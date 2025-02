Oppo Find X8 Pro : ce nouveau smartphone ultra premium est déjà 200 € moins cher

Le Find X8 Pro est le nouveau fleuron d’Oppo. Un smartphone haut de gamme qu’on peut se procurer sur le marché français et l’obtenir avec près de 200 euros de réduction. Une aubaine pour les fans de la marque !

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Si Oppo avait déserté le marché européen, la marque chinoise a récemment fait son grand retour avec sa série milieu de gamme Reno 12, et son dernier modèle haut de gamme : le Find X8 Pro. Comme ses prédécesseurs, ce smartphone est très bien équipé pour son prix et s’affiche aujourd’hui à un prix doux grâce à cette remise de près de 200 euros.

Les forces de l’Oppo Find X8 Pro

Une prise en main très confortable

Énormes performances sans chauffe

Un appareil fin qui accueille une grosse batterie de 5 910 mAh

Disponible dans une unique version (16 Go RAM + 512 Go stockage) au prix de 1 199,90 euros, l’Oppo Find X8 Pro est aujourd’hui remisé à 1 001,99 euros sur le site Boulanger. Il est aussi au même prix chez Auchan.

Un smartphone agréable sans grands défauts

L’Oppo Find X8 Pro est doté de finitions exemplaires avec son dos en verre très agréable au toucher. La marque prend soin d’offrir un appareil fin avec 8,34 mm d’épaisseur pour 215 g sur la balance. Cela le rend particulièrement confortable à utiliser et tombe bien dans le creux de la main avec des bords et des angles légèrement arrondis. À l’avant, son écran de 6,78 pouces Amoled affiche en 2 780 x 1 264 pixels et est LTPO 120 Hz. C’est un plaisir pour les yeux et ça ne manque pas de luminosité, même si nous ne sommes pas parvenus à atteindre les 4500 nits en pic promis par Oppo.

Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Oppo Find X8 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Au dos, le téléphone intègre quatre objectifs photo de 50 Mpx. Dans l’ensemble, les capteurs se montrent performants en plein jour et avec un excellent zoom, même en hybride. Mais lorsque la lumière vient à manquer, c’est plus compliqué sur l’ultra grand-angle et les téléobjectifs.

Des performances à la hauteur, avec une belle autonomie à la clé

Pour proposer un smartphone performant, Oppo y installe un MediaTek Dimensity 9400. Au quotidien, le smartphone ne présente aucun ralentissement. Même les animations s’enchaînent parfaitement. En jeu, en poussant toutes les options graphiques à fond, ils ne rament pas et offrent une parfaite fluidité avec une chauffe maîtrisée. On retrouve le bon logiciel ColorOS 15 basés sur Android 15 et toutes les petites options qui ont fait notre joie par le passé. Le système est très personnalisable où tout peut être modifié. Seul regret, les fonctions IA sont indisponibles dans la langue de Molière.

Pour faire fonctionner tout cela, le smartphone compte sur une grosse batterie de 5 190 mAh. Avec ça, on tient largement une journée en sa compagnie avec un usage mêlant navigation, streaming, jeux et photo. Et si vous tombez en rade de batterie, on peut compter sur la charge rapide de 80 W qui permet de récupérer 50 % en seulement 32 minutes. À noter que le bloc secteur n’est pas fourni dans la boîte.

Découvrez plus de détails dans notre test complet sur l’Oppo Reno 8 Pro.

