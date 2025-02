Ce smartphone Motorola est une bonne alternative à Xiaomi, surtout avec 20 % de remise

Le Motorola Moto G85 5G est un récent appareil milieu de gamme qui séduit par son grand écran pOled réactif, sa bonne autonomie et ses performances. De jolis arguments avec en prime une baisse de prix : il est à 299 euros au lieu de 379 euros de base.

Motorola Moto G85 5G // Source : Frandroid

Ă€ cĂ´tĂ© de ses smartphones pliants de la gamme Rarz, Motorola conçoit des modèles bien Ă©quipĂ©s, sans trop de concessions, avec un bon rapport qualitĂ©-prix. C’est le cas du Moto G85 5G qui, sortie l’Ă©tĂ© dernier, met en avant un design soignĂ©, un Ă©cran de qualitĂ© et une configuration solide. Aujourd’hui, il est possible de l’obtenir 70 euros moins chers.

Les points intéressants du Motorola Moto G85 5G

Un Ă©cran pOled de 6,67 pouces Ă 120 Hz

Une puce milieu de gamme efficace : Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3

Une batterie de 5 000 mAh et la charge rapide 30 W

AffichĂ© au prix de 379 euros sur le site officiel, le Motorola Moto G85 5G se nĂ©gocie actuellement en promotion Ă 299 euros sur le site E. Leclerc. Le modèle Indigo profite aussi de l’offre.

Un smartphone qui impressionne

Pour un smartphone milieu de gamme, le Moto G85 5G de Motorola donne une impression plus premium avec ses courbes incurvĂ©es au niveau de l’Ă©cran et son dos en cuir vegan pour le coloris Indigo. Des Ă©lĂ©ments que l’on retrouve gĂ©nĂ©ralement sur des modèles plus onĂ©reux. Lors de notre prise en main, nous avons apprĂ©ciĂ© les finitions du design, mais aussi son Ă©cran.

Ă€ l’avant, le Moto G85 peut compter sur une belle dalle pOled de 6,67 pouces avec une dĂ©finition FHD+ (2 400 x 1 080 pixels). Un Ă©cran qui ne déçoit pas avec une belle reproduction des couleurs et une luminositĂ© promise Ă 1600 nits. Il profite mĂŞme d’un taux de rafraĂ®chissement pouvant grimper jusqu’à 120 Hz et assurer une meilleure fluiditĂ©.

Avec une configuration solide

Sous le capot, c’est une puce Qualcomm qui est l’animation : le Snapdragon 6s Gen 3 couplĂ© Ă 8 Go de mĂ©moire vive. Ă€ l’usage, ce smartphone se montre fluide quel que soit l’usage : faire du multitâche, tourner des applications gourmandes et mĂŞme quelques jeux 3D, mais sans les graphismes poussĂ©s au maximum. Ce SoC apporte Ă©galement une compatibilitĂ© 5G.

Sur la partie photo, le téléphone peut compter sur un capteur principal Sony Lytia 600 de 50 mégapixels avec stabilisation optique et un ultra-grand angle de 8 mégapixels. Le capteur à l’avant propose 32 mégapixels. Un module photo qui manque de polyalence, mais qui devrait proposer des résultats corrects en plein jour.

Enfin, le smartphone de Motorola renferme une batterie de 5 000 mAh, grâce à laquelle on peut tenir environ une journée et demie avec un usage mixte. Et pour récupérer plus rapidement des pourcentages, il est compatible avec la charge 30 W.

Pour comparer le Moto G85 de Motorola avec les meilleures références actuelles du marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 300 euros.



