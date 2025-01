PC portables : les 10 deals à ne pas manquer pour le week-end des soldes

Cela fait près de 2 semaines que les soldes ont commencé, et il y a de belles affaires à saisir, tout particulièrement sur les appareils informatiques, comme les PC portables. Retrouvez ici les meilleures offres disponibles en promotion !

Au même titre que les smartphones ou les TV, les PC portables ont aussi l’occasion de voir leur tarif chuter durant les soldes. Les prix sont en forte baisse pendant la deuxième démarque et pas uniquement sur les modèles les plus anciens. On vous a donc concocté une sélection des meilleurs deals dans le domaine et sur toutes les gammes de prix pour que vous puissiez mieux faire votre choix.

Les meilleures offres PC portables des soldes d’hiver 2025

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans cette sélection ? Vous pouvez toujours un œil à nos différents guides d’achat dans le domaine. D’abord, le guide des meilleurs PC portables passés entre nos mains, pour les gamers, ce guide des meilleurs PC portables gaming du moment. Enfin, si votre budget est serré, nous avons également ce guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros.

HP Victus 15-fb2030nf

Si vous cherchez un bon petit PC portable pour jouer partout à vos titres préférés, même aux plus récents, vous avez là une bonne pioche en la personne du HP Victus 15-fb2030nf. C’est un ordinateur portable originale, avec son design bicolore clavier blanc/écran noir devant, blanc derrière. Avec un processeur costaud, une carte graphique dédiée et une configuration globale qui tient bon la barre, il ne manquait qu’un prix en baisse pour parfaire le tout.

Le HP Victus 15-fb2030nf en résumé

La carte graphique Nvidia Ada Lovelace GeForce RTX 4060 avec 8 Go de mémoire GDDR5 dédiés permet de belles choses

Un design original, tout blanc de l’extérieur, ça change

Son écran LED Full HD 15,6 pouces affiche 144 images/seconde

À sa sortie, le HP Victus 15 proposé ici était vendu un peu plus de 1000 euros. Heureusement, pendant les Soldes, vous avez une opportunité de le commander pour 859,99 euros.

Lenovo Yoga Slim 7

Avec son poids plume, sa finesse, son bel écran aux couleurs intenses et sa configuration suffisamment solide, le Lenovo Yoga Slim 7 est une machine qui coche un grand nombre de cases. Son autre point fort, c’est son prix lors des soldes.

Les avantages du Lenovo Yoga Slim 7

Un laptop de 1,35 kg

Une dalle OLED 3K de 14,5 pouces

Un combo Ryzen 7 + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Auparavant proposé à 1 099 euros, le Lenovo Yoga Slim 7 (14APU8) est aujourd’hui disponible en promotion à 879,99 euros chez Cdiscount.

Lenovo Yoga Book 9 13IMU9 EVO

Le Lenovo Yoga Book 9 13IMU9 EVO est un PC portable atypique, en proposant deux écrans tactiles avec des charnières 360°, pour l’utiliser comme une tablette. En plus, son prix est en baisse de près de 20 % chez Boulanger.

Les points forts du Lenovo Yoga Book 9 13IMU9 EVO

Les deux écrans tactiles et le clavier détachable renforcent son côté nomade

Il cache quand même un processeur Intel Core Ultra 7 155U

La multitude de configurations possibles avec les écrans et le clavier

Quand il n’est pas en promotion, le Lenovo Yoga Book 9 13IMU9 EVO coûte 2 302,62 euros chez Boulanger. Heureusement, qu’il est soldé en ce moment et que vous pouvez le commander pour 1 899 euros.

Lenovo Yoga Pro 7 (14ASP9)

Les PC Copilot+ sont des ordinateurs certifiés par Microsoft comme étant capables de faire tourner de l’intelligence artificielle en locale. Une occasion de travailler avec des aides, que ce soit dans la rédaction ou le dessin, ou juste pour répondre à vos questions. C’est ce que vous retrouvez sur le Lenovo Yoga Pro 7, une machine haut de gamme qui coûte quasiment 2 000 euros en temps normal. Mais heureusement que les Soldes sont là pour faire baisser son prix de près de 30 %.

Les atouts du Lenovo Yoga Pro 7 (14ASP9)

L’écran OLED 2,8K de 14,5″ permet un affichage de grande qualité

Un poids plume de seulement 1,54 kg qui facilite grandement son transport

Le processeur AMD Ryzen AI 9 conçu pour faire tourner l’intelligence artificielle est très puissant

Le Lenovo Yoga Pro 7 (14ASP9) est un laptop premium que vous retrouvez soldé chez Fnac à 1 399,99 euros au lieu de 1 959,99 euros.

Si jamais ça reste trop cher, vous avez l’alternative Asus Vivobook S 15 qui est aussi soldée, avec une configuration proche (écran 3K 15,6″, AMD Ryzen AI 9 HX 370, 24 Go de RAM et SSD 1 To) à 1 199,99 euros au lieu de 1 499,99 euros.

