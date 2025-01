Starlink Mini : l’antenne nomade idéale pour les baroudeurs est à -30 % pendant les soldes

Avis aux baroudeurs connectĂ©s : la nouvelle Starlink Mini, une antenne nomade et compacte pratique pour avoir Internet partout, est en promotion en cette fin de soldes d’hiver. La Fnac et Boulanger la proposent Ă 279,99 euros au lieu de 399,99 euros.

Si vous souhaitez pouvoir avoir accès Ă Internet en voyage professionnel ou en vadrouille dans des contrĂ©es Ă©loignĂ©es, alors la Starlink Mini devrait tout Ă fait vous convenir. Cette antenne nomade, bien plus compacte que les autres modèles de l’entreprise, est une solution pratique que l’on peut emporter partout. Et pour rappel, l’Internet par satellite est une alternative efficace aux rĂ©seaux fibre et mobile puisque grâce Ă un ensemble de milliers de satellites en orbite basse, il est possible de profiter d’une connexion Internet stable, mĂŞme si l’on se trouve dans une zone blanche. Notez tout de mĂŞme que ce système engendre naturellement de la pollution lumineuse. Mais si la Starlink Mini vous intĂ©resse, sachez qu’elle est enfin en promotion pendant les soldes d’hiver.

Ce qu’il faut savoir sur la Starlink Mini

Une antenne nomade, légère et étanche

Couvre une zone de 112 m²

Des vitesses allant jusqu’à 100 Mb/s en téléchargement

LancĂ© Ă 399,99 euros, le Starlink Mini est aujourd’hui disponible en promotion Ă 279,99 euros Ă la Fnac et chez Boulanger. Il faudra Ă©videmment ajouter l’abonnement mensuel pour profiter d’une enveloppe de donnĂ©es mobiles.

Une antenne qui rentre dans le sac Ă dos

Contrairement Ă l’antenne classique Starlink, qui n’a pas vocation Ă changer d’emplacement Ă tout bout de champ, la Starlink Mini est bien plus petite et compacte. Avec ses dimensions de 29,85 x 25,9 x 3,85 cm et son poids plume de 1,1 kg, elle peut tout Ă fait ĂŞtre rangĂ©e dans un sac Ă dos en dĂ©placement. Se balader avec elle, y compris en randonnĂ©e, par exemple, est possible aussi. On peut ainsi ĂŞtre connectĂ© peu importe l’endroit oĂą l’on se trouve.

Pour la faire fonctionner, le principe est toujours le mĂŞme : il faut la brancher Ă une alimentation et la diriger vers le ciel, grâce Ă sa bĂ©quille, pour accrocher le signal d’un satellite dans l’espace. Et s’il pleut, pas de panique : elle est certifiĂ©e IP67, et donc rĂ©sistante Ă l’eau.

Des performances suffisantes

Cette antenne portable intègre par ailleurs un routeur Wi-Fi double bande (2,4 & 5 GHz) ainsi qu’un port Ethernet, qui lui permettent de fonctionner en totale indĂ©pendance. Elle peut couvrir une zone de 112 m² et autorise la connexion de 128 appareils maximum. C’est certes moins que l’antenne classique, qui dĂ©ploie un rĂ©seau Internet sur une surface de 297 m² et gère jusqu’à 235 appareils, mais pour une antenne compacte, c’est attendu et largement suffisant.

Enfin, cĂ´tĂ© performances, la Starlink Mini nous offre une connexion Internet haut dĂ©bit avec des vitesses allant jusqu’à 100 Mb/s en tĂ©lĂ©chargement et 10 Mb/s en envoi. Oui, c’est peu, mais tout Ă fait convenable pour de la navigation Internet ou du visionnage de vidĂ©os en HD. En revanche, n’espĂ©rez pas pouvoir jouer en ligne dans les meilleures conditions.

