Déjà abordable, l’écran PC gamer Xiaomi G34WQI (34″, 180 Hz) est en promotion sur le site officiel

Le moniteur gaming Xiaomi G34WQI a beau embarquer une dalle QHD de 34 pouces, rafraĂ®chie Ă 180 Hz et prĂ©sentant une compatibilitĂ© avec l’AMD FreeSync, il n’affiche pas pour autant un prix de base faramineux. Sur le site de la marque, on peut mĂŞme le trouver affichĂ© Ă 259 euros au lieu de 299 euros.

Les moniteurs dĂ©diĂ©s au gaming et surtout taillĂ©s pour le jeu compĂ©titif se doivent de prĂ©senter un taux de rafraĂ®chissement Ă©levĂ©, de savoir lutter contre les dĂ©chirures d’Ă©cran ou encore d’intĂ©grer une dalle suffisamment grande pour ne louper aucun dĂ©tail dans la partie. Le hic, c’est que de tels Ă©crans sont bien souvent très onĂ©reux. Mais c’Ă©tait sans compter sur Xiaomi et ses tarifs agressifs. L’un de ses moniteurs, le modèle G34WQI, a par exemple Ă©tĂ© lancĂ© Ă moins de 300 euros, et en ce moment, on le trouve mĂŞme Ă moins de 260 euros.

Les points essentiels du Xiaomi G34WQI

Un Ă©cran ergonomique

Une dalle incurvée QHD de 34 pouces

Un taux de rafraîchissement de 180 Hz

LancĂ© Ă 299 euros, l’Ă©cran PC gamer Xiaomi G34WQI est dĂ©sormais affichĂ© Ă 259 euros sur le site de Xiaomi.

Un grand écran réglable

L’Ă©cran PC gamer Xiaomi G34WQI est visuellement assez classique, mais l’un des points forts de son design, c’est Ă©videmment son ergonomique : il est ainsi possible de rĂ©gler sa hauteur, sa rotation et son inclinaison. Pratique pour s’adapter Ă chaque joueur. Sa grande dalle de 34 pouces est sans surprise un autre atout majeur, et son format 21:9 offre une surface d’affichage bien plus importante que celle des Ă©crans traditionnels en 16:9. Attention tout de mĂŞme, la plupart des jeux restent bloquĂ©s en 16:9, ce qui peut entraĂ®ner une perte de visibilitĂ©. CĂ´tĂ© qualitĂ© d’image, on a droit Ă du QHD (3440 x 1440 pixels), et donc Ă des contenus bien dĂ©taillĂ©s. La palette de couleurs affichĂ©es est quant Ă elle bien Ă©tendue puisque la dalle couvre 95 % du spectre DCI-P3.

Notez par ailleurs que la dalle est incurvĂ©e, mais bĂ©nĂ©ficie ici d’une courbure de seulement 1500R. C’est peu, quand mĂŞme : l’Ă©cran est presque plat. On aurait prĂ©fĂ©rĂ© une courbure 1000R, optimale car elle offre une sensation panoramique vraiment agrĂ©able et une forte impression de profondeur en jeu. CĂ´tĂ© connectique, c’est assez maigre, mais cela reste cohĂ©rent avec le placement tarifaire. On retrouve ainsi deux ports HDMI 2.0, deux ports DisplayPort 1.4 et une prise jack.

La fluidité avant tout

Le Xiaomi G34WQI bĂ©nĂ©ficie surtout d’un taux de rafraĂ®chissement de 180 Hz, qui, si vous avez une machine capable de le supporter, vous fera profiter d’une fluiditĂ© exemplaire et de parties sans aucun flou de mouvement. Les amateurs de jeux compĂ©titifs apprĂ©cieront. Ajoutons Ă cela un taux de rĂ©ponse de seulement 1 ms, qui permet d’éviter les images floues et les retards dans les actions de jeu. Sachez aussi que le format en 21:9 est idĂ©al pour les jeux solos, qui couvrent la plupart du temps ce format atypique.

Enfin, cet écran de Xiaomi embarque la technologie AMD FreeSync, qui permet de lutter contre les saccades, les déchirures d’écran et les flous de mouvement. Veillez bien sûr à posséder une carte graphique AMD Radeon compatible.

Pour en savoir encore plus, n’hĂ©sitez pas Ă lire notre test complet du Xiaomi G34WQI.

