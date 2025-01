79 €, c’est le super prix soldé de cet écran PC Acer (24″, 100 Hz, 1 ms) idéal pour la bureautique, mais aussi le gaming

L’écran PC Acer EK241YHBIF est un modèle suffisamment fluide et polyvalent qui conviendra avant tout à celles et ceux qui ont un budget vraiment restreint. En ce moment, Amazon le propose en effet à 79,90 euros au lieu de 99,90 euros.

Idéal pour faire des tâches de bureautique ou enchaîner quelques parties de jeu sans être trop exigeant sur les graphismes, le moniteur Acer EK241YHBIF est un modèle bien équipé qui a surtout l’avantage d’être peu cher, malgré sa dalle rafraîchie à 100 Hz et ses fonctions gaming. Pendant les soldes d’hiver, il est en effet proposé à moins de 80 euros.

Les atouts de l’écran PC Acer EK241YHBIF

Une dalle VA Full HD de 23,8 pouces

Un taux de rafraîchissement de 100 Hz + un temps de réponse de 1 ms

La technologie AMD FreeSync

Auparavant affiché à 99,90 euros, l’écran PC Acer EK241YHBIF est aujourd’hui vendu à 79,90 euros sur Amazon.

Un écran simple et classique

Le moniteur Acer EK241YHBIF est un modèle très classique, mais qui se différencie tout de même un peu par son cadre fin qui permet de ne pas être embêté par des bordures trop épaisses autour de l’écran. Ce modèle a également l’avantage d’être ergonomique, puisqu’il est possible d’incliner l’écran pour plus de confort. En revanche, la hauteur n’est pas réglable, ce qui est un peu dommage. À l’arrière, on trouve une connectique assez peu fournie, avec un port HDMI et un port VGA.

Côté écran, on a droit à une dalle Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 23,8 pouces, soit une diagonale assez confortable pour travailler efficacement. Mais pour celles et ceux qui ont l’habitude d’ouvrir moult onglets à la fois, cette taille pourrait ne pas convenir. La dalle bénéficie aussi de la technologie d’affichage VA, qui offre de bons contrastes, des couleurs plus vives et des angles de vision bien larges.

Pratique pour du gaming léger

Cet écran PC profite par ailleurs d’un taux de rafraîchissement de 100 Hz. C’est certes peu comparé à ce que la majorité des bons écrans PC gamer proposent, avec des taux de 144 Hz voire de 165 Hz, mais pour de la navigation Internet et du visionnage de vidéos, ainsi que quelques jeux peu gourmands, la fluidité est tout à fait satisfaisante. On obtient en plus un taux de réponse de seulement 1 ms, soit l’assurance d’une réactivité vraiment élevée.

Enfin, la technologie AMD FreeSync est également de la partie. Concrètement, elle va venir synchroniser la fréquence de rafraîchissement de l’écran avec celle des images délivrées par le PC, ce qui permet d’éviter les problèmes de tearing, ou déchirures d’écran, et les saccades au cours des parties de jeu. Le gameplay est donc bien fluide et sans latence.

