aujourd’hui disponible en promotion à 39,99 euros sur le site officiel Xiaomi.

Xiaomi 14

Le Xiaomi 14 est un smartphone qui a réussi à jouer des coudes pour se hisser au rang des meilleurs téléphones du moment. En même temps, la marque a bien travaillé sur sa réussite, en proposant une fiche technique digne des meilleures. Mais son plus gros atout est indéniablement son prix, surtout pendant cette Black Friday Week où vous pouvez le commander avec 45 % de réduction dans sa version avec 512 Go de stockage.

Les avantages du Xiaomi 14

En termes de performances, il surpasse le Galaxy S24

Malgré toute sa puissance, il conserve un format compact

La qualité de l’écran, une dalle Oled Full HD+ avec taux de rafraîchissement variable de 1 à 120 Hz

Lors de sa sortie, le Xiaomi 14 était vendu 1 099 euros pour le modèle 512 Go. Aujourd’hui, vous pouvez obtenir ce smartphone premium à seulement 599 euros chez Boulanger.

Troisième produit

Pour transformer son vieil écran en Smart TV moderne, les box TV et les clés HDMI sont les solutions les plus privilégiées. Et ça tombe bien puisque durant la Black Friday Week, Xiaomi propose au rabais son Mi TV Stick qui passe à moins de 30 euros.

Le Xiaomi Mi TV Stick en résumé

Une télécommande compacte et transportable

L’interface Android TV en Full HD

Le Chromecast intégré

Au lieu de 49,99 euros habituellement, le Xiaomi Mi TV Stick est remisé à 29,90 euros chez Darty.

Pack Redmi Watch 3 Active + Redmi Buds 5

Les produits de la gamme Redmi de Xiaomi sont généralement bien abordables, mais on ne va pas pour autant cracher sur des promotions. Par exemple, le pack comprenant une montre connectée Redmi Watch 3 Active et des écouteurs sans fil Redmi Buds 5 est proposé, pendant la Black Week, à 49,99 euros au lieu de 99,98 euros sur le site de Xiaomi.

Que contient ce pack Xiaomi ?

Une montre connectée polyvalente et plutôt endurante

Des écouteurs sans fil avec réduction de bruit active

Un prix bas pour un bundle complet

Auparavant affiché à 99,98 euros, le pack avec une Xiaomi Redmi Watch 3 Active et des Xiaomi Redmi Buds 5 est aujourd’hui proposé à 49,99 euros sur le site officiel de Xiaomi.

Pack Xiaomi Redmi Pad Pro avec clavier

La Xiaomi Redmi Pad Pro est une tablette convaincante qui dévoile réellement tout son potentiel lorsqu’elle est accompagnée d’un clavier. Justement, elle est actuellement incluse dans un pack avec cet accessoire, et pendant la Black Friday Week, on trouve le tout à 279,99 euros au lieu de 359,99 euros à la Fnac et chez Darty.

La Xiaomi Redmi Pad Pro propose…

Une dalle LCD 2,5K de 12,1 pouces + 120 Hz

Une puce Snapdragon 7s Gen 2

Une batterie de 10 000 mAh

Initialement proposé à 359,99 euros, le pack avec une Xiaomi Redmi Pad Pro (Wi-Fi, 6 Go + 128 Go) et son clavier est aujourd’hui disponible en promotion à 279,99 euros chez Darty.

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen

Il y a quelques mois, Xiaomi a ajouté de nouveaux modèles dans son catalogue de trottinettes, dont la Scooter 4 Lite 2nd Gen. Ce modèle apporte quelques changements par rapport à son prédécesseur, tant en termes de performances que de design.

L’essentiel à retenir de la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2nd Gen)

Un design plus moderne, avec un deck plus grand

Rassurante, stable et facile à prendre en main

Freinage régénératif bien dosé

Lancée au prix de 301,99 euros, la Xiaomi Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen (2024) est désormais en promotion à 249,99 euros chez Darty.

Xiaomi Smart Doorbell 3

Les sonnettes connectées sont pratiques et sécurisantes. La référence de Xiaomi est capable de filmer en 2K et se négocie à un meilleur prix lors du Black Friday : 49 euros seulement.

Les atouts de la Xiaomi Smart Doorbell 3

Une sonnette discrète avec un carillon inclus ;

Capable d’enregistrer en 2K + vision nocturne ;

Détecte les mouvements en temps réel

Avec un prix de lancement à 99,99 euros, la sonnette connectée Xiaomi Smart Doorbell 3 ne coûte plus que 49,99 euros sur le site mi.com.

Xiaomi 14 Ultra

Pour se mesurer aux poids lourds du monde des smartphones que sont Samsung et Apple, Xiaomi n’a pas lésiné sur les moyens. Avec ses performances exceptionnelles, son bel écran et ses excellentes capacités photo, le Xiaomi 14 Ultra est l’un des appareils les plus puissants que l’on puisse glisser dans une poche.

Les points forts du Xiaomi 14 Ultra

Des performances de haut rang grâce à la présence d’un Snapdragon 8 Gen 3 et de 16 Go de RAM

Un appareil photo de très bonne facture bénéficiant de l’expertise de Leica

Un écran OLED de 6,73 pouces capable d’offrir un rendu exceptionnel

Au lieu de 1 499 euros à son lancement, le Xiaomi 14 Ultra est actuellement en promotion à 969 euros chez Boulanger.

Xiaomi Smart Speaker Lite

Avec Alexa intégrée, la Xiaomi Smart Speaker Lite est une enceinte Bluetooth capable de contrôler des objets connectés et le tout pour moins de 20 euros lors duBlack Friday.

La Xiaomi Smart Speaker Lite, c’est quoi ?

Une petite enceinte légère

Avec Alexa intégrée

Compatible avec AirPlay 2

De base à 39 euros, la Xiaomi Smart Speaker Lite est en ce moment proposée à seulement 19 euros sur le site de la marque.

Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar

L’idée d’installer une barre lumineuse au-dessus d’un moniteur, en lieu et place d’une lampe qui peut diffuser une lumière trop aveuglante, n’est peut-être pas un réflexe pour beaucoup de télétravailleurs. Ces accessoires ont pourtant de vrais atouts, comme l’économie de place sur le bureau, mais aussi et surtout la diminution de la fatigue oculaire grâce à une lumière douce et modulable, qui n’est pas dirigée directement vers les yeux. La Mi Computer Monitor Light Bar de Xiaomi propose justement tout cela, et se fixe très facilement sur un écran.

Les atouts du Xiaomi Mi Computer Monitor Light Bar

Une barre lumineuse qui se fixe facilement

Une conception qui évite les reflets sur l’écran

Une télécommande pour régler la luminosité

Initialement affichée à 49,99 euros, la Mi Computer Monitor Light Bar est désormais proposée à 34,99 euros sur Cdiscount et le site officiel de Xiaomi.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Voilà une offre impressionnante lors du Black Friday sur le Redmi Note 13 Pro en version « global », donc compatible en Europe :

Les points importants à retenir du Xiaomi Redmi Note 13 Pro

Écran AMOLED 6,67″ 120 Hz

Capteur principal 200 MP avec puce MediaTek Helio G99

8 Go RAM + 256 Go + batterie 5000 mAh/ 67 W

Seulement 4G, voici notre test de la version 5G

Le champion du milieu de gamme Xiaomi à prix mini. À saisir à 169,68 € sur AliExpress version globale.

