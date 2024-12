Galaxy Ring : la récente bague connectée de Samsung a enfin droit à une baisse de prix

Présentée cet été, la Samsung Galaxy Ring est une bague connectée destinée au suivi de la santé et de l’activité physique. Un petit bijou pratique et très fiable que l’on trouve enfin en promotion actuellement : Boulanger et Samsung la proposent en effet à 399 euros au lieu de 449 euros, et ce, dans toutes les tailles et tous les coloris.

Si l’idée de porter une montre connectée pour surveiller votre santé et vos exploits sportifs vous rebute, peut-être qu’une bague connectée, bien plus discrète et légère, pourrait vous convenir. Samsung vient justement de lancer la sienne, la Galaxy Ring, qui est tout simplement l’une des meilleures références proposées actuellement sur le marché. La bonne nouvelle, c’est que malgré sa sortie récente, cette bague est d’ores et déjà proposée à -11 %.

Les atouts de la Samsung Galaxy Ring

Une bague légère et agréable à porter

De nombreuses données de santé

Un excellent suivi de l’activité

Lancée à 449 euros, la Samsung Galaxy Ring est aujourd’hui disponible en promotion à 399 euros chez Boulanger. La réduction concerne bien tous les coloris et tailles. De plus, pour l’achat de cette bague connectée, un abonnement Classic de 6 mois à Fitness Park est offert. On trouve également chaque Galaxy Ring à 399 euros sur le site officiel de Samsung.

Discrète et confortable

Disponible en plusieurs tailles et coloris, la bague connectée Galaxy Ring de Samsung est un modèle assez classique en apparence, et surtout très discret. Conçue en alliage de titane, elle a surtout l’avantage d’être mince (7 mm de largeur) et très légère (2,3 à 3 g) ; on pourrait même se faire oublier à notre doigt, c’est dire. Notez qu’elle n’est pas non plus toute fine avec ses 2,6 cm d’épaisseur, mais cela reste dans la norme de ce qui se fait sur le marché.

Cette Samsung Galaxy Ring est par ailleurs étanche : elle est non seulement certifiée IP68, et résiste donc à une immersion à faible profondeur, mais elle profite aussi d’une étanchéité 10 ATM. On peut donc tout à fait la porter pour nager, y compris en profondeur, sans craindre de l’abîmer. La bague connectée s’accompagne par ailleurs d’un boîtier de charge-écrin transparent très compact qui intègre un jeu de lumière plutôt bien conçu puisqu’il permet de voir d’un coup d’œil le niveau de charge de la bague. Il est également doté d’une prise USB-C et est compatible avec la charge sans fil Qi par induction. D’ailleurs, côté autonomie, on a droit à près d’une semaine d’utilisation.

Excellente pour surveiller notre forme

La Samsung Galaxy Ring étant dépourvue d’écran, elle doit obligatoirement être connectée à un smartphone via l’application Galaxy Wearable pour pouvoir consulter ses données, accessibles sur l’app Samsung Health. D’ailleurs, retenez que contrairement aux autres bagues connectées sur le marché, la Galaxy Ring ne peut fonctionner qu’avec un smartphone Android. Possesseurs d’un iPhone, passez votre chemin. Sachez aussi que la Galaxy Ring se contente de mesurer vos données de santé et qu’on ne peut pas interagir avec elle ; cependant, avec certains smartphones Samsung compatibles (les Galaxy Z Flip 6 et Galaxy Z Fold 6 seulement pour l’instant), on peut contrôler l’appareil avec la bague grâce à un double pincement.

On retiendra avant tout le suivi de santé et de sport efficace que propose la Galaxy Ring. Elle peut pour cela compter sur une batterie de capteurs intégrés : accéléromètre, capteur de température, capteur optique de fréquence cardiaque, oxymètre de pouls optique pour la SpO2… Le suivi du sommeil et du stress est également analysé, et un score d’énergie est même proposé : ce dernier, mesuré uniquement le matin au réveil, va évaluer à quel point vous avez récupéré et vous êtes en forme et d’attaque pour lancer votre journée. Concernant son suivi d’activité, c’est tout bonnement excellent, et la mesure de la fréquence cardiaque se révèle particulièrement précise et fiable.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Ring.

Si vous souhaitez avoir plus d’informations sur ce type de produit, et même découvrir d’autres modèles, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide expliquant tout ce qu’il faut savoir sur les bagues connectées disponibles sur le marché.

