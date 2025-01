Quand le Galaxy S24 rencontre la Galaxy Watch FE, ça donne ce pack Samsung en forte promotion chez la Fnac et Darty

Un Samsung Galaxy S24, c’est bien, mais quand il est couplĂ© Ă une bonne montre connectĂ©e abordable comme la Samsung Galaxy Watch FE, c’est encore mieux. Actuellement, les deux produits de la marque sont d’ailleurs inclus dans un pack affichĂ© Ă 751 euros au lieu de 1 128 euros Ă la Fnac et chez Darty.

Samsung Galaxy S24 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

Samsung devrait bientĂ´t prĂ©senter sa gamme de smartphones Galaxy S25, mais en attendant, l’actuel fleuron de la marque, Ă savoir le Samsung Galaxy S24, est toujours aussi recommandable, notamment grâce Ă ses fonctions logicielles basĂ©es sur l’IA. S’il vous tente, sachez qu’il est actuellement accompagnĂ© d’une montre connectĂ©e Samsung Galaxy Watch FE dans un pack vendu Ă moins de 760 euros.

Les points forts de ce pack Samsung

Un smartphone compact, lumineux, et avec Galaxy AI

Une montre connectée avec écran OLED et une batterie de capteurs

Un duo nettement moins cher que d’habitude

Le Samsung Galaxy S24, en 128 Go, a été lancé à 899 euros, tandis que la montre connectée Samsung Galaxy Watch FE a été proposée, à sa sortie, à 229 euros. Les deux produits sont désormais réunis dans un pack proposé à 751 euros à la Fnac et chez Darty, au lieu de 1 128 euros donc.

Un smartphone durable avec une dose d’IA

Le Samsung Galaxy S24 est tout d’abord un smartphone qui offre une prise en main plutĂ´t confortable avec ses tranches plates, mĂŞme si on regrette que la marque ait abandonnĂ© ses fameuses tranches arrondies caractĂ©ristiques. Les finitions globales sont heureusement exemplaires, et le S24 a en plus droit Ă un corps solide, grâce Ă son revĂŞtement Gorilla Glass Victus 2 et sa certification IP68. Le S24 est par ailleurs un smartphone très compact – un petit gabarit devenu rare – et sa dalle ne mesure que 6,2 pouces. Cet Ă©cran OLED LTPO Full HD+ est aussi rafraĂ®chi Ă 120 Hz et marque encore plus de points avec sa luminositĂ© exceptionnelle. Avec un pic Ă 2 376 cd/m² en HDR et jusqu’à 1 309 sur une utilisation traditionnelle, il y a de quoi impressionner.

CĂ´tĂ© performances, la puce Exynos 2400 n’est malheureusement pas capable de dĂ©livrer une belle puissance, surtout en jeu : les chutes de framerate sont frĂ©quentes… On prĂ©fère s’attarder sur sa partie logicielle : non seulement le smartphone donne droit Ă sept ans de mises Ă jour majeures, mais il nous permet aussi de profiter de One UI 6.1 et surtout de Galaxy AI, soit les fonctions logicielles de la marque basĂ©es sur l’IA. Les options sont nombreuses et vraiment intĂ©ressantes, mĂŞme si perfectibles pour certaines. CĂ´tĂ© photo, le module se compose d’un capteur grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un tĂ©lĂ©objectif x3 de 10 Mpx. Enfin, la batterie de 4 000 mAh est un poil dĂ©cevante, et la charge Ă 25 W ne permet pas de profiter d’un coup de boost rapide…

Une montre endurante et complète

De son cĂ´tĂ©, la Samsung Galaxy Watch FE est une montre connectĂ©e au design soignĂ©, parfaite pour les petits et moyens poignets avec son boĂ®tier de 40 mm. Elle est aussi et surtout très rĂ©sistante puisqu’il est certifiĂ©e IP68 et promet mĂŞme une rĂ©sistance Ă l’eau de 5 ATM, comme les modèles haut de gamme. CĂ´tĂ© Ă©cran, elle intègre une dalle Super Amoled de 1,2 pouce, avec capteur de luminositĂ© ambiante intĂ©grĂ© et un mode Always-On. La montre se veut par ailleurs polyvalente et est pour cela dotĂ©e d’une foule de capteurs lui permettant de mesurer la frĂ©quence cardiaque de l’utilisateur, son taux de saturation en oxygène dans le sang, son niveau de stress en temps rĂ©el, sa tension artĂ©rielle (seulement avec un smartphone Samsung) ou encore de rĂ©aliser un ECG (lĂ encore avec un smartphone de la marque uniquement) et de suivre les phases de sommeil.

La Samsung Galaxy Watch FE renferme Ă©galement un GPS qui offre une prĂ©cision correcte, malgrĂ© quelques lĂ©gères incohĂ©rences dans les tracĂ©s. Le suivi de la frĂ©quence cardiaque se rĂ©vèle quant Ă lui optimal. Enfin, la Galaxy Watch FE se montre particulièrement endurante avec ses 32 heures et 30 minutes d’autonomie mesurĂ©e lors de notre test.

