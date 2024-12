100 € de moins sur cette barre de son Samsung notée 8/10, compatible Dolby Atmos et DTS:X : une bonne affaire signée Boulanger

Cette barre de son avec caisson de basses sans-fil Samsung HW-Q810D propose 11 haut-parleurs pour venir caresser vos tympans dans le sens du poil. D’autant que la marque vous rembourse 100 euros si vous l’achetez avant le 7 janvier 2025.

La Samsung HW-Q810D est sortie dans le sillon de la HW-Q995D et se débarrasse des enceintes surround pour proposer une expérience plus minimaliste, mais néanmoins puissante. Avec un son Dolby Atmos virtualisé sur 7 canaux, vous allez plonger tête la première dans vos films, séries et jeux vidéo, même si il manque un support VRR/ALLM sur ce produit. Mais avec les 100 euros remboursés par Samsung, ça reste une bonne occasion de se procurer un système de sonorisation de grande qualité.

Les points forts de la Samsung HW-Q810D

Le caisson de basses sans-fil fait un travail impressionnant

La spatialisation du son malgré l’absence des enceintes surround

Si vous avez un TV Samsung, avec Q-Symphony, c’est du petit lait

La Samsung HW-Q810D est affichée à 699 euros chez Boulanger, et c’est le prix que vous allez payer aujourd’hui. Ensuite, il faut passer par la case offre de remboursement pour récupérer 100 euros après coup, ce qui fait qu’elle vous revient à 599 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung HW-Q810D. Le tableau s’actualise automatiquement.

De l’Atmos en voulez-vous en voilà

Découvrez la signature sonore légendaire d’Audio-Technica Notre avis : “Difficile de ne pas aimer la restitution du casque Audio-Technica ATH-M50xBT2 ! Le fabricant japonais livre un casque qui devrait ravir bien des oreilles. Chapeau.”

Bienvenue dans l’univers de la Samsung HW-Q810D, une barre de son 5.1.2 qui est sur le marché depuis le 8 avril 2024. Elle est accompagnée d’un caisson de basse sans fil qui nécessite un peu de place pour être installé. La barre mesure 111 x 12 x 6,04 cm et le caisson fait 21 x 40,3 x 40,3 cm. C’est mieux d’avoir un téléviseur d’au moins 50″, même 55″, pour avoir un beau rendu visuel, même si c’est bien entendu sur le son qu’il faut se concentrer.

Pour la connecter, vous avez une entrée HDMI 2.0, une sortie eARC et une entrée optique, sans oublier le Bluetooth. Vous profitez d’une compatibilité 4K, HDR+ et Dolby Vision, même si, comme on l’a dit, on regrette l’absence de fonctions liées au gaming. Ce qui pousse les joueurs à brancher leur console au TV plutôt qu’à la barre de son. Mais soit, il y a pire dans la vie. Et puis elle est compatible Dolby Atmos, ce n’est pas rien.

Une absence d’enceintes Surround qui ne se fait pas (trop) sentir

La barre de son propose une restitution sonore impressionnante, avec une compatibilité Dolby Atmos plutôt impressionnante, même si elle manque d’effets en hauteur. Mais vu la différence de prix avec la HW-Q995D qui propose des enceintes arrière et qui coûte 1490 euros, c’est un sacrifice qui peut aisément se faire.

Si en plus votre téléviseur est un Samsung, vous bénéficiez de la compatibilité Q-Symphony. C’est-à-dire que l’audio de votre téléviseur vient s’harmoniser avec celui de la barre de son, pour donner encore plus de relief et avoir un rendu encore meilleur. Donc une très bonne barre de son au global, sauf pour le gaming, qui brille par son rapport qualité/prix malgré les petits défauts évoqués.

Vous pouvez en apprendre plus sur la HW-Q810D en consultant le test complet disponible sur Frandroid.

Vous pouvez retrouver d’autres barres de son dans notre sélection dédiée pour vous faire une idée de ce qu’il y a sur le marché et ainsi faire votre petit marché.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.