Huawei MateBook D 16 2024

Il n’est pas nécessaire de débourser des sommes démesurées pour faire l’acquisition d’un PC portable performant avec une fiche technique intéressante. Le Huawei MateBook D16 (2024) avec sa puce intel i5 de 12ᵉ gen semble tout choisi. Il propose un rapport qualité prix attractif, surtout maintenant qu’il coûte près de 300 euros de moins.

Les points positifs du Huawei MateBook D16 (2024)

Un joli design dans un châssis fin

À l’aise pour les tâches du quotidien : i5 12ᵉ gen + 8 Go de RAM + 512 Go SSD

Une bonne autonomie

De base à 899,99 euros, le Huawei MateBook D16 (2024) dans sa version 8 + 512 Go avec une puce i5 de 12ᵉ gen est actuellement proposé 749,99 euros sur le site de la marque, mais grâce au code A45HIVER, le laptop passe à 704,99 euros.

Asus Zenbook 14 OLED UM3406

L’Asus Zenbook 14 OLED a fait son grand retour en 2024 avec des composants revus au goût du jour, qu’il s’agisse de la version Intel ou AMD. Pendant ces soldes d’hiver, c’est la version AMD, moins chère mais pas moins intéressante, qui attire notre attention. Une réduction de 400 euros saura peut-être vous convaincre de vous tourner vers cette magnifique dalle OLED, ces performances pointues et cette autonomie généreuse.

Les points forts de l’Asus Zenbook 14 OLED UM3406

Un laptop léger, élégant, qui se range facilement dans un sac

Doté d’un AMD Ryzen 7 8840HS avec 16 Go de RAM DDR5X

Une autonomie d’une quinzaine d’heures

Au lieu de 1 299,99 euros, l’Asus Zenbook 14 OLED UM3406 est aujourd’hui disponible en promotion à 869 euros sur Amazon.

HP Pavilion 16

Le HP Pavilion 16-af0019nf est un outil de travail précieux, qui va vous accompagner tous les jours pour vous permettre d’accomplir toute sorte de tâches. Son atout principal est bien sûr la qualité de son écran de 16 pouces, qui est une dalle OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 images/seconde. Un ordinateur particulièrement adapté aux créatifs, qui ont besoin d’avoir un bel affichage pour donner vie à leurs idées.

HP Pavilion 16-af0019nf // Source : Frandroid

Les points forts du HP Pavilion 16

Son écran qui affiche de la 2K à 120 Hz sur une dalle OLED

Un processeur Intel Core Ultra 5 125U boosté au max à 4,3 GHz

Il ne pèse que 1,77 kg en tout et pour tout, un régal à transporter

Au lieu de 1 099 euros, le HP Pavilion 16-af0019nf est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros en boutique officielle.

Lenovo LOQ 15IAX9

Sur le marché des PC portables gaming, Lenovo est davantage connu pour sa gamme Legion qui fait étalage de configurations haut de gamme. Mais le constructeur chinois propose aussi des machines au meilleur rapport qualité-prix : les Lenovo LOQ. Nous en avons ici un modèle avec une RTX 4060, 24 Go de RAM et un écran rafraîchi à 144 Hz, le tout pour moins de 800 euros.

Les points forts du Lenovo LOQ 15IAX9

Un écran IPS-LCD de 15 pouces rafraichi à 144 Hz

Une RTX 4060 et un Intel Core i5-12450HX

Un SSD de 512 Go et 24 Go de RAM

Au lieu d’un prix barré de 999,99 euros, le Lenovo LOQ 15IAX9 est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros sur Cdiscount.

HP 15-fc0105nf

Le HP 15-fc0105nf est un PC portable qui se veut abordable, même lorsqu’il n’est pas en promotion. C’est un modèle qui peut séduire notamment les étudiants, car il est relativement compact et léger, sans pour autant abuser sur le prix. Sa puissance fait qu’il peut convenir à toute la famille et servir aussi pour le divertissement. Il n’y a que sur le gaming qu’il est limité, en l’absence de carte graphique dédiée.

HP 15-fc0105nf // Source : Frandroid

Les points forts du HP 15-fc0105nf

Un écran LED de 15,6 pouces en FHD avec anti-reflets

Un AMD Ryzen 5 7520U avec 16 Go de RAM

Une autonomie d’une dizaine d’heures selon le constructeur

Au lieu de 649 euros, le HP 15-fc0105nf est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros sur Boulanger.

Asus Chromebook Plus CM3401

L’avantage des Chromebook, par rapport à un PC portable sous Windows ou même iOS, c’est qu’il est très rapide. ChromeOS est un système d’exploitation dérivé de celui des smartphones et des tablettes qui propose une expérience utilisateur similaire, avec une interface de PC. Vous retrouvez donc le Play Store avec des apps à télécharger, comme Word, Excel, Chrome, Outlook, etc…

Les points forts de l’Asus Chromebook Plus CM3401

Un processeur Ryzen 5 et 8 Go de RAM, pas mal pour un Chromebook !

Un écran tactile de 14 pouces en définition WUXGA

ChromeOS est un système d’exploitation fiable et rapide

Au lieu de 599,99 euros, l’Asus Chromebook Plus CM3401 est aujourd’hui disponible en promotion à 489 euros sur Amazon.